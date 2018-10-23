 Один из командиров охраны, пьянствовавший на службе на складах в Калиновке, отделался штрафом в 3,7 тыс. грн

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом говорится в решении суда от 10 октября.

Установлено, что младший сержант, занимающий должность командира отделения взвода охраны и обороны роты охраны и обороны батальона обороны, 3 октября около 8:40 прибыл на территорию воинской части в нетрезвом состоянии.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения проводилось в Калиновской районной больнице, результат составил 0,8 промилле алкоголя.

Свою вину военный признал.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 215 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3 655 гривен.

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Кроме того, на такую же сумму в сентябре суд оштрафовал майора, который прибыл на арсенал из воинской части А2920 (Вознесенск, Николаевская область) для ликвидации последствий пожара, произошедшего 26 сентября 2017 года.

Суд установил, что военный находился на территории арсенала в состоянии алкогольного опьянения.

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