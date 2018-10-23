 Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", - убежден Якимчук.
Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как "неправославную католическую", когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. "Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", - счиатет он.
На днях Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не собирается отступать в решении вопроса об украинской автокефалии, несмотря на давление Русской православной церкви.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
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Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, чтоВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
Четвёртые сутки пуканы пылают ,
По скрепам и Третьему Риму - удар.
Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев,
Терпите, Онуфрий, весь этот кошмар...
Вот злые бандеры проносятся к Лавре,
Луна равнодушная смотрит им вслед,
Вселенский на Киев заслал эмиссаров
И томосом машет Москве Филарет...
Готовит cтерхфюрер Чепиг эскадроны,
Аж в Минск созывает рейхспастырь Синод!
Расстрига Онуфрий, вас ждут на перроне,
А с Минска в Зажопинск - на новый приход...
Быть может под утро на этих укропов
Крестовым походом стехфюрер пойдёт:
Ведь без Украины Москва - Азиопа ,
Держава залесских ордынских болот ...
Но драться за Киев желающих мало :
Видать Моторолы приходят во снах ?
Вы сильно не войте , рейхспастырь Гундяев,
Отсюда давно вы все посланы нах...
А утром, как прежде, забрезжило солнце,
Над древнею Лаврой горят купола...
Рейхспастырь Гундяев, без вас обойдёмся -
К чему вам, чекистам, чужая страна? 13.10.18.
- - - - - - - -
мелодию то, надеюсь, все помните ?
(по мотивам песни В.С.Высоцкого)
Ой, где был я вчера, не пойму, хоть убей,
На Валдайском том клубе иль форуме,
Помню Машка была и Маргоша при ей,
Со Скабеевой глазки мне строили...
А наутро я встал, мне как давай сообщать,
Что, говорят, я Запад ругал, всех хотел застращать,
С голым торсом скакал, вместо стерхов летал,
А Шойгу, утверждал, - боевой генерал...
А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
Говорил, будто все меня продали,
И врагам, на словах, не давал продыхнуть,
Обзывал скопом всех русофобами.
А в конце стал чудить, потому что устал,
Обещал расселить всю Рассеюшку в рай.
- Вот загон православный, а там - мусульман,
Тут я сам буду главный, а в соседнем - Рамзан...
И никто мне не мог даже слова сказать -
Так народу идея понравилась,
Лишь хитрюга Гундяев просил подождать,
Мол, Роскосмос с отправкой не справится.
Петр взглянул на меня, а потом говорит:
- Не положено в рай, ни за мзду ни за так,
Тут такая фигня, господин КГБ-ист -
Вот бумага с Афона, что ты - вурдалак...
- Я не понял, Петруха, вот малява на рай,
Крестик лично поставил ваш кореш Гундяй...
- Мы не знаем такого - мне Пётр говорит,
- Он торговец, раскольник, канонов не чтит...
Тут вообще началось, не опишешь в словах,
И откуда взялось столько силы в руках.
Я как раненый зверь напоследок бузил,
"Новичком" - в ворота, и Петра укусил...
Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём,
Только помню про рай разговоры там,
И что мученик я, хоть отвержен Петром
И усей их небесной конторою.
Если правда оно, ну, хотя бы на треть,
Остаётся одно, только лечь помереть.
Эх, давайте, крутите уже "Лебедей",
Если в рай не берут, то пойду в мавзолей...
21.10.2018
И пральна! У РПЦ замкнутый цикл. Как у слона, засунувшего хобот себе в жеппу.
Собираться могут, как угодно, где угодно, каким угодно составом и принимать, какие угодно решения.
Другое дело, шо теперь насрать на эту захолустную секту и ее решения.
Смотрите...
Это бля полные отморозки и гопники...
Не чего общего с Богом и Верой в мпц нет....
Хуже шлюх с обочины....
Что сказать..лучшей реплики в отношении гундяевского сатаната чем произнес ихний конь-министр не придумаешь...Дебилы-бля..
В этом ли чистота?
При этом, кацапездолы сами себе позволяют присваивать такие полномочия в отношении всего до чего дотянуться... Например до Украины !