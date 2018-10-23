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 Политика Украины
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 Арестованное судно "Норд" выставлено на продажу, - Нацагентство по возвращению активов

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало на реализацию государственному предприятию "СЕТАМ" OpenMarket арестованный рыболовный сейнер "Норд"

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает 23 октября пресс-служба агентства.

"В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда", – рассказал начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Как сообщается, судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область России), длина – 23,6 м, ширина – 6,5 м, мощность главного двигателя – 165 кВт, чистая вместимость – 32 тонны.

По данным АРМА, электронные торги состоятся 7 ноября, стартовая цена – 1,6 млн гривен.

На прошлой неделе Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода "Норда" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.

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6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3092859
 
 
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Ну и кто его купит, кацапы его моментально отберут как только оно высунется за пределы вод Украины, его только американцам в 6-й флот продавать.
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Ну, можна тротилом з дистанційним підривом нафарширувати і нехай кацапи відбирають. Вони ж все одно в рай попадуть )
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Когда украденное ахметовым,фирташем,порошенко продовать будем ? Чем они лучше кацапов ?
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как только Вы поумнеете и получив доверие избирателей - будете избраны в органы власти
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зачем на продажу?...дооборудовать зениткой...крупнокалиберкой...новейшими системами обнаружения...движок на 60 узлов в час и в азовскую лужу за кацами гоняться...
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Только на металлолом на разборку, те кто на этом специализируется могут взять по дешёвке. Остальные связываться не будут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрестованное судно "Норд" выставлено на продажу, - Нацагентство по возвращению активов
 
 
 
 
 
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