 Денег на строительство взлетных полос в бюджете на 2019 нет, - Омелян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЦТС, об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью телеканалу "Прямий".

"Инфраструктура - это базовая вещь для того, чтобы строить эффективную экономику Украины, но пока что наша мечта о выделении средств на строительство взлетных полос не исполнилась. В данный момент у нас нет поддержки. Я надеюсь, что переговоры в парламенте продолжатся и все же хотя бы на одну-две-три полосы в следующем году мы сможем средства найти", - отметил Омелян.

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Напомним, весной министр анонсировал строительство и модернизацию в Украине по пять ВПП в год. Омелян надеялся, что государство выделит из госбюджета на эти цели 10 млрд гривен.