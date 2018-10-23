 Политехнический колледж в оккупированной Керчи возобновил работу после нападения

Занятия студентов в Керченском политехническом колледже после взрыва и стрельбы, жертвами которых стал 21 человек, возобновились во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В колледже проходят классные часы, на которых студентам расскажут об их последующем порядке обучения. Занятия начались в 8:30.

Продолжать обучение в колледже готовы не все. 22 учащихся из 900 решили перевестись в другие учебные заведения.

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Ранее замминистра просвещения России Ирина Потехина сообщала, что, поскольку программа колледжа предполагает большое количество практических занятий, прорабатывается вопрос переноса их на площадки предприятий Керчи.

А оккупационный "вице-премьер" оккупированного Крыма Игорь Михайличенко допускал, что здание колледжа могут превратить в мемориал, как это произошло после теракта со школой в Беслане.

Напомним, 17 октября днем в политехническом колледже в Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

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Согласно версии Следственного комитета РФ, перед этим студент 4-го курса колледжа открыл стрельбу, а позже покончил с собой.

Российское следствие возбудило уголовное дело по статье "теракт", а потом переквалифицировало на статью "умышленное убийство".

Следователи выяснили, что Росляков начал готовиться к преступлению более полутора лет назад – в январе 2017 года. В частности, 76-летняя Галина Рослякова рассказала, что внук пришел, чтобы взять свои детские снимки. После этого из дома пропали 20 тысяч рублей, которые она откладывала на похороны.