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 Происшествия, За рубежом
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Все про:журналистика (2314) Саудовская Аравия (158) Турция (2013) убийство (5038)

 Советник саудовского принца по Скайпу допрашивал и приказал "принести голову" Хашогги, - Reuters

Cоветник наследного принца Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани по Скайпу отдал приказ убить оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в саудовской и турецкой разведках, передает Цензор.НЕТ.

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По данным турецких источников, Хашогги был схвачен по прибытии в консульство 15 саудовскими разведчиками, которые прилетели в Стамбул на двух самолетах за несколько часов до этого.

Высокопоставленный арабский источник агентства сообщил, что приказ об убийстве журналиста Кахтани отдал по Скайпу и все время виртуально присутствовал на допросе в консульстве.

Между Кахтани и Хашогги началась словесная перепалка, оба начали оскорблять друг друга, после чего саудовский чиновник в какой-то момент закричал: "Принесите мне голову собаки".

Однако, неизвестно, наблюдал ли Кахтани весь процесс допроса и убийства оппозиционера, которое высокопоставленный арабский источник назвал "очень неудачной операцией".

Арабский источник и источник турецкой разведки заявили, что запись со Скайпа находится в распоряжении президента Турции Реджепа Эрдогана. Источники утверждают, что он отказывается предоставить ее американцам. Эрдоган заявил, что убийство журналиста Хашогги было спланировано заранее.

По данным СМИ, Кахтани стоит за созданием армии троллей, направленной против критиков режима, как Хашогги.

На данный момент известно, что король Салман уволил Кахтани и еще четырех официальных лиц за убийство, совершенное в Стамбуле.

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Как известно, 2 октября журналист Джамаль Хашогги находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с Хашогги к территории генконсульства подошла его невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала журналиста несколько часов, однако он так и не вышел из здания. Сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092877
 
 
 Топ комментарии
 
"По данным СМИ, Кахтани стоит за созданием армии троллей, направленной против критиков режима, как Хашогги."

когото мне это напоминает.
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неудачная реклама Скайпы...
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"По данным СМИ, Кахтани стоит за созданием армии троллей, направленной против критиков режима, как Хашогги."

когото мне это напоминает.
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Сиктым-бошка интернет-оппозиционеру. Советник саудовского принца допрашивал и приказал "принести голову" Хашогги по Скайпу, - Reuters - Цензор.НЕТ 2574 А ведь просто хотел развестись...
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Эрдоган таким же занимается (как и Путин), но просто не попался.
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комментирую новость: запись со Скайпа находится в распоряжении президента Турции Реджепа Эрдогана Источник: https://censor.net.ua/n3092877
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А что есть у АНБ вообще страшно представить.
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Варварство и жестокость, тем более проявляемые в зарубежных представительствах в отношении граждан страны пребывания-дикость! Дикость требующая адекватной реакции международного сообщества без двойных стандартов! Равно как и применение санкций к любой стране , причастной к убийствам мирных граждан на территории другого государства. Чем отличаются в этом РФ и Саудовская Аравия? Где же единство мирового сообщества (ЕС, Англии, США и Украины) в объявлении санкций Саудовской Аравии !?
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Санкции - это механизм реализации своих целей, а не наказания за чужие ошибки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоветник саудовского принца по Скайпу допрашивал и приказал "принести голову" Хашогги, - Reuters
 
 
 
 
 
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