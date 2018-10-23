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 Происшествия, Киевские новости
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 Масштабное ДТП в центре Киева: поврежден 21 автомобиль, водителю автокрана грозит уголовная ответственность, - полиция

В дорожно-транспортном происшествии на бульваре Леси Украинки в Киеве поврежден 21 автомобиль, а его виновника может ждать уголовная ответственность.

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщил инспектор патрульной полиции лейтенант Станислав Скрипник, передает Цензор.НЕТ.

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"За последние три года это самое масштабное ДТП в Печерском районе. Приблизительно два года назад масштабное ДТП произошло возле Дарницкого моста, тогда были повреждены 12 машин, а здесь - 21 автомобиль. Есть также машины, которые уже не подлежат ремонту. На водителей, чьи авто были ненадлежащим образом припаркованы, будет вынесено постановление, но компенсацию за ДТП они получат", - сообщил он.

Инспектор также отметил, что тест на содержание алкоголя у виновника ДТП показал нулевой результат, однако водитель еще должен пройти "наркологическую экспертизу".

"Будет квалифицироваться ДТП в зависимости от того, или это ДТП с пострадавшими, или нет. Предварительно, с пострадавшими, поскольку одна женщина уехала в больницу. И если будет госпитализация - это уже уголовная ответственность", - добавил Скрипник.

Таким образом, при условии претензий от пострадавшего к виновнику дорожно-транспортного происшествия, водителя автокрана будет ждать уголовная ответственность.

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Напомним, утром в центре Киева произошла авария из-за автокрана, у которого отказали тормоза. Пострадали три человека, двум из них оказали медицинскую помощь без госпитализации.

Источник: https://censor.net.ua/n3092865
 
 
 Топ комментарии
 
Водителю этого крана надо на полную катушку начислить, по максимуму.
Зайцеву на которой 6 жмуров немедленно освободить из под стражи, вернуть водительское удостоверение, а так же возместить стоимость автомобиля "Лексус".
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Возмещать будет собственник, скорее всего это предприятие...
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а почему ему уголовная ответственность? помнится один ублюдок на Оболони пролетел три светофора на красный, в итоге в смятку 3 машины (повезло что людей не было в них) пистолетом размахивал - и спокойно пошел домой, админпротоколом отделался.
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Жаль мужика.
За всю жизнь не отработает возмещение убытков.
Жизнь кончилась. Масштабное ДТП в центре Киева: поврежден 21 автомобиль, водителю автокрана грозит уголовная ответственность, - полиция - Цензор.НЕТ 486
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Возмещать будет собственник, скорее всего это предприятие...
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Если машина не застрахована, то собственник уже подарил предприятие водителю и сбежал.
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до 200 тыс грн. Сам понимаешь что при таком объеме повреждений..
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Водители, строго соблюдайте рядность движения.
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Коли ви вже курво від того совкового хлама позбавитесь ??
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почему каждый раз количество поврежденных авто увеличивается? или под эту марку предприимчивые автомобилисты, которые находились неподалеку, решили бабла срубить? Масштабное ДТП в центре Киева: поврежден 21 автомобиль, водителю автокрана грозит уголовная ответственность, - полиция - Цензор.НЕТ 1653
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Потому что сначала посчитали автомобили с сильными повреждениями, а потом добавили с царапинами, погнутыми бамперами, треснувшими фарами...
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Водителю этого крана надо на полную катушку начислить, по максимуму.
Зайцеву на которой 6 жмуров немедленно освободить из под стражи, вернуть водительское удостоверение, а так же возместить стоимость автомобиля "Лексус".
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Сначала надо разобраться, почему тормоза отказали (кто ответственный за техсостояние, кто перед выездом проверял, годен ли вообще этот кран для поездок и работ и т. д.), а потом уже начислять. А на водилу повесить все - проще пареной репы
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а почему ему уголовная ответственность? помнится один ублюдок на Оболони пролетел три светофора на красный, в итоге в смятку 3 машины (повезло что людей не было в них) пистолетом размахивал - и спокойно пошел домой, админпротоколом отделался.
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Смотря что с женщиной, если попадет в больницу на определенное количество дней то средняя тяжесть.
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Просто вернулись владельцы авто которые были припаркованы.
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спецтехника такого рода особенно(кацапский камаз) перед выездом должна проходить техосмотр но нахрена это нужно - можно же и так ездить.....
всем потерпевшим выстроиться в очереь за компенсацией.... средства ограничены и будут получены от продажи обеих почек виновника дтп........
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срок не дадут, жмуров нет, тяжких тоже
год условно, максимум
бигом переоформляй хату машины, если есть
и все будет гуд))
повесит 3 года долг по выконавчей, а там глядишь терпилы забудут продлить срок по долгам
не боись))) законы у нас не выполняют, а обходят
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У Камаза четыре системы торможения. И если он сгрёб сколько машин, возможно просто водила потерял сознание или растерялся
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМасштабное ДТП в центре Киева: поврежден 21 автомобиль, водителю автокрана грозит уголовная ответственность, - полиция
 
 
 
 
 
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