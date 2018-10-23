 Масштабное ДТП в центре Киева: поврежден 21 автомобиль, водителю автокрана грозит уголовная ответственность, - полиция

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщил инспектор патрульной полиции лейтенант Станислав Скрипник, передает Цензор.НЕТ.

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"За последние три года это самое масштабное ДТП в Печерском районе. Приблизительно два года назад масштабное ДТП произошло возле Дарницкого моста, тогда были повреждены 12 машин, а здесь - 21 автомобиль. Есть также машины, которые уже не подлежат ремонту. На водителей, чьи авто были ненадлежащим образом припаркованы, будет вынесено постановление, но компенсацию за ДТП они получат", - сообщил он.

Инспектор также отметил, что тест на содержание алкоголя у виновника ДТП показал нулевой результат, однако водитель еще должен пройти "наркологическую экспертизу".

"Будет квалифицироваться ДТП в зависимости от того, или это ДТП с пострадавшими, или нет. Предварительно, с пострадавшими, поскольку одна женщина уехала в больницу. И если будет госпитализация - это уже уголовная ответственность", - добавил Скрипник.

Таким образом, при условии претензий от пострадавшего к виновнику дорожно-транспортного происшествия, водителя автокрана будет ждать уголовная ответственность.

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Напомним, утром в центре Киева произошла авария из-за автокрана, у которого отказали тормоза. Пострадали три человека, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации.