За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила в эфире телеканала "Прямой".
"Людям нужно разъяснять, что они нарушают при ввозе таких авто, в режиме "транзита" или временного ввоза, и какая ответственность наступает за нарушение законодательства. Поэтому данное постановление Верховного Суда содержит худшие положения для граждан Украины, чем вы себе представляете! Каждый гражданин должен знать об ответственности - это большие суммы штрафа. Поэтому нужно как можно скорее принять законы о "евробляхах" во втором чтении, и решить эту проблему, и двигаться дальше. В ближайшую сессионную неделю будут приниматься законы, которые должны решить эту проблему", - сказала Южанина.
Речь идет о законопроектах №8487 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств" и №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины".
Парламентарий также обратила внимание на то, что в настоящее время Национальная полиция Украины не имеет доступа к базе таможенников, чтобы проверить авто на еврономерах, "потому эти нормы учтены в проектах законов".
Она также отметила, что менее чем за год в Украину было завезено более полумиллиона автомобилей на еврономерах. "Информация разная, но за те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более, чем полмиллиона автомобилей. Действительно ли это количество достигло двух миллионов, или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - сообщила Южанина.
Как сообщалось, 13 июля 2018 года Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроекты о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487) и об усилении контроля над перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488), разработанные комитетом Верховной Рады по вопросам налоговой политики для урегулирования ситуации с засильем автомобилей на еврономерах.
В частности, законопроект №8488 предлагает установить штрафы за нарушение срока пребывания автомобилей на иностранных номерах в режиме транзита. Помимо ныне действующего штрафа в размере 8,5 тыс. грн за нарушение срока более чем на десять суток, предлагается ввести санкцию за нарушение срока от 20 до 30 суток – 85 тыс. грн, более 30 суток (а также потерю или разукомплектацию транспортного средства) – 170 тыс. грн или конфискацию авто по решению суда.
Согласно документу, штраф за нарушение срока пребывания автомобиля в режиме временного ввоза предлагается установить на уровне 17 тыс. грн в случае превышения срока на 10-20 суток, 85 тыс. грн – 30 суток, более месяца – 170 тыс. грн или конфискация.
Помимо этого, проект закона предлагает обязать Государственную фискальную службу (ГФС) в автоматическом режиме информировать Государственную пограничную службу и Национальную полицию о нарушителях таможенных правил временного ввоза или перемещения автомобилей с иностранной регистрацией.
А чого не півмільярда?
В германии потому и дешевые старые машины. Содержать их дорого. Вы же хотите "растаможку как в Европе". Согласны платить по 1+ тыс евро в год экологического сбора и ездить только на огород за картошкой?
Вам же делают, как в Европе, что не так?
Почитайте статью о Германии
Германия: хозяева старых авто платят больше налогов, в ряде городов их не пускают в центр
Кому лень читать:
Ежегодно владелец машины в Германии должен уплатить налог на авто (KfZ-Steuer), учитывающий возраст, тип двигателя (дизель или бензин), объем двигателя и нормы выбросов CO2.
Так, меньше будут платить владельцы новых компактных бензиновых малышей - здесь годовой налог, в зависимости от марки, будет на уровне нескольких десятков евро в год. А вот владельцам старых дизельных внедорожников с большим объемом двигателя придется платить налог в районе тысячи евро в год.
Каждое авто получает экологический знак (Umweltplakette) красного (дизель с Euro 2 или Euro 1 с фильтром), желтого (дизель с Euro 3 или Euro 2 с фильтром) или зеленого цвета (бензиновые двигатели, дизель с Euro 4-5-6 или Euro 3 с фильтром).
В каждом городе Германии приняты свои правила: где-то в центр города можно въезжать только машинам с зелеными экологическими знаками, где-то - с зелеными или желтыми. Из-за федерального устройства и сильной децентрализации, в соседних городах могут быть разные правила. Но, в любом случае, старый дизель легче продать за любые деньги, чем искать объездные пути платить штрафы.
В таком случае нужно честно говорить, что не хотим, как в Европе, хотим, чтобы цена машины была, как в Европе и при этом ничего не платить - так будет честно.
То, что Вы знаете Владимира Семеновича делает вам плюс.
і це не схеми, а легальний спосіб.
Он замахается платить экологический сбор и платить штрафы за его нарушения при каждой проверке.
Ввезти он ее сможет за 10% таможенной стоимости. что Вашем понимании даром, т.к. она и так ничего не стоит. Но ездить на ней ему будет невыгодно.
По закону о льготной растаможке у нас сейчас ввозная пошлина - 10% от таможенной стоимости авто. На электромобили ввозная пошлина не распространяется;
Я ничего не имею против машин по вменяемой цене, но бороться нужно за общую политику государства в этом вопросе. Конкретно вопрос в акцизе для ВСЕХ. А не так: я "намутил", даже не буду говорить купил, себе бляху и теперь освобождайте меня от ответственности и платить я ничего не буду.
Пусть пользуются себе на здоровье!
И, подписав это законодательство Украина согласилась с нормами ВОТ.
кто голосовал за эту мразь ? что она делает в Киеве ?
Не нарушайте сроки и катайтесь на евроблояхах. Запретить евробляхи, даже наши идиоты не могут потому, что они разрешены международным законодательством.
Но СОСАТЬ ИМ С ПРОГЛОТОМ, ибо в подписанной конвенции ничего про это не сказано. Так что хер шоколадному на все рыло.
Государство? А кто это? Пеца с Гросей? Янык тоже думал что он - государство. Результат предсказуем?
Ты же по законам хочешь жить, налоги платить? А офшоры законны?
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Вона так і сказала: "євробляхи"?
OMG, яке бидло.
которое обманом принудили зазищать ими награбленное у него от него