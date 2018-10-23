 К отоплению в Киеве подключили 63% домов, обслуживаемых ЖЭУ, - Пантелеев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он отметил, что в столице отопительный сезон начался с 15 октября: по индивидуальным заявкам было начато подключение учебных заведений, детских садов и больниц. С субботы, 20 октября, в связи с похолоданием начали массовое подключение к отоплению жилых домов.

"На сегодня мы подали тепло во все здания бюджетной сферы, в садики, школы (временное отсутствие услуги в этих учреждениях может быть вызвано аварийными ситуациями, которые оперативно устраняются). Мы подали тепло сегодня в 63% домов, которые управляются городом. И 36% - это дома ОСМД и ЖСК, они включились, но по индивидуальным заявкам, то есть по их решению. Есть много домов, осуществивших мероприятия по термомодернизации, и они сами уже решают: устраивает ли их температура и когда им включаться", - отметил Пантелеев.

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Заместитель КГГА подчеркнул, что подключение осуществляется по графику, согласован всеми службами, в частности КП "Киевтеплоэнерго", ОАО "Киевгаз" и жилищно-эксплуатационными организациями. Этот график учитывает и состояние сетей, и количество повреждений, происходящих традиционно при пуске тепла в городе.

"Также выполняются работы для обеспечению горячей водой около 5% абонентов, еще без горячей воды по причине повреждения сетей", - сказал Пантелеев.