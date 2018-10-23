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 Политика Украины
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 "Аграрная партия" выдвинула Скоцика кандидатом в президенты Украины

Аграрная партия определилась с кандидатом в президенты и призвала объединиться против реванша пророссийских сил. Так, согласно решению съезда, в следующих президентских выборах 2019 примет участие лидер АПУ Виталий Скоцик.

Об этом сообщает пресс-служба партии по итогам XV очередного съезд АПУ "Не допустим реванша прокремлевских сил на выборах 2019".

По информации пресс-службы, партийцы собрались 21 октября в столичном Дворце спорта. По результатам съезда также был утвержден ряд важных документов и внесены изменения в руководящие органы партии.

"Президент страны-агрессора Владимир Путин уже прямо заявляет, что будет налаживать отношения с Украиной только тогда, когда дождется результатов выборов, а в это время в Украине готовят плацдарм для реванша - скупают и осуществляют рейдерство политических сил. Аграрная партия как единственная в Украине независимая, демократическая политсила первой попала под удар…" - заявил лидер АПУ Виталий Скоцик.

По результатам съезда также было утверждено обращение к иностранным посольствам и политическим партнерам (всего до 50 политических сил) о помощи и поддержке в борьбе с прокремлевскими политическими силами, которые пытаются взять реванш на следующих выборах 2019 года.

На съезде также было принято несколько важных документов, в частности, изменен устав партии - в документ внесены положения об импичменте председателя партии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092840
 
 
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раньше, хоть не у всех совести хватало кандидатов двигать, теперь, за наши деньги эти тролли еще и кандидатов двигают....
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Даешь максимум 3% ных. кандидатов, хороших и разных! Обеспечим второй тур для Пети и Юли!!!
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Ніхто і звати ніяк. Пенси про нього і не чули, а саме вони і є самими активними при голосуванні.
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с такой фамилией в презики? это чьо юмор такой или мозгов у верхушки партии не хватает? ))
да его юморить будут на каждом шагу, писать фамилие с маленькой буквы )) скоцык - и все ржут ))
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будет выбор или спуцык или рабинович или гей ляшко
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Всьо то таке. В другий тур вийдуть лавочник і варовка.
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как не скотыняка так...
и всем бы в президенты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Аграрная партия" выдвинула Скоцика кандидатом в президенты Украины
 
 
 
 
 
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