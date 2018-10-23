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 Экономика
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Все про:Бахматюк (46) Ukrlandfarming (8) Укрлендфарминг (13)

 Аграриям нужны не дотации, а защита прав и удешевление кредитов, - Бахматюк

Владелец одного из флагманов украинского аграрного сектора компании Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк рассказал о дотациях аграриям, механизме их распределения и действительно необходимых шагах по поддержке украинского агросектора.

Об этом говорится в его интервью РБК-Украина.

Олег Бахматюк заявил, что его компания не получила в этом году ни копейки по этой программе. Более того, Олег Бахматюк считает эту модель нерабочей и такой, которая является несправедливой для 80% участников рынка: "Справедливое распределение дотаций должно быть автоматическим и независимым от чиновника и бизнесмена. У нас работала не идеальная, но рабочая модель автоматического возврата НДС. И она устраивала многих. Ее сломали в угоду популизму, МВФ или еще почему-то. Зато сейчас предлагаются нерабочие модели, которые приводят к перекосам и массе инсинуаций. Поэтому, мне кажется, надо либо вернуться к автоматическому возвращению, но это, насколько я понимаю, не позволит сделать МВФ, или нужно просто честно сказать: в следующем году никаких дотаций аграриям не надо давать. Это будет честнее по отношению к 80% рынка, чем выдумывать очередные ситуативные квазимодели".

По мнению бизнесмена, 90% рынка выступает против нынешней модели и 100% рынка понимает, что главная проблема, которая мешает развиваться аграрному сектору экономики - не распределение дотаций, а инфраструктурные проблемы и поборы силовиков. "Мелкому фермеру надо дать возможность узаконить землю и урегулировать вопрос с рейдерством. Это для него большая помощь государства, чем мифическая дотация. Кроме того, я поддерживаю идею стимулирования вирущовуння КРС, когда государство дотирует каждую голову выращиваемой скота. Но эта идея пока, к сожалению, очень слабо заработала", - рассказал Олег Бахматюк. Бизнесмен считает: средства, которые государство выделяет на дотации в агросекторе, а это около 4 млрд грн, должны пойти на поддержку выращивания КРС и удешевление кредитов.

Источник: https://censor.net.ua/n3092886
 
 
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При Порошенко цены на отечественные продукты выросли в три раза. И что-то не заметно чтобы крестьяне при этом разбогатели.
И кто же на этом выиграл?!
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Вы в гривне считаете, переведите в доллары и окажется, что они подешевели! А на сколько подорожали продукты с 1991 года, а с 1913 го?
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Речь об отечественных молочных и мясных продуктах, а не о бананах и апельсинах
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Сказал Олег, и купил еще одну квартирку в Лондоне...
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я вам не скажу за всю Одессу...
а бахматюку можно дотаций уже и не давать - нажрался
какие дотации?
кто видел эти дотации...ну кроме косюка и бахматюка? (близнецы... чё ли? Аграриям нужны не дотации, а защита прав и удешевление кредитов, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 108 )
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Дайте помощь фермерам, а не агрохолдингам. Корпорации сами имеют деньги.
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Агрохолдинг советует чем помочь мелким фермерам?
За холдинги можно не переживать - это те же олигархи в аграрной сфере.
А мелких фермеров как раз надо дотировать. Их во всем мире дотируют.
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Читаем и вспоминаем VAB банк((( наверняка сейчас сеешь и за мои гроши в том числе.....
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАграриям нужны не дотации, а защита прав и удешевление кредитов, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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