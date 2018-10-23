 "Хорватская модель" миротворческой миссии наиболее подходящая для Донбасса, - МинВОТ

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко считает, что миротворческую миссию ООН на Донбассе следует развернуть по "хорватской модели". Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Министерство по вопросам временно оккупированных территорий еще раз исследовало ситуацию с применением миротворческих миссий в мире. Исследовав десятки примеров, мы пришли к выводу, что именно хорватский вариант для нас был бы ближе из всех тех, что мы видели. Сценарии развития событий на Донбассе и в Хорватии очень похожи, хотя разница, условно, в 23 года", - заявил он.

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По словам Левченко, миротворческую миссию можно было бы применить тем способом, которым она применялась на территории Хорватии.

"Мы высказали свое виденье как министерства, чтобы очевидным был вариант, когда во главе международной миссии должна стоять международная переходная администрация. Это важный и решающий компонент", - подчеркнул он.

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметил, что в миротворческой миссии, как правило, три составляющие - военная (70%), полицейская (15%) и гражданская (15%).

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"Переходная администрация с момента полной дислокации всех военных и полицейских подразделений берет всю власть в свои руки на подмандатной территории для будущего владельца этих территорий - украинского государства", - отметил он.

"Мирный план по Донбассу - это Минские соглашения, других документов, которые рассматривались бы международным сообществом, нет, поэтому выполнение пунктов этих соглашений является, фактически, финалом того, чтобы временно оккупированные территории были мирным путем возвращены. Мы считаем, что в будущий текст резолюции Совета безопасности ООН (о миротворцах на Донбассе. - Ред.) нужно вносить положение о важности предоставления этой миссией помощи в выполнении сторонами Минских соглашений своих обязательств", - добавил дипломат.

По его словам, предварительные исследования показывают, что будущая миротворческая миссия на Донбассе должна насчитывать от 25 до 50 тысяч человек в контингенте.

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"Я не исключаю, что 30 стран, может и больше, будут участвовать в международной миссии в Украине", - добавил Левченко, подчеркнув, что РФ не может участвовать в миссии ООН никоим образом.