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 Политика Украины
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 Нет "чудесного рецепта" для деоккупации Донбасса и Крыма, но есть признаки того, как это можно сделать, - замглавы мониторинговой миссии ООН Моро

Не существует "чудесного рецепта" для решения ситуации на востоке Украины и в Крыму.

Об этом заявил во время круглого стола в Офисе Уполномоченного ВР Украины по правам человека заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН в Украине Бенджамин Моро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как достичь этого мира? Нет "чудесного рецепта", но есть какие-то признаки того, как это можно сделать. Люди хотят доступа к правосудию, они хотят доступа к компенсации, к возмещению, они хотят, чтобы их жизнь была защищена… Это Львов, или Севастополь, или Донецк - все хотят равного доступа к своим правам. Это фундаментально и очень важно, чтобы правительство заботилось о потребностях всех граждан Украины, независимо от того, где они находятся", - заявил он.

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Моро также отметил, что накануне выборов в Украине "особенно необходимо говорить со всеми во всех уголках страны".

23 октября в Офисе омбудсмена проходит круглый стол "Украина - стратегическое значение местонахождения. Конфликтные вызовы, подходы к реинтеграции Донбасса, международный опыт". На мероприятии присутствуют народные депутаты Украины, представители ООН и ОБСЕ, а также ряд международных экспертов и правозащитников.

Источник: https://censor.net.ua/n3092890
 
 
 Топ комментарии
 
нужно наваливать кацапам полезных санкций, пока они не захлебнутся.
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да есть чудесный способ деоккупации Крыма и Донбаса- это ограничить во всем россиюку матушку, тклчють от свифта отключить от мнета. от айфонов, ноубекеров, виндовс и линуксов отключить от банков и от одежд и через месяца 3 Крым снова будет Украинский
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Так пэтя заботится дальше некуда. На отсосе коммуналка в разы дешевле, и слюнявим за нее мы лохи
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нужно наваливать кацапам полезных санкций, пока они не захлебнутся.
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Здоровье хутина пошатнулось?
Нужели 😅
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Как т,бездушно-*...есть признаки...*.Прохладно.как об марсе или Альфа Центавре. Нам не понятно
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понятно... мне в ущерб помогать всякому отребью которое на кацапские референдумы ходило
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Какой словесный оборот....
"признаки того, как сделать"....
Прикольно звучит. Нет "чудесного рецепта" для деоккупации Донбасса и Крыма, но есть признаки того, как это можно сделать, - замглавы мониторинговой миссии ООН Моро - Цензор.НЕТ 9967
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Пока Кацапия будет жировать за европейские деньги,они войну не прекратят,а могут и европейцам кидануть пару ракет,как сказал Пуйло,они все сдохнут.Но Европа эти слова не слышит.
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Так пэтя заботится дальше некуда. На отсосе коммуналка в разы дешевле, и слюнявим за нее мы лохи
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заявление аналог построения коммунизма , мы его строили,строили, а его все нет и нет Нет "чудесного рецепта" для деоккупации Донбасса и Крыма, но есть признаки того, как это можно сделать, - замглавы мониторинговой миссии ООН Моро - Цензор.НЕТ 959
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да есть чудесный способ деоккупации Крыма и Донбаса- это ограничить во всем россиюку матушку, тклчють от свифта отключить от мнета. от айфонов, ноубекеров, виндовс и линуксов отключить от банков и от одежд и через месяца 3 Крым снова будет Украинский
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На российской полярной станции инженер напал на сварщика. Пострадавший доставлен в больницу в Чили
https://meduza.io/news/2018/10/23/na-rossiyskoy-polyarnoy-stantsii-inzhener-napal-na-svarschika-postradavshiy-dostavlen-v-bolnitsu-v-chili
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А Моро знає кількість українських громадян на окупованих територіях?
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а право "вето" в ООН у русни не пробовали на ноль помножить?
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Для того, що б всі вернулись в Україну ,всього то і потрібно підвищити рівень життя в Україні до такого рівня, що б вони всі пищали і просились самі, але при такій владі це утопія.
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Пуля производит удивительные изменения в голове, даже если она попадает в задницу.
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Пока ЕС будет покупать газ у своего и нашего врага, кина не будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНет "чудесного рецепта" для деоккупации Донбасса и Крыма, но есть признаки того, как это можно сделать, - замглавы мониторинговой миссии ООН Моро
 
 
 
 
 
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