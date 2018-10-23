EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  701  15
Материалы по теме:
Все про:пьянство (668) штраф (791) Калиновка (169)

 Один из командиров охраны, пьянствовавший на службе на складах в Калиновке, отделался штрафом в 3,7 тыс. грн

Суд оштрафовал на 3 655 гривен командира отделения взвода охраны арсенала Министерства обороны в Калиновке Винницкой области, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения на месте службы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в решении суда от 10 октября.

Установлено, что младший сержант, занимающий должность командира отделения взвода охраны и обороны роты охраны и обороны батальона обороны, 3 октября около 8:40 прибыл на территорию воинской части в нетрезвом состоянии.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводилось в Калиновской районной больнице, результат составил 0,8 промилле алкоголя.

Свою вину военный признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 215 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3 655 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все возможные правила безопасности, в том числе пожарной, доступа, охраны, были нарушены: к ответственности привлекут несколько десятков должностных лиц, - Луценко о взрывах на складах в Калиновке

Кроме того, на такую же сумму в сентябре суд оштрафовал майора, который прибыл на арсенал из воинской части А2920 (Вознесенск, Николаевская область) для ликвидации последствий пожара, произошедшего 26 сентября 2017 года.

Суд установил, что военный находился на территории арсенала в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В делах по взрывам на складах боеприпасов обвинительные акты пока не вручены, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3092881
 
   
 Топ комментарии
 
су ки, это же сколько бутылок человек не выпьет!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
Тут командир страны не просыхает, а вы о за заштатного прапорщика... Заметьте..о заштатном складе, это не я. сам великий Люся Арестович вещает...
 показать весь комментарий
 
Фінал "Великої перемоги" реформ!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А что ещё? Увольнять ведь его бессмысленно - все равно по суду восстановится...
 показать весь комментарий
 
*...пьянствовавший на службе...*--можно сделать вывод. что дома у него жена не даёт спуску.Слежка, преследования.женский террор.
 показать весь комментарий
 
су ки, это же сколько бутылок человек не выпьет!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. ВИНОВАТ младший сержант???!!!!! Какое это вообще расследование? Т.е. виновать товарищ с лычками, а товарищи, сорри, господа при звездочках (опять сорри, при ромашках) ни в чем не виноваты. Господа вы кого за идиотов считаете? Или у людей, у всех вместе и у каждого в отдельности бегущая строка на лбу: "Я ИДИОТ"?
 показать весь комментарий
 
 
И тот виноват, и другой.
Харе стрелки гонять - виноват каждый провинившийся, а не кто-то один и уж точно бухой караульный виноват в том, что он бухает на службе.
 показать весь комментарий
 
шота много ему начислили того штрафа. Лютует фемида
 показать весь комментарий
 
 
Тут командир страны не просыхает, а вы о за заштатного прапорщика... Заметьте..о заштатном складе, это не я. сам великий Люся Арестович вещает...
 показать весь комментарий
 
 
Пари-Матч пора начать принимать ставки на название следующего артсклада
 показать весь комментарий
 
12.10.18 Начальника пожежної охорони арсеналу в
Калинівці не було покарано за недбалість через закінчення термінів притягнення
до адмінвідповідальності

https://ua.censor.net.ua/news/3091002/nachalnyka_pojejnoyi_ohorony_arsenalu_v_kalynivtsi_ne_bulo_pokarano_za_nedbalist_cherez_zakinchennya/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_68026370

09.10.18 Суд
поновив на посаді відповідального за зберігання арсеналу в Балаклії

https://ua.censor.net.ua/news/3090311/sud_ponovyv_na_posadi_vidpovidalnogo_za_zberigannya_arsenalu_v_balakliyi
 показать весь комментарий
 
Классный мужик этот младший сержант. С ним не то что арсенал охранять, но и можно идти в разведку. На допросе так и не сдал, что бухали втроём. С ним ещё были Полторак и Муженко.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдин из командиров охраны, пьянствовавший на службе на складах в Калиновке, отделался штрафом в 3,7 тыс. грн
 
 
 
 
 
 вверх