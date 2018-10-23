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 Политика Украины
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Все про:Польша (4544) профсоюз (214) заробитчане (272)

 Людей обманывают и выкидывают на улицу: глава профсоюза Махинько рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше

Вместо заработков люди часто оказываются в ситуации, когда не имеют ни крыши над головой, ни средств к существованию и не могут уехать обратно в Украину.

Польша – одна из самых популярных стран для украинских заробитчан. Почти половина украинцев в стране работает нелегально и никак не защищена. Простой украинский работник, как бы он ни был оформлен в Польше – хоть с визой, хоть с договором, – как правило, не имеет никаких возможностей защитить свои права и себя. Об этом 112.ua рассказал глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Вместо заработков люди часто оказываются в ситуации, когда не имеют ни крыши над головой, ни средств к существованию и не могут уехать обратно в Украину. "Мы сейчас занимаемся случаем парня, которого в Польшу пригласил его давний знакомый. Он работал в пригороде Варшавы в такси Uber. Парень приехал по безвизу (на 90 дней). Работал 2 месяца. Ему предоставили жилье и автомобиль. Парень 2 месяца проработал, и ему сказали, что он должен 1500 злотых. Забрали у него паспорт и сказали, чтобы отрабатывал. В итоге у него сейчас нет паспорта, и он не может вернуться в Украину, при этом у него истекает срок разрешения на пребывание в стране. В посольстве он узнал, что за изготовление документа, по которому он может вернуться домой, нужно заплатить деньги, которых у него не было. Но, более того, ему негде жить и приходилось ночевать в машине. Сейчас ему предоставила жилье и купила продукты Международная организация миграции. Мы инициировали обращение в полицию. Вопрос уже решается", - рассказал Махинько.

Он уточнил, что, несмотря на то, что профсоюз был вынужден закрыть горячие линии в Польше (обращений было столько, что сотрудники были не в силах помочь всем), люди все равно находят контакты, и каждый день поступает до десятка обращений. В первую очередь помощь получают те, кто вступил в профсоюз еще в Украине, перед отъездом в Польшу.

По словам Махинько, одно из самых распространенных нарушений – это когда в большинстве случаев польские работодатели не выплачивают человеку последнюю зарплату: "Работник возвращается в Украину, к примеру, 3 сентября, и ему говорят, что 15 сентября ему вышлют деньги, но на самом деле ничего не происходит. Если повезет и на предприятие нагрянет проверка по его жалобе, работодатель разводит руками и говорит, мол, деньги вот, пусть приезжает и забирает. А у человека, например, закончилась виза или он по биометрическому паспорту приезжал на 90 дней (по закону затем должен находиться в Украине минимум 90 дней). А вот когда через три месяца он даже и вернется, с ним никто не станет разговаривать и денег не вернут. А деньги на дорогу будут потрачены".

Особенно несладко приходится мигрантам, которые заняты в сельском хозяйстве в Польше, говорит Махинько: "Члены нашего профсоюза на таких работах не заняты, и мы никому не советуем. В большинстве случаев людям приходится жить в селах в ужасных условиях. Часто их селят в бараки, где на десятки человек один душ, туалет – выгребная яма на улице. К тому же, например, на сборе клубники несколько дней зарабатываешь хорошо, затем начинаются дожди, и ты сидишь ни с чем, проедаешь уже заработанные деньги".

В Польше почти нет компаний, которые на 100% нормально работают с украинцами. Таких очень мало, и, не зная детально ситуацию на рынке труда, самостоятельно их найти невозможно, рассказывает глава профсоюза "Трудовая солидарность": "У большинства поляков, которые принимают на работу украинцев, есть свои координаторы. Мы их между собой называем надзирателями. И знаете, не так поляки, бывает, относятся к нам, украинцам, как наши соотечественники. Я в таких случаях вспоминаю рассказы бабушки о полицаях, когда они порой были страшнее немцев. Очень часто такие надзиратели просто ни во что не ставят украинцев, оскорбляют, матерят".

Если человек возмущается или жалуется, его могут просто выбросить на улицу. "При трудоустройстве многие агентства по найму в Польше подсовывают на подпись бумагу о расторжении договора по обоюдному соглашению, без претензий к работодателю… с открытой датой. И если что-то не так, например, человек возмущается условиями проживания или несправедливой оплатой, в бумагу просто вписывается дата", - говорит Махинько.

С этой проблемой сталкиваются десятки тысяч трудовых мигрантов из Украины.

Больше о проблемах украинских заробитчан за рубежом можно почитать в статье "Ты не человек, ты тень": Как обманывают украинских заробитчан за рубежом".

Источник: https://censor.net.ua/n3092858
 
   
 Топ комментарии
 
"А один мальчик поехал в Польшу на плитку. Пришёл с утра на объект - а там польский прораб с драггером:
-"Дмухай"- , говорит польский прораб , - "пше-пше, в тен драггер, курва пше".
Мальчик дунул в драгер - а там полтора промилле, бо он бухал вчера, выпил восемь банок моцнего пива Татра.
Тогда схватил польский прораб мальчика, и потащил в подвал. А в подвале - кости под ногами человеческие, и кровь по стенам размазана. Хотел мальчик вырваться и убежать, но польский прораб схватил его за плечо мёртвой хваткой. Смотрит мальчик - а это не прораб вовсе, а смерть." - рассказал глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.
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Рыдаю сижу.
Этот сказочник самый жестокий оказался из всех ранее отписавшихся об ужосах в Польше.
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Совсем плохи дела у Пети и Гроси,"рабы" бегут с галлер))
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Вот твари, не хотят работать на укркагал.
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Тикают подлые неблагодарные холопы! Не хотят на держсубсидиях как сыр в масле кататься и томос славить!
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Видно припекло ))) Раз страшилки включают. Поделом. Хуже Украины нет. Это ложь.
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Рыдаю сижу.
Этот сказочник самый жестокий оказался из всех ранее отписавшихся об ужосах в Польше.
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не так ужасно
поляков реально научили не платить наши хитровыепанные
фирмы польские владельци наши
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...А потім дівчат гвалтують і заливають монтажною піною, а молодих хлопців в трусиках з посмішками Ісуса прибивають цвяхами до дерев'яних стовпів.
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Парень приехал по безвизу (на 90 дней). Работал 2 месяца

Получается, по потужному безвизу ездят на заработки? А как же опера в Вене и кава в Париже?
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Совсем плохи дела у Пети и Гроси,"рабы" бегут с галлер))
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Чергова замовна страшилка про жахіття роботи на Заході.. Цим людей не зупинити..
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"При трудоустройстве многие агентства по найму в Польше подсовывают на подпись бумагу о расторжении договора по обоюдному соглашению, без претензий к работодателю… с открытой датой. И если что-то не так, например, человек возмущается условиями проживания или несправедливой оплатой, в бумагу просто вписывается дата", - говорит Махинько.
Источник:https://censor.net.ua/n3092858

у нас в киеве почти везде так делают, сразу пишешь заяву и на увольнение без даты, не напишешь не возьмут!
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Гейі і хвашизди підстерігають заробітчан у европі!!
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"А один мальчик поехал в Польшу на плитку. Пришёл с утра на объект - а там польский прораб с драггером:
-"Дмухай"- , говорит польский прораб , - "пше-пше, в тен драггер, курва пше".
Мальчик дунул в драгер - а там полтора промилле, бо он бухал вчера, выпил восемь банок моцнего пива Татра.
Тогда схватил польский прораб мальчика, и потащил в подвал. А в подвале - кости под ногами человеческие, и кровь по стенам размазана. Хотел мальчик вырваться и убежать, но польский прораб схватил его за плечо мёртвой хваткой. Смотрит мальчик - а это не прораб вовсе, а смерть." - рассказал глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.
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очередные страшилки )))... а сколько людей кинули на бабло в Украине? А поинтересуйся...
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Махінько, є 1на проблема: заробітчани не слухають наших рехворматорів. Не мають часу. Тому ті байки про "жахіття" за кордоном, потрібного вам, держимордам, ефекту, не дадуть.
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Сосед вернулся, посмотрел пару месяцев, что творится в Украине и умотал назад в Польшу со словами "танунах, тут стало еще хуже, чем было раньше". До "рэформ" сосед был небольшим фермером, овощи выращивал, денеьги зарабатывал, но рэформы его уничтожили
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Ай-ай-ай, как непатриотично! А вера с томосом и мова с армией?
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Мой друг сейчас в Польше.Зарплата 30тысяч гривен .Всё нормально .так что украинские чиновники уроды ,корупционеры,твари и балаболы
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сколько же интересно ваш друг тратит на жилье в Польше и какие у него перспективы в дальнейшем? я бы не работала даже за такие деньги учитывая, что я там никто
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Надо жить и работать в Украине. Тут вас никто не обманет.

Людей обманывают и выкидывают на улицу: глава профсоюза Махинько рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше - Цензор.НЕТ 4632
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только в Украине не жизни ни работы нет. Кобельов не считается
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Будут, больше жизни. Вот выберем Порошенко на второй срок, будет газ для украинцев по одному доллару США за один куб газа и ленивые украинцы будут искать себе работу. А движение это и есть жизнь.
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Махинько, судя по всему, является главой профсоюза заробитчан, и вісказівает свою глубокую озабоченность. Людей обманывают и выкидывают на улицу: глава профсоюза Махинько рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше - Цензор.НЕТ 2067
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шо є, то є, і не тільки у Польщі, а у Прибалтиці теж таке є, нажаль...
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Pomniu kak Litve toze byl sluci mozet 10 let nazad ili 15.Odin toze v germaniju pojexal na zarobotki,tak obmanuli ostalsia bez deneg i resyl peskom damoj dojti.Skromny byl daze masin neostanavlival.Dasiol no ostalsia bez nog amputirovali.Vot togda pisala nasa presa toze
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фірма Літовська є така, Pronex, одна з тих, де це є на практиці, когось кидають, іншім так, підтримують...
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mozet oni i imejet kakogo to celoveka Klaipede,no Litve kak by takoj net
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він різні документи оформляє, це його бізнес та має з кожного робітника свій %
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On zaberajet dengi i raboty nedajiot?Jesly uze xotyte rabotat nado priamo s kompanijami govoryt,a ne tak s kem papalo
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у Литві є, головний, т.е. директор в них Арнольдас, в Україні фірма, дає обьяву, в них так би мовити спільний бізнес, та відправляють на "заробітки"
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Daze telefon u nix dan Ukraine +380 969 080020.Litve takoj firmi net.Arnoldas eto imia celoveka,a ne firmy.Vsio ravno dolzny otvecat imeno firma Ukraine poskolku Litve takoj net
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остання смета робіт підписана прорабом литовським є.
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вайбер його +37063009007,дзвони, побалакайте з ним...)
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da ne ja mogu pozvonyt a s ekomomiceskoj policiji moj znakomyU nas ekonomiceskoj policiji vse bojatsia
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можно еmail,куда фотопідписане прорабом переслати
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він та інші казали, що бояться кидати гроші просто так, бо слідкують за переводами
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Меня бесят не подобные заказные вбросы, а то, что это ЕЖЕДНЕВНО публикуется на ценжоре. Г-н Бутусов - нереспект и неуважуха и чем дальше, тем больше
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Бывает по разному на зароботках-это риски на которые люди идут сознательно, уезжая из собственной страны где прфсоюзы так бдительно стоят на страже интересов работников,где работодатели всех рабочих оформили официально без условия-будешь сам за себя платить тогда оформлю.
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Свыше 200 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми, - Минсоцполитики

https://censor.net.ua/news/3092495/svyshe_200_tys_ukraintsev_stali_jertvami_torgovli_lyudmi_minsotspolitiki

Кто и это начнёт оплёвывать, кто думает, что хитрожопых, которые не находят путей, чтобы не заплатить сполна, - нет.
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Ну, такие случаи единичные,куда чаще просто наши фирмы по трудоустройству кидают людей отдавая их на галеры,вкалывать за копейки по 16 часов в сутки под предлогом того,что если не выполнят норму- не отдадут документы и обратятся к пограничникам.
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Вот в Украине никто не обманывает. В АТБ стабильная зарплата и карьерный рост!
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ахахахахахах
ахахахаххаахахаххаха
аххахахахахахахахахааххахаха
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проблем в Польше действительно хватает,увы довелось с этим столкнутся и в первую очередь украинцы обманывают своих, так что переезд не самый лучший вариант, учитывая какие работы нам предлагают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛюдей обманывают и выкидывают на улицу: глава профсоюза Махинько рассказал о проблемах украинских заробитчан в Польше
 
 
 
 
 
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