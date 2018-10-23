 Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за курсантами в интернете

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", соответствующее сообщение опубликовано на портале Единой информсистемы в сфере закупок.

Так, 71 миллион рублей будет выделен на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Эта система выявляет конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Ее можно использовать и для отслеживания переписки сотрудников в соцсетях.

125 миллионов рублей, согласно тендеру, предполагается потратить на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет. 215 миллионов рублей будет потрачено на комплекс со спецпроверкой и специальным исследованием компьютеров, который также защищает от утечек информации.

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