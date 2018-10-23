 Никто в мире уже не путает Украину с РФ. Весь мир знает о мощи нашей армии, выносливости и мудрости украинского народа, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Президента в Facebook.
Порошенко напомнил, что раньше, когда украинцы за границей говорили, что они из Украины - у них спрашивали Россия ли это, поскольку об Украине мало кто знал.
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"10 лет назад, когда ты выезжал за границу и говорил, что ты из Украины - у тебя спрашивали, а это Россия? И про Украину, к сожалению, мало кто знал. Никто уже нас не путает. Сейчас весь мир демонстрирует солидарность с Украиной... Весь мир знает мощь нашей армии, выносливость, мудрость украинского народа. Но очень важно, чтобы мир узнал об Украине и из-за спортивных побед", - сказал он.
Я еще раз повторяю: Я НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО АТОШНИКА, КТО БЫ ХОРОШО ОТЗЫВАЛСЯ ОБ ПОРОШЕНКО
Либо нейтрально, но больше с ненавистью.
Почему так? Может кацапы применяют психическое воздействие?
И антирейтингом 50%+
Все. Ушел. Дела зовут
1 американка на вопрос ,что из Украины - сказала что никогда не слышала про эту страну. Её подруги ответили тоже самое. На вопрос о войне между Украиной и россией ответила - что не знает ,что сейчас война идёт. Остальные американцы слышали про Украину , но не более того. Практически все европейцы никогда не были в Украине. Только пару человек сказали что были. 1 девочка (полька) сказала ,что была во Львове. Ещё одна хорватка - что мечтает побывать в Чернобыле в туре.
Почти все спросили какой язык в Украине? И были удивлены что существует украинский язык!
Большинство думает , что только русский.
Один голландец мне вообще сказал, что был в Киеве. И это русский город. На моё утверждение - что это столица Украины ответил ,что был там и все говорят на русском. Значит русский город.
Так что петро - не всё так радужно как описываешь.
Хоть честно говоря рекламирую , особенно Киев для посещения туристами. Многие бояться ехать. Некоторые заинтересовались и сказали ,что включат в виш лист Украину для посещения в будущем).