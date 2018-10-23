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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15629) спорт (1641)

 Никто в мире уже не путает Украину с РФ. Весь мир знает о мощи нашей армии, выносливости и мудрости украинского народа, - Порошенко. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с призерами юношеских Олимпийских игр заявил, что в мире уже никто не путает Украину с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Facebook.

...
Порошенко напомнил, что раньше, когда украинцы за границей говорили, что они из Украины - у них спрашивали Россия ли это, поскольку об Украине мало кто знал.

"10 лет назад, когда ты выезжал за границу и говорил, что ты из Украины - у тебя спрашивали, а это Россия? И про Украину, к сожалению, мало кто знал. Никто уже нас не путает. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной... Весь мир знает мощь нашей армии, выносливость, мудрость украинского народа. Но очень важно, чтобы мир узнал об Украине и из-за спортивных побед", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины завоевала 23 награды на III Юношеских Олимпийских играх и вошла в десятку лучших

Источник: https://censor.net.ua/n3092852
 
   
 Топ комментарии
 
Потужні слова "сивочолого гетьмана".. А чи не на часі вже відзвітувати перед українцями про хід виконання передвиборчої програми "Жити по-новому!"? Як - неяк, а більше 90 відсотків петіної каденції вже в минулому.. Вже потрібно підводити підсумки свого "гетьманства"..
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про выносливость, поц, это ты в точку сказанул! Где в мире еще такую шоблу терпели бы?
Вот же лицемерище циничное! Читать тошнит, не то что видеть!!!
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Выносливости. Вот здесь я с Петром Алексеевичем согласен.

Не каждый народ вынесет зарплату 200 долларов, пенсию 50 долларов на фоне оголтелого олигархата и месячных зарплат Коболева, Витренка, Кравцова по несколько миллионов. Терпеливый у нас народ. Выносливый.
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Если есть бесплатно и платно - только лох выберет за деньги. Я же не ворую Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7897
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ага. Гідний металітет тобі і не вдасться "своровать".. То генетичне.
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ви в своїй спіпій ненависті до Пороха вже людське обличчя втратили. Не бачите навіть очевидних речей, з гузна готові виколупати вже ту "зраду" ))
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Самая бедная страна Европы при самом богатом президенте.Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2959
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Я думаю ,что Московия без своих колоний долго не протянет, воровать у соседей не смогут ,потому что величие уже не то будет
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А Украина долго протянет с ворующим народом и такой же властью, достойной своей нации? Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 304
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Пусть тебя беспокоит воровство в твоей кацапендии.
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А если у меня появится флаг Украины, ты поцелуешь себя в жопу? Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 245
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Прапора України треб бути гідним. Ти не відповідаєш критеріям.
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Сказал "патриот" слушающий музыку на фсбшном ресурсе через кацапский vpn 😁
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Встретить среди АТО-шника фаната Порошенка - это такая редкость.... Я еще не встречал Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6315


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Пробач, не помітив що ти рідною мовою пишешь 😂
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В АТО не был, президента-Барыгу не защищаю. А ты где служил?
Я еще раз повторяю: Я НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО АТОШНИКА, КТО БЫ ХОРОШО ОТЗЫВАЛСЯ ОБ ПОРОШЕНКО Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4810


Либо нейтрально, но больше с ненавистью.

Почему так? Может кацапы применяют психическое воздействие?
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Что ты куришь? Причём тут кто где служил? Я знаю таких АТОшников. Короче слушай музыку в вк, не вижу смысла разговора.
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Весь мир знает о безудержной жадности и агалтелой коррупции руководства нашей страны, которая довела страну к полному обнищанию.
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самый нажратый барыга-президент самой нищей страны Европы
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тролляки все не поймут ,что уже вопрос не в победе Пороха на выборах ,а в том в каком туре он победит Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5317
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смешно , когда, обдолбаный киселевым под бояру, кацап мне про рейтинги пытается рассказать Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6261
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Та окай-окай, меньше года осталось, будем подождать
Все. Ушел. Дела зовут Ніхто у світі вже не плутає Україну з Російською Федерацією. Увесь світ знає про міць нашої армії, витривалість і мудрість українського народу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8352
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порохобот, ты наверно, из новоприбывших? Очень уж дёшево срешь.
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Был в Европе во многих странах (и не только). Общался с большим количеством иностранцев , в том числе с американцами.
1 американка на вопрос ,что из Украины - сказала что никогда не слышала про эту страну. Её подруги ответили тоже самое. На вопрос о войне между Украиной и россией ответила - что не знает ,что сейчас война идёт. Остальные американцы слышали про Украину , но не более того. Практически все европейцы никогда не были в Украине. Только пару человек сказали что были. 1 девочка (полька) сказала ,что была во Львове. Ещё одна хорватка - что мечтает побывать в Чернобыле в туре.

Почти все спросили какой язык в Украине? И были удивлены что существует украинский язык!
Большинство думает , что только русский.
Один голландец мне вообще сказал, что был в Киеве. И это русский город. На моё утверждение - что это столица Украины ответил ,что был там и все говорят на русском. Значит русский город.
Так что петро - не всё так радужно как описываешь.
Хоть честно говоря рекламирую , особенно Киев для посещения туристами. Многие бояться ехать. Некоторые заинтересовались и сказали ,что включат в виш лист Украину для посещения в будущем).
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Гонит голозадые понты не хуже любого кацапа! Преуспел хоть в этом, маладец пэдро!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНикто в мире уже не путает Украину с РФ. Весь мир знает о мощи нашей армии, выносливости и мудрости украинского народа, - Порошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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