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 Российские наемники на Донбассе массово воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей, - ГУР

Российским оккупационным командованием принято решение о привлечении к ответственности некоторых командиров подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за небрежное хранение и эксплуатацию вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

"По результатам проведенной комиссиями по вооружению командования российско-оккупационных войск в период с 17 по 20 октября с.г. проверки подразделений в большинстве из них выявлены многочисленные недостатки, в т.ч. факты хищения стрелкового оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, ремонтных комплектов и другого военно-технического имущества.

При этом, российское оккупационное командование в принудительном порядке обязало командиров подразделений обеспечить устранение выявленных недостатков за свой счет в кратчайшие сроки", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что это вызвало возмущение российских военнослужащих, прибывших во время последней ротации и не причастных к совершению выявленных правонарушений.

Источник: https://censor.net.ua/n3092860
 
   
 Топ комментарии
 
В чем новость? Нормальное поведение рюзге челавека.
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Ну треба ж за щось бухать, ось і крадуть. Селяві.
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В чем новость? Нормальное поведение рюзге челавека.
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Ну треба ж за щось бухать, ось і крадуть. Селяві.
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Русня непригодна даже к интеграции в человеческие многоножки...
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А-а-а, так это наша розвидка у них ворует? Ну малаца, отлично розводит... Российские наемники на Донбассе массово воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей, - ГУР - Цензор.НЕТ 4648
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Типові будні "русскаго міра", абсолютно не дивує.
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Дядька путен исчо подкинет.Грабь -всё вокруг .всё вокруг колхозное!!!
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Интересно чего больше пропало - боеприпасов наемников в ДНР или боеприпасов ВСУ в Украине?

ГУР явно не тем интересуется.
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мама не научила считать свои деньги, а не чужие)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники на Донбассе массово воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей, - ГУР
 
 
 
 
 
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