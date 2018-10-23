 Песков о санкциях РФ против Украины: Путин уже говорил, что украинский народ остается братским, за исключением "неудачных представителей"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.
"Украина принимает меры и в отношении экономики, юридических лиц, физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего (в качестве ответных мер - Ред.) нельзя исключать", - сказал Песков.
Он напомнил, что указом Путина "правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан".
На уточняющий вопрос, могут ли ограничительные меры затронуть украинских граждан в массе, которая находится на территории РФ, или это будут точечные санкции, Песков подчеркнул: "Президент Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".
"Президент Путин неоднократно говорил: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил Песков.
Не брати ви нам по крові,
Руси ми, а ви монголи.
Не рідня ви нам по мові,
Ми слов'яни, а ви фантомовні.
Різні також в поведінці,
Християни ми, ви ж сатанинці.
Не рідня нам взагалі,
Ми слов'яни, ви же москалі.
Ми ж з сусідами за мир,
Ви ж як дикий та жорстокий звір.
Ми працюємо, будуємо міста,
Ваша ж праця не проста -
Ви ж розстрілюєте нас,
Солдат та людей з мирних мас.
Хіба брат вбиває брата ?
Все краде, як горить хата?
Чвари та наклепи по сусідам,
Радуєтесь нашим бідам...
Не брати, та навіть не рідня,
Просто є сусідська хата злидня.
12.08.2018Анатолій Березенський