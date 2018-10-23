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 "Хорватская модель" миротворческой миссии наиболее подходящая для Донбасса, - МинВОТ

По словам советника министра по вопросам временно оккупированных территорий, во главе миротворческой миссии, контингент которой должен насчитывать от 25 до 50 тысяч человек из 30 стран мира, должна стоять международная переходная администрация.

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко считает, что миротворческую миссию ООН на Донбассе следует развернуть по "хорватской модели". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий еще раз исследовало ситуацию с применением миротворческих миссий в мире. Исследовав десятки примеров, мы пришли к выводу, что именно хорватский вариант для нас был бы ближе из всех тех, что мы видели. Сценарии развития событий на Донбассе и в Хорватии очень похожи, хотя разница, условно, в 23 года", - заявил он.

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По словам Левченко, миротворческую миссию можно было бы применить тем способом, которым она применялась на территории Хорватии.

"Мы высказали свое виденье как министерства, чтобы очевидным был вариант, когда во главе международной миссии должна стоять международная переходная администрация. Это важный и решающий компонент", - подчеркнул он.

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметил, что в миротворческой миссии, как правило, три составляющие - военная (70%), полицейская (15%) и гражданская (15%).

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"Переходная администрация с момента полной дислокации всех военных и полицейских подразделений берет всю власть в свои руки на подмандатной территории для будущего владельца этих территорий - украинского государства", - отметил он.

"Мирный план по Донбассу - это Минские соглашения, других документов, которые рассматривались бы международным сообществом, нет, поэтому выполнение пунктов этих соглашений является, фактически, финалом того, чтобы временно оккупированные территории были мирным путем возвращены. Мы считаем, что в будущий текст резолюции Совета безопасности ООН (о миротворцах на Донбассе. - Ред.) нужно вносить положение о важности предоставления этой миссией помощи в выполнении сторонами Минских соглашений своих обязательств", - добавил дипломат.

По его словам, предварительные исследования показывают, что будущая миротворческая миссия на Донбассе должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте.

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"Я не исключаю, что 30 стран, может и больше, будут участвовать в международной миссии в Украине", - добавил Левченко, подчеркнув, что РФ не может участвовать в миссии ООН никоим образом.

Источник: https://censor.net.ua/n3092863
 
 
 Топ комментарии
 
Хорватская модель хороша тем, что сотни тысяч сербов молча выселились в своё сербское кубло
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А типа сейчас для них начало? "Лидеры" младореспублик мрут как мухи после дихлофоса. Экономика и перспективы её развития стремятся к нулю. О "великой помощи" со сколенвставана - уже все и мечтать забыли. Варианты? Ну а сколько времени ещё будет интересовать мнение с хуйлостана - вопрос для викторины.
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Хорватский,лучший. Тогда не нужно все это гавно слушать будет. Многие побегут в рашку. Даже тупицы,которые и не виноваты )) - Мне такое нравится. Земля самоочистится.
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Хорватская модель хороша тем, что сотни тысяч сербов молча выселились в своё сербское кубло
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Не уверен, что к тому времени это будет иметь значение.
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любой вариант, где миротворцы выходят на границу и перекрывают потоки (оружия и долбо...) никогда не подойдет ни раше ни младодолбореспубликам... ибо это конец для них
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А типа сейчас для них начало? "Лидеры" младореспублик мрут как мухи после дихлофоса. Экономика и перспективы её развития стремятся к нулю. О "великой помощи" со сколенвставана - уже все и мечтать забыли. Варианты? Ну а сколько времени ещё будет интересовать мнение с хуйлостана - вопрос для викторины.
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Есть ещё вариант IFOR, когда в качестве миротворцев заходит НАТО, вооружённое до зубов.
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Конченное население всех этих недореспублик, подлежит очищению стерилизации и утилизации.
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а в этой администрации, пидоРасцы или подмахивающие ей, будут?...
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обязательно. Даже согласно Минским договорнякам они бут иметь свою вооружённую милицию и свои суды.
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Якщо путін блокує в Радбезі ООН надання мандату миротворчій місії в ОРДЛО,то інші члени Радбезу може почнуть вимагати санції ООН для расєї за підтримання ,озброєння її маріонеток в ОРДЛО?
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Предлагаю отдать в аренду на 50 лет оккупированные территории китайцам , они сами быстро там все зачистят и кого надо на фарш пустят за 2 дня , а Хуйло даже вякнуть побоится , там экологии все равно жопа , так что китайцы уже хуже не сделают.
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Для окупованої території більше всього підходить напалм
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Как любят наши профаны трендеть про "Хорватскую модель". В Хорватии сербам удалося захватить практически процентов 30% территории тремя анклавами. Два из которых было освобождено в ходе блестательных военных операций за считаные дни, убив при этом пятерых миротворцев. И только в маленьком анклаве в Восточной Славонии, который состоял из двух небольших провинциальных городков и десятка сёл, где и ста хат небыло. После разгрома основных сил, для международной общественности устроили миротворческое представление.
Ото жёлтый, отдельно стоящий кусочек на карте Хорватии с права и есть обрубок Republika Srpska Krajina (RSK), где после разгрома основных сил в центре провели "мирную реинтеграцию". Там два мало-мальски значительных города: Бели Монастыр на севере и Вуковар на юго-востоке. Вуковар для хорват имел большое значение, поскольку очень долго сопротивлялся сербам в окружении.

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хорватская модель" миротворческой миссии наиболее подходящая для Донбасса, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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