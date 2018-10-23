За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

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"Людям нужно разъяснять, что они нарушают при ввозе таких авто, в режиме "транзита" или временного ввоза, и какая ответственность наступает за нарушение законодательства. Поэтому данное постановление Верховного Суда содержит худшие положения для граждан Украины, чем вы себе представляете! Каждый гражданин должен знать об ответственности - это большие суммы штрафа. Поэтому нужно как можно скорее принять законы о "евробляхах" во втором чтении, и решить эту проблему, и двигаться дальше. В ближайшую сессионную неделю будут приниматься законы, которые должны решить эту проблему", - сказала Южанина.

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Речь идет о законопроектах №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Парламентарий также обратила внимание на то, что в настоящее время Национальная полиция Украины не имеет доступа к базе таможенников, чтобы проверить авто на еврономерах, "потому эти нормы учтены в проектах законов".

Она также отметила, что менее чем за год в Украину было завезено более полумиллиона автомобилей на еврономерах. "Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более, чем полмиллиона автомобилей. Действительно ли это количество достигло двух миллионов, или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - сообщила Южанина.

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Как сообщалось, 13 июля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487) и об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488), разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах.

В частности, законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда.

Согласно документу, штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Помимо этого, проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу (ГФС) в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией.