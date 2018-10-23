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Все про:Константинопольский патриархат (60) РПЦ (455) автокефалия (218) Томос (38)

 Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею

Секретарь отдела внешних церковных связей Московского патриархата Игорь Якимчук заявил, что РПЦ не обязана подчиняться решениям Вселенского патриархата. Также он не согласился с позицией Варфоломея о том, что Константинополь обладает исключительными правами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

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"Православный Вселенский собор не предусматривает особых привилегий для Константинопольского патриархата. Кроме привилегий чести, не дающих каких-либо властных полномочий вне предела этой церкви. Соответственно, никакой нужды подчиняться решениям Константинополя ни у Русской православной церкви, ни у какой-либо другой нет", - убежден Якимчук.

Нынешнюю линию поведения Варфоломея представитель РПЦ охарактеризовал как "неправославную католическую", когда одному из предстоятелей присваиваются некие особые полномочия. "Русская церковь не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры", - счиатет он.

На днях Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что не собирается отступать в решении вопроса об украинской автокефалии, несмотря на давление Русской православной церкви.

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Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Также на Цензор.НЕТ: Получение автокефалии будет использовано Москвой для давления на Украину, - Карпентер. ВИДЕО

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, чтоВселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3092851
 
 
 Топ комментарии
 
***
Четвёртые сутки пуканы пылают ,
По скрепам и Третьему Риму - удар.
Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев,
Терпите, Онуфрий, весь этот кошмар...
Вот злые бандеры проносятся к Лавре,
Луна равнодушная смотрит им вслед,
Вселенский на Киев заслал эмиссаров
И томосом машет Москве Филарет...
Готовит cтерхфюрер Чепиг эскадроны,
Аж в Минск созывает рейхспастырь Синод!
Расстрига Онуфрий, вас ждут на перроне,
А с Минска в Зажопинск - на новый приход...
Быть может под утро на этих укропов
Крестовым походом стехфюрер пойдёт:
Ведь без Украины Москва - Азиопа ,
Держава залесских ордынских болот ...
Но драться за Киев желающих мало :
Видать Моторолы приходят во снах ?
Вы сильно не войте , рейхспастырь Гундяев,
Отсюда давно вы все посланы нах...
А утром, как прежде, забрезжило солнце,
Над древнею Лаврой горят купола...
Рейхспастырь Гундяев, без вас обойдёмся -
К чему вам, чекистам, чужая страна? 13.10.18.
- - - - - - - -
мелодию то, надеюсь, все помните ? Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею - Цензор.НЕТ 7107
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Да не обязаны кацапские сектанты кому-то подчиняться.
Собираться могут, как угодно, где угодно, каким угодно составом и принимать, какие угодно решения.
Другое дело, шо теперь насрать на эту захолустную секту и ее решения.
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Кацапы уже почти до"""лись до того, что их бред никто не воспринимает всерьёз... Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею - Цензор.НЕТ 1606
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Гундяй рулит))Ждем анафему Варфоломею от московских попов))
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Их анафема только на пользу )) - Они же Франции анафему выписали за Напалеона на 100 лет. И где та сейчас Франция,и где сейчас те кацапы ))
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***
Четвёртые сутки пуканы пылают ,
По скрепам и Третьему Риму - удар.
Не падайте духом, рейхспастырь Гундяев,
Терпите, Онуфрий, весь этот кошмар...
Вот злые бандеры проносятся к Лавре,
Луна равнодушная смотрит им вслед,
Вселенский на Киев заслал эмиссаров
И томосом машет Москве Филарет...
Готовит cтерхфюрер Чепиг эскадроны,
Аж в Минск созывает рейхспастырь Синод!
Расстрига Онуфрий, вас ждут на перроне,
А с Минска в Зажопинск - на новый приход...
Быть может под утро на этих укропов
Крестовым походом стехфюрер пойдёт:
Ведь без Украины Москва - Азиопа ,
Держава залесских ордынских болот ...
Но драться за Киев желающих мало :
Видать Моторолы приходят во снах ?
Вы сильно не войте , рейхспастырь Гундяев,
Отсюда давно вы все посланы нах...
А утром, как прежде, забрезжило солнце,
Над древнею Лаврой горят купола...
Рейхспастырь Гундяев, без вас обойдёмся -
К чему вам, чекистам, чужая страна? 13.10.18.
- - - - - - - -
мелодию то, надеюсь, все помните ? Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею - Цензор.НЕТ 7107
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Вместо "Третьего Рима" ожидаемо получился отличный "Четвёртый Рейх".
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ОЙ, ГДЕ БЫЛ Я ВЧЕРА. Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею - Цензор.НЕТ 1682
(по мотивам песни В.С.Высоцкого)
Ой, где был я вчера, не пойму, хоть убей,
На Валдайском том клубе иль форуме,
Помню Машка была и Маргоша при ей,
Со Скабеевой глазки мне строили...


А наутро я встал, мне как давай сообщать,
Что, говорят, я Запад ругал, всех хотел застращать,
С голым торсом скакал, вместо стерхов летал,
А Шойгу, утверждал, - боевой генерал...



А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
Говорил, будто все меня продали,
И врагам, на словах, не давал продыхнуть,
Обзывал скопом всех русофобами.



А в конце стал чудить, потому что устал,
Обещал расселить всю Рассеюшку в рай.
- Вот загон православный, а там - мусульман,
Тут я сам буду главный, а в соседнем - Рамзан...



И никто мне не мог даже слова сказать -
Так народу идея понравилась,
Лишь хитрюга Гундяев просил подождать,
Мол, Роскосмос с отправкой не справится.



Петр взглянул на меня, а потом говорит:
- Не положено в рай, ни за мзду ни за так,
Тут такая фигня, господин КГБ-ист -
Вот бумага с Афона, что ты - вурдалак...


- Я не понял, Петруха, вот малява на рай,
Крестик лично поставил ваш кореш Гундяй...
- Мы не знаем такого - мне Пётр говорит,
- Он торговец, раскольник, канонов не чтит...



Тут вообще началось, не опишешь в словах,
И откуда взялось столько силы в руках.
Я как раненый зверь напоследок бузил,
"Новичком" - в ворота, и Петра укусил...



Ой, где был я вчера, не найду днём с огнём,
Только помню про рай разговоры там,
И что мученик я, хоть отвержен Петром
И усей их небесной конторою.


 Если правда оно, ну, хотя бы на треть,
Остаётся одно, только лечь помереть.
Эх, давайте, крутите уже "Лебедей",
Если в рай не берут, то пойду в мавзолей...
21.10.2018
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В принципі він все правильно сказав, адже у них керуючий орган не Вселенський патріархат, а розширена колегія фсб...
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Ну тупые кацапы....Так не подчиняйтесь,живите своей жизнью и не лезьте в дела чужих стран и религий.
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Пингвинам пусть идет рассказывать эту гундяевскую ахинею. Константинопольская церковь основана апостолом Андреем Первозванным, а РПЦ - это секта самосвятов. Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею - Цензор.НЕТ 4029
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Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею
И пральна! У РПЦ замкнутый цикл. Как у слона, засунувшего хобот себе в жеппу.
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Ну да,привилегии есть только у гундяя,и все должны делать как скажет рпц.
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трудно даже предположить, какое очередное чудо, родит голова Садовая!!!
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Таки да, маасковська секта гундяєвського патріархату відношення до Константинополя не має.
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Да не обязаны кацапские сектанты кому-то подчиняться.
Собираться могут, как угодно, где угодно, каким угодно составом и принимать, какие угодно решения.
Другое дело, шо теперь насрать на эту захолустную секту и ее решения.
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Ну вот вам и результат. Это при том, что основная задача церкви - по сути объединять общество.
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Никогда такого не было, про рубилово тамплиеров с ионнанитами во время крестовых помните?
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крестовые походы похожи на походы русского мира и ничего общего с Богом не имеют.. Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею - Цензор.НЕТ 1714
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Вот вам верующим, и прихожанам московского патриархата...
Смотрите...
Это бля полные отморозки и гопники...
Не чего общего с Богом и Верой в мпц нет....
Хуже шлюх с обочины....
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Конечно не надо подчиняться. Двоевластие не должно быть. Ведь РПЦ МП подчиняется Лубянке, а не Фанару.
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ну не забов'язані... а вам хто забов'язан й чим??? довбойоб...
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Вот и славно. И никто Киевскую митрополию никому и не передавал...
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Никакой нужды подчиняться решениям РПЦ ни у УПЦ КП, ни у какой-либо другой церкви нет.
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Всё очень просто. Зачем кремлю Бог по версии Константинополя, когда достаточно иметь своего, по версии Гундяева.
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Хвіст вирішив не слухатися собаку і піти своєю дорогою.
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Кацапы,шо вы паритесь?Назовите хуйло богом,пускай он вас всех по фсб-шным канонам отхрестит на берегу москвы-вонючки... и все дела. И на хрена вам остальной мир за забором? А гундяй вам "чудеса" "господни" обеспечит. Никакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею - Цензор.НЕТ 9286
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Так не подчиняйтесь. Просто валите из Украины в свой Мордор, и там не подчиняйтесь. И, претензий у вам не будет.
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Извините, не хочется об этом говорить, но довольно давно не покидает мысль, что из-за московитского, какого-то особого православия, от православия, как ветви христианства уже тошнит. Представители этого религиозного течения наверное самые коррумпированные и зажравшиеся. Хочется верить, что все изменится к лучшему после томоса.
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В таких случаях очень вспоминаются слова песни Шнура-;-если в башне поЕбень,то хоть еБень хоть не еБень..
Что сказать..лучшей реплики в отношении гундяевского сатаната чем произнес ихний конь-министр не придумаешь...Дебилы-бля..
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Самопровозглашенные и раскольники -откольники так и поступают.
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Что остается Константинополю:показать, где главный православный центр - отлучить иерархов-раскольников от церкви, лишить Кирилла сана, подвергнуть анафеме за оспаривание действий начальства и назначить внешнего управляющего для наведения порядка в осином ФСБ-шном гнезде фальшивого православия.
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Пока Варфоломей не сделает серьёзный шаг в отношении еретиков-сектантов фсбшных, они все будут воспринимать как слабость
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Никакой нужды Украине подчиняться кацапским попам нет.Одному только Богу.
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Как я понимаю русская церковь всегда была неканоничной, т.е. сектой .
В этом ли чистота?
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С точки зрения Константинополя католическая церковь тоже не каноническая. Тем не менее существует тысячу лет и сотни миллионов прихожан. Поэтому лезть в вопросы церковные нормальным людям неважно верующим или нет не имеет смысла. Ибо верят в Бога и нет особой нужды выбирать как и где.
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а иконки и ценности потекли в расею потихоньку)))
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То есть по мнению кацапездольских попов - Константинополь якобы "присваивает некие особые полномочия. И "Рузькая церковь, типа, не согласна с таким подходом. Он нарушает чистоту православной веры"... ?!

При этом, кацапездолы сами себе позволяют присваивать такие полномочия в отношении всего до чего дотянуться... Например до Украины !
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНикакой нужды подчиняться решениям Константинополя нет, - РПЦ ответила Варфоломею
 
 
 
 
 
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