 Денег на строительство взлетных полос в бюджете на 2019 нет, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью телеканалу "Прямий".
"Инфраструктура - это базовая вещь для того, чтобы строить эффективную экономику Украины, но пока что наша мечта о выделении средств на строительство взлетных полос не исполнилась. В данный момент у нас нет поддержки. Я надеюсь, что переговоры в парламенте продолжатся и все же хотя бы на одну-две-три полосы в следующем году мы сможем средства найти", - отметил Омелян.
Напомним, весной министр анонсировал строительство и модернизацию в Украине по пять ВПП в год. Омелян надеялся, что государство выделит из госбюджета на эти цели 10 млрд гривен.
Так дайте военным строить хотя бы часть этих дорог - вот вам и деньги на строительство взлетных полос.
Это не обязательно автобаны с пяти-уровневыми развязками, просто часть магистралей областного значения. Вот вам отработка навыков строительства, вот вам и загрузка техники(которая простаивает), вот вам и деньги военным.
https://zn.ua/interview/kak-ubivayut-samolety-297689_.html
Если всё в интервью соответствует действительности, то ...
по прежнему будем летать из Запорожья Харькова и Киева
Спасиба,родина
Город миллионнник без аэропорта