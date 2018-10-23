 Арестованное судно "Норд" выставлено на продажу, - Нацагентство по возвращению активов

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщает 23 октября пресс-служба агентства.
"В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ждать решения суда", – рассказал начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.
Как сообщается, судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область России), длина – 23,6 м, ширина – 6,5 м, мощность главного двигателя – 165 кВт, чистая вместимость – 32 тонны.
По данным АРМА, электронные торги состоятся 7 ноября, стартовая цена – 1,6 млн гривен.
На прошлой неделе Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.
25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода "Норда" из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.
6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.