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Все про:Германия (3185) договор (212) ракеты (668) Маас (46)

 МИД Германии: Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения ракетного договора

Германия намерена применить все дипломатические рычаги для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Министр иностранных дел Германии Гайко Маас сказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном во вторник, 23 октября.

"Это соглашение затрагивает жизненно важные интересы Европы. Пока будет существовать шанс сохранить договор, мы будем бороться за это всеми дипломатическими средствами", - сказал Маас.

Министр пообещал вынести этот вопрос на первые позиции повестки дня в НАТО. "Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения договора о РСМД. И мы не готовы запускать новую гонку вооружений", - подчеркнул Маас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия восстановит баланс сил в области ракет средней и малой дальности, если США выйдут из ДРСМД, - Песков

По мнению дипломата, договор о РСМД является одним из крупнейших достижений политики разоружения.

Одновременно Маас признал, что на упреки относительно нарушения со стороны России условий договора "нет убедительного ответа, а потому позиция США не является "необоснованной".

"Впрочем, это не должно привести к тому, чтобы с водами выплеснули ребенка. Это стало бы ошибкой", - добавил глава МИД ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия призывает США и РФ не разрывать ракетный договор

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092864
 
 
 Топ комментарии
 
вы готовы только раком перед ними стоять....
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путин: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут
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О да... Германия, которая даже на "Северный поток-2" влиять не хочет, а он делает её ещё более зависимой от РФ и дает Хуйлу больше денег на производство ракет и поддержание своей агрессии...
На что они там влиять собрались не понятно...
Обожаю такие заявления. Это как садить игрока за покерный стол и не дать ему козырей.
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путин: Мы попадем в рай, а они просто сдохнут
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Чейто непонятно себя ведут немцы...
Этот договор Мокшандия - которая является врагом Германии нарушает с 2008 года - и немцы совершено не позвражали против этого... Зато когда американцы заявили что в ответ они тоже выходят из этого договора (для того чтобы защитить себя и своих союзников)... немцы вдруг дико возбудились и начали уговаривать американцев не выходить...
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вы готовы только раком перед ними стоять....
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дожила... Германия !! гитлер бы вас повесил !
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Германия,дипломатен регулирен не выйдет с рашкой. Гитлер это хорошо понимал.
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.."поэтому в споре с русскими лучше один панцердивизион,чем две озабоченности.." - как бы намекает нам Алоизыч из прошлого..
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О да... Германия, которая даже на "Северный поток-2" влиять не хочет, а он делает её ещё более зависимой от РФ и дает Хуйлу больше денег на производство ракет и поддержание своей агрессии...
На что они там влиять собрались не понятно...
Обожаю такие заявления. Это как садить игрока за покерный стол и не дать ему козырей.
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А як впливати будете? Шляхом будівлі північного потоку-2???
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Пока немцы готовы давать Хуйлу деньги на ракеты в обмен на газ.
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Цюлуватись з хуйлом в засос ?Звиздоболи
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влиять?
откуда такая самоуверенность?
влиять или ...вилять (копчиком) ?
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В слове "влиять" букву в заменяем на б - и открывается низкий и продажный подтекст...
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Проснулись,а теперь в будку...,думать над СП2....
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Вы уже на турбины сименс в Крыму повлияли,брехуны безвольные....
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ЦИТАТА:*МИД Германии: Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения ракетного договора*-- это так расшифровывается:Мы с путен бабки зарабатываем.можем попробовать его пойти на уступки (всё таки бизнес с ним) не много. не на всё. но мы же не можем потерять рынок сбыта!!!!!!!!!!!!!!!
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Они целуются в засос,

Бундесы и кремлёвский плешивый пёс.
Влияльщики такие себе нашлись. Вы не политики, немцы, вы - ЛАВОЧНИКИ.
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ПРОЗРЕНИЕ. «Я узнал, что у меня, нет в России ни х*я. Нету нефти, нету газа. Нету золота, алмазов. Нет свободы, правды нет. Под угрозой Интернет. Нет дорог и автобанов. Инноваций нету «нано». Нет науки, школы нет. Медицине шлём привет. Всё украли у меня, Вова и его друзья (!)…» (неизвестный поэт).
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смысла от реального торгового партнера россии ни какого нет. Кого они пытаются обдурить?
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Да, есть способы влияния.
У меня одна подружка готова влиять на меня, чтобы я ей телефон новый купил
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Вот так, на ровном месте психотравма любителю мальчиковых животиков...
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Лицемеры.И вашим и нашим.Газпромовское бабло купило все ваши европеские принципы и "ценности".Тфу,как шлюхи,всех успели "обслужить"-и с пуйлом плешивым кровавые деньги поделить,и с США бегом контракт на покупку сжиженного газа,чтобы откупиться и санкций за "поток" кацапский не огрести.
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Только после того как Штаты на дыбы стали,Германия прозрела,а до зтого ракеты в Калининграде не замечали.
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поздно пить боржоми, шлюхи пропутинские
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зЗкройте Северный поток и потребуйте у хуйла все, что угодно, так прошлое комсомольское их роднит.
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Собственно, Трамп всё правильно делает. Со старой шлюхой Европой нужно только так. Если их периодически на место не ставить, они, по своему обыкновению, опять что-то наворотят, а штатам, как и всегда, за ними всё дерьмище прибирать придётся.
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А пусть еще СП-3 и СП -4 построят , и по больше Хуйлу бабок отвалят , а он естественно их как обычно кинет .Главное , что бы не забыли вовремя обеспокоенности объявлять.
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Завалить кацапов баблом не значит решить проблему. Ето только добавит им гонора и уверености в том что оеи творят
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Нацики обоссанные за Хуйла тянут...
тьфу - гыдота...
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Ух ты, как немчуре жареным запахло, так тут же и готовы влиять на Россию, а как в Украине 5 год идет война, так ничего кроме глубокой озабоченности не видно. Смотрите, фрицы, если расейка оккупирует Украину, нам ничего кроме как двинуть на
берлин не останется. Так что, в случае если вы поставите на расейку, весь ужас 1945 г. для вас повторится в еще бОльшем масштабе..
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Яким чином? анжела адольфівна знову скаже хуйлу Я-Я!! Ну там занепокоєність ще можна виказати. Нах такі радості? Рівень корупції у Німеччині нарешті вийшов на апогей, а ці бляді нас учать з нею(коріпцією) боротися.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД Германии: Мы готовы влиять на Россию, чтобы добиться соблюдения ракетного договора
 
 
 
 
 
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