EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  2837  109
Все про:Песков (865) Путин (24312) Россия (70832) санкции (7017)

 Песков о санкциях РФ против Украины: Путин уже говорил, что украинский народ остается братским, за исключением "неудачных представителей"

Указ президента РФ Владимира Путина об экономических мерах в связи с так называемыми недружественными действиями Киева не затронет украинский народ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Украина принимает меры и в отношении экономики, юридических лиц, физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего (в качестве ответных мер - Ред.) нельзя исключать", - сказал Песков.

Он напомнил, что указом Путина "правительству предписано разработать соответствующий перечень, который и будет разработан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин ввел санкции против Украины

На уточняющий вопрос, могут ли ограничительные меры затронуть украинских граждан в массе, которая находится на территории РФ, или это будут точечные санкции, Песков подчеркнул: "Президент Путин неоднократно говорил, что граждане Украины страдают из-за политики, которую проводит руководство, из-за авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".

"Президент Путин неоднократно говорил: Мы не считаем своим визави по рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским для россиян, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях", - заявил Песков.

Источник: https://censor.net.ua/n3092884
 
 
 Топ комментарии
 
Услышишь "братский народ" - сразу бей в сторону звука.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Ну Юльку они точно не считают "неудачным представителем"
 показать весь комментарий
 
 
Меря, чудь, эрзя, мокша - братья славянам? Да вы даже по вере отступники, раскольники и сектанты.
 показать весь комментарий
 
НЕ БРАТИ ВИ НАМ
Не брати ви нам по крові,
Руси ми, а ви монголи.
Не рідня ви нам по мові,
Ми слов'яни, а ви фантомовні.

Різні також в поведінці,
Християни ми, ви ж сатанинці.
Не рідня нам взагалі,
Ми слов'яни, ви же москалі.

Ми ж з сусідами за мир,
Ви ж як дикий та жорстокий звір.
Ми працюємо, будуємо міста,
Ваша ж праця не проста -

Ви ж розстрілюєте нас,
Солдат та людей з мирних мас.
Хіба брат вбиває брата ?
Все краде, як горить хата?

Чвари та наклепи по сусідам,
Радуєтесь нашим бідам...
Не брати, та навіть не рідня,
Просто є сусідська хата злидня.
12.08.2018Анатолій Березенський
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПесков о санкциях РФ против Украины: Путин уже говорил, что украинский народ остается братским, за исключением "неудачных представителей"
 
 
 
 
 
 вверх