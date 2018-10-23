EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Экономика
  2706  60
Все про:авто (3574) Блок Петра Порошенко (1542) Южанина (75) евробляхи (6)

 За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина

Глава Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Украины фракции партии "Блок Петра Порошенко" Нина Южанина критикует постановление Верховного Суда об использовании автомобиля с иностранной регистрацией и настаивает на принятии закона, который решил бы эту проблему, на ближайшей сессионной неделе парламента.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пользование собственным автомобилем с еврономерами, ввезенным как транзитный, не является правонарушением, - Верховный Суд

"Людям нужно разъяснять, что они нарушают при ввозе таких авто, в режиме "транзита" или временного ввоза, и какая ответственность наступает за нарушение законодательства. Поэтому данное постановление Верховного Суда содержит худшие положения для граждан Украины, чем вы себе представляете! Каждый гражданин должен знать об ответственности - это большие суммы штрафа. Поэтому нужно как можно скорее принять законы о "евробляхах" во втором чтении, и решить эту проблему, и двигаться дальше. В ближайшую сессионную неделю будут приниматься законы, которые должны решить эту проблему", - сказала Южанина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это невозможно использовать в официальной статистике", - Минсоцполитики не будет учитывать наличие евроблях при предоставлении субсидий

Речь идет о законопроектах №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Парламентарий также обратила внимание на то, что в настоящее время Национальная полиция Украины не имеет доступа к базе таможенников, чтобы проверить авто на еврономерах, "потому эти нормы учтены в проектах законов".

Она также отметила, что менее чем за год в Украину было завезено более полумиллиона автомобилей на еврономерах. "Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более, чем полмиллиона автомобилей. Действительно ли это количество достигло двух миллионов, или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - сообщила Южанина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Евробляхеров" проверят: Литва открыла для Украины доступ к своей базе автомобильных номеров

Как сообщалось, 13 июля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487) и об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488), разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах.

В частности, законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда.

Согласно документу, штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.

Помимо этого, проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу (ГФС) в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3092854
 
   
 Топ комментарии
 
Не мешайте людям жить. Если лучшего не предлагаете. Иди пока цела.
 показать весь комментарий
 
Народные депутаты и члены правительства Украины должны показать нам всем пример, дружно пересев на комфортные ланосы и богданы. А пока этого не случилось идет Южанина мелкими шажками.
 показать весь комментарий
 
Снизьте растаможку и проблема "евробляхи" исчезнет сама по себе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина.

А чого не півмільярда?
 показать весь комментарий
 
 
Не мешайте людям жить. Если лучшего не предлагаете. Иди пока цела.
 показать весь комментарий
 
 
Народные депутаты и члены правительства Украины должны показать нам всем пример, дружно пересев на комфортные ланосы и богданы. А пока этого не случилось идет Южанина мелкими шажками.
 показать весь комментарий
 
 
Макрон ездит на пежо, Меркель на ауди, Трамп на кадиллаке, королева Англии на роллс-ройсе, даже для хуйла кацапы какие-то свои лимузины сделали. Один Петя стесняется ездить на своем автопроме - ланосах, поэтому закупил бронированные мерседесы За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина - Цензор.НЕТ 9157
 показать весь комментарий
 
 
Снизьте растаможку и проблема "евробляхи" исчезнет сама по себе.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть научится машины выпускать , как вариант можно пойти по кореско-китайкому пути , у нас в Украине вообще не кто не выпускаем микроавтобусы , договариваются с немцами и начинают фольцваген Т-4 выпускать , если он еще 15 штук новый стоить будет будут уходить как горяие пирожки.
 показать весь комментарий
 
Луцьк, а потім Черкаси до 2013 року випускали пристойні "Туксони" 5 модифікацій. У салонах вони не затримувалися. Якщо трохи осучаснити модель встановленням більш економічного двигуна і 5-6 ступінчастого автомата, покупці записувалися би у черги.
 показать весь комментарий
 
Величезні втрати для бюджету країни від того, що влада не бажає знизити вартість розмитнення автівок з пробігом.. Краще дірки в бюджеті залатувати, шастаючи по кишенях і гаманцях українців постійним підвищенням тарифів, акцизів та цін..
 показать весь комментарий
 
 
пока на земле существуют хитрожопые (во власти в том числе) - проблема евроблях не исчезнет)))
 показать весь комментарий
 
Мне вот интересно: это чес, что наши "атцы народа" вздумали налогом старые авто обложить или нет?
 показать весь комментарий
 
 
Почему нет?
В германии потому и дешевые старые машины. Содержать их дорого. Вы же хотите "растаможку как в Европе". Согласны платить по 1+ тыс евро в год экологического сбора и ездить только на огород за картошкой?
Вам же делают, как в Европе, что не так?

Почитайте статью о Германии

Германия: хозяева старых авто платят больше налогов, в ряде городов их не пускают в центр

Кому лень читать:

Ежегодно владелец машины в Германии должен уплатить налог на авто (KfZ-Steuer), учитывающий возраст, тип двигателя (дизель или бензин), объем двигателя и нормы выбросов CO2.
Так, меньше будут платить владельцы новых компактных бензиновых малышей - здесь годовой налог, в зависимости от марки, будет на уровне нескольких десятков евро в год. А вот владельцам старых дизельных внедорожников с большим объемом двигателя придется платить налог в районе тысячи евро в год.

Каждое авто получает экологический знак (Umweltplakette) красного (дизель с Euro 2 или Euro 1 с фильтром), желтого (дизель с Euro 3 или Euro 2 с фильтром) или зеленого цвета (бензиновые двигатели, дизель с Euro 4-5-6 или Euro 3 с фильтром).
В каждом городе Германии приняты свои правила: где-то в центр города можно въезжать только машинам с зелеными экологическими знаками, где-то - с зелеными или желтыми. Из-за федерального устройства и сильной децентрализации, в соседних городах могут быть разные правила. Но, в любом случае, старый дизель легче продать за любые деньги, чем искать объездные пути платить штрафы.
 показать весь комментарий
 
Да не вопрос зарплата как в Германии , потом и все остальное .
 показать весь комментарий
 
 
Тогда стоит ровняться на Катар или Кувейт на худой конец Эмираты. Там вообще шара на все.

В таком случае нужно честно говорить, что не хотим, как в Европе, хотим, чтобы цена машины была, как в Европе и при этом ничего не платить - так будет честно.
 показать весь комментарий
 
А если туп как дерево , то будешь баобабом .Высоцкий еще очень давно пел.Значит объясняю на пальцах , штуку- полторы евро за общую растаможку , включая НДС , акциз и прочие платежи , платить будут все и не кто даже парится не будет с евробляхами , за исключением приграничных жителей , но они даже за продуктами за бугор катаются.
 показать весь комментарий
 
Вот именно! Вы сами пришли к этой мылси. Я думаю, что Вы согласны - если бы не проблема евроблях, то закона не было бы.

То, что Вы знаете Владимира Семеновича делает вам плюс.
 показать весь комментарий
 
запросто, після того як середня з/п зрівняється з німеькою. різниця в податках між старим і новим авто для німця - копійки (Например, за дизель объемом 2.5 куба возрастом 10 лет вам придется заплатить в год более 400 евро)
 показать весь комментарий
 
Немцы для этого работаю и платят налоги, а не придумывают схемы, как быть "самым умным" на фоне "остальных лохов".
 показать весь комментарий
 
 
ну, і скільки там податків для німця, що захоче ввезти, скажімо славуту?

і це не схеми, а легальний спосіб.
 показать весь комментарий
 
Вы статью читали?

Он замахается платить экологический сбор и платить штрафы за его нарушения при каждой проверке.

Ввезти он ее сможет за 10% таможенной стоимости. что Вашем понимании даром, т.к. она и так ничего не стоит. Но ездить на ней ему будет невыгодно.
 показать весь комментарий
 
От коли в нас буде податок 10% от тоді і будемо говорити про "німці працюють, а не шукають схеми"
 показать весь комментарий
 
Сейчас я Вас вообще сражу наповал

По закону о льготной растаможке у нас сейчас ввозная пошлина - 10% от таможенной стоимости авто. На электромобили ввозная пошлина не распространяется;
 показать весь комментарий
 
угу, але є ще "акциз" та ПДВ. І навіть за пільговими ставками набіжить на ~40% артості авто.
 показать весь комментарий
 
Ну в Европе тоже есть НДС, но в целом согласен.
Я ничего не имею против машин по вменяемой цене, но бороться нужно за общую политику государства в этом вопросе. Конкретно вопрос в акцизе для ВСЕХ. А не так: я "намутил", даже не буду говорить купил, себе бляху и теперь освобождайте меня от ответственности и платить я ничего не буду.
 показать весь комментарий
 
Закон зворотньої сили не має (в норм. країнах). Хочуть щось там южаніни міняти, нехай міняють. Але для нових автовласників. І ставки мають бути "вміняємі". Зрештою, Україна брала на себе зобовязання в СОТ. І не виконує, а лише звивається. Як не податок, то акциз, як не акциз, то ще щось. До бляхарів ставлюсь нормально. Зрештою, вони ціни збивають в тому числі і на авто з укр. реєстрацією.
 показать весь комментарий
 
Так это ж наоборот хорошо. Люди придумали легальную лазейку как не платить чудовищные драконовские налоги и пользуются.

Пусть пользуются себе на здоровье!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это не лазейка. Это нормы международного законодательства.
И, подписав это законодательство Украина согласилась с нормами ВОТ.
 показать весь комментарий
 
 
Сдурела что ли, это бедные украинцы завезли старого железа на 1 лярд, если считать по минимуму 2000 евро за корыто?
 показать весь комментарий
 
 
Одни разговоры и никаких действий... И так продолжается несколько лет...
 показать весь комментарий
 
У тетки слюна реально течет ... полмиллиона штук, да если с каждой пару штук бакарей нагрузить ...сумма получается очень приятная ...
 показать весь комментарий
 
 
Один взорванный склад БК = 1 млрд баксов. В Европе столько евроблях не наберется За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина - Цензор.НЕТ 4287
 показать весь комментарий
 
"В Европу хотим, а отмену пошлин не хотим" - и ведь лохи верят, что в Европу пустят без отмены акциза За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина - Цензор.НЕТ 6484 За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина - Цензор.НЕТ 1114
 показать весь комментарий
 
Евробляхи зло...идентефицирывать кто был за рулем,после дтп не реально. Бросил машину и я не я и хата не моя.🤙
 показать весь комментарий
 
Укрбляха хранит имя хозяина и всю историю автомлбиля.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот пусть отменяют акциз для авто < 15 лет и никаких проблем после растаможки.
 показать весь комментарий
 
 
южанина грязная дрянь, хочет со своими шакалами нажраться за счёт простых украинцев,
кто голосовал за эту мразь ? что она делает в Киеве ?
 показать весь комментарий
 
 
Прекрасно, українські металурги якраз жаліються на брак металобрухту, от і отримають, коли цей автошрот почнуть конфісковувати у самих "вумних"
 показать весь комментарий
 
В Европку не пустять без отмены пошлины на авто, спроси об этом у Польши и стран Балтии За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина - Цензор.НЕТ 7463
 показать весь комментарий
 
Так пусть отменяют, а ты чего под аквафрешем?
 показать весь комментарий
 
Заметьте, что даже до Южаниной дошло, что нарушением является превышение срока пребывания авто в Украине.
Не нарушайте сроки и катайтесь на евроблояхах. Запретить евробляхи, даже наши идиоты не могут потому, что они разрешены международным законодательством.
 показать весь комментарий
 
Но наши идиоты хотят прижать любой ценой, типа "только иностранцы кататься могут".

Но СОСАТЬ ИМ С ПРОГЛОТОМ, ибо в подписанной конвенции ничего про это не сказано. Так что хер шоколадному на все рыло.
 показать весь комментарий
 
 
Евробляхи - далеко не единственный способ, как граждане имеют своё государство. Наверное, массово не считают его своим?
 показать весь комментарий
 
это захваченная шоблой барыги Украина
 показать весь комментарий
 
Евробляха - единственный способ для нас купить нормальную машину по дешевой цене. Поднимите экономику, выведите ее из тени. И я первый побегу покупать машину в автосалоне и уплачу все пошлины и налоги. А до тех пор буду класть "болт" на все ваши законы.
 показать весь комментарий
 
 
болт не сотри. ты не первый, кто пытается играть с государством в азартные игры. конец, как говорится, будет немного предсказуем.
 показать весь комментарий
 
ьля болт не сотри. ты не первый, кто пытается играть с государством в азартные игры. конец, как говорится, будет немного предсказуем.

Государство? А кто это? Пеца с Гросей? Янык тоже думал что он - государство. Результат предсказуем? За 2018 рік до України було завезено понад півмільйона "євроблях", - Южаніна - Цензор.НЕТ 9154
 показать весь комментарий
 
посмотрим, посмотрим. на газу тоже было лет пять назад раза в три выгоднее ездить, чем на бензине или дизеле, установили гбо на весь шрот, даже на таврии 1,1. популяция выросла, цену сегодня посмотри сам. так и с бляхами, поверь. вас не замечают ровно до тех пор, пока считают нужным. такому куску любая власть не даст уйти мимо кармана, пецики-мацики-славики, пох как их будут звать.
 показать весь комментарий
 
Почему ты не выполнял законы 16-го января, почему сверг "законного" Президента? За 2018 рік до України було завезено понад півмільйона "євроблях", - Южаніна - Цензор.НЕТ 8208

Ты же по законам хочешь жить, налоги платить? А офшоры законны?
 показать весь комментарий
 
рекламная статья получилась)) захотел купить евробляху.
 показать весь комментарий
 
"...ухвалити закони про "євробляхи" у другому читанні..."
===
Вона так і сказала: "євробляхи"?
OMG, яке бидло.
 показать весь комментарий
 
А не хочет эта мадам объяснить нам всем , с какого хера при средней зарплате в Украине 250-300 баксов машины стоят дороже чем в Германии или Польше где эта зарплата в разы больше .И если до этих идиотов когда то дойдет , что с принятием этого закона эти машины все растаможат и в бюджет капнет трошки деньжат , то это будет просто чудо.
 показать весь комментарий
 
порошенко, южанина барыжные твари, сидят на мальдивах и стебаются с быдла,
которое обманом принудили зазищать ими награбленное у него от него
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина
 
 
 
 
 
 вверх