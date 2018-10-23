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 Политика Украины, Экономика
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 Денег на строительство взлетных полос в бюджете на 2019 нет, - Омелян

В проект государственного бюджета на следующий год не удалось заложить средства на строительство взлетно-посадочных полос (ВПП) в Украине в 2019 году.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью телеканалу "Прямий".

"Инфраструктура - это базовая вещь для того, чтобы строить эффективную экономику Украины, но пока что наша мечта о выделении средств на строительство взлетных полос не исполнилась. В данный момент у нас нет поддержки. Я надеюсь, что переговоры в парламенте продолжатся и все же хотя бы на одну-две-три полосы в следующем году мы сможем средства найти", - отметил Омелян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов призвал днепрян поддержать петицию по реконструкции взлетной полосы аэропорта

Напомним, весной министр анонсировал строительство и модернизацию в Украине по пять ВПП в год. Омелян надеялся, что государство выделит из госбюджета на эти цели 10 млрд гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3092878
 
 
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а они и не нужны. основная часть средств - это инвестиции.
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Главное, что на жалованье тебе деньги в бюджете находятся, а уж без ВПП Украина обойдётся...)
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все, что пригодятся, уже построены?)))
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это потому, что по зарез нужен геперлуп
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зачем нам впп???, мі все на хиперлупах ездить скоро будем!!!)))
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на 2019 нет, хорошо,что на гиперлуп к 2080 деньги есть.
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Ищите у Авакова,наверное на вертолетые площадки пошли.
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Вы м без взлётных полос тикаете неплохо...
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Нафига нам взлетные полосы, Омелян обещал, что через 3 месяца из Харькова до Львова по гиперлупу можно будет за 15 мин долететь или доехать, или подолзти, короче я не знаю как передвигаются в гиперлупе.
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Денег на новые ВПП - нет . С этим ясно , проблем у страны хватает . Но найти средства на запуск аэропорта Николаев , с готовой взлетной полосой , нужно обязательно .На юге она одна из лучших и большинство сертификатов уже готовы . Проявите себя в нужном для области деле .
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Так гиперлуп же скоро будет, правда ж, омелян? Даже отпрыски твои из пиндостана приедут покататься, не?
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Знатно так гиперлуповец обделался ...Поц ...привет тебе из Днепра
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Во дает Омельян. Так вы же строите дороги!!!
Так дайте военным строить хотя бы часть этих дорог - вот вам и деньги на строительство взлетных полос.
Это не обязательно автобаны с пяти-уровневыми развязками, просто часть магистралей областного значения. Вот вам отработка навыков строительства, вот вам и загрузка техники(которая простаивает), вот вам и деньги военным.
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Пожелаю им через день в Одессе садиться,думаю,что новая полоса через месяц будет.
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А вообще зачем ВПП, если не будет своих самолетов Антонова ?
https://zn.ua/interview/kak-ubivayut-samolety-297689_.html
Если всё в интервью соответствует действительности, то ...
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Вся Украина была усеяна аэродромами со взлетными полосами , включая и военные аэродромы для приема стратегических бомбардировщиков.! Их не крестьяне разворовали, а власть! Имья этого ворья есть! Начинай Емельян расследовать, там деньги найдешь! Народ здесь не повинен! Все подряд зарядили: инвестор придет и нас спасет. Инвестор придет зарабатывать деньги для себя и своего государства на нас несчастных и наших природных ископаемых. А лишь налоги на зарплату пойдут в бюджет. Просчитано, стоимость проезда по планируемой скоростной дороге от Б. Церкви до Киева будет стоить около 1000грн. Радуйся. все для тебя, пересичный.
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А шо там у него с Гиперлупом? Прям вот оочень переживаю..
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вот вам и новый аэропорт для Днепра
по прежнему будем летать из Запорожья Харькова и Киева
Спасиба,родина
Город миллионнник без аэропорта
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДенег на строительство взлетных полос в бюджете на 2019 нет, - Омелян
 
 
 
 
 
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