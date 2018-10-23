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 Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за курсантами в интернете

Министерство обороны Российской Федерации объявило тендер на 485 миллионов рублей на оснащение армии средствами контроля за активностью курсантов в интернете.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", соответствующее сообщение опубликовано на портале Единой информсистемы в сфере закупок.

Так, 71 миллион рублей будет выделен на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Эта система выявляет конфиденциальные документы и предотвращает их утечку. Ее можно использовать и для отслеживания переписки сотрудников в соцсетях.

125 миллионов рублей, согласно тендеру, предполагается потратить на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет. 215 миллионов рублей будет потрачено на комплекс со спецпроверкой и специальным исследованием компьютеров, который также защищает от утечек информации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ потребовала контроля над интернетом в России: "Без этого противостоять современным террористическим угрозам невозможно"

Источник: https://censor.net.ua/n3092896
 
 
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Пусть тратят.Не бабушкам-пенсионеркам же платить.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за курсантами в интернете
 
 
 
 
 
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