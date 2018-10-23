 "Аграрная партия" выдвинула Скоцика кандидатом в президенты Украины

Об этом сообщает пресс-служба партии по итогам XV очередного съезд АПУ "Не допустим реванша прокремлевских сил на выборах 2019".

По информации пресс-службы, партийцы собрались 21 октября в столичном Дворце спорта. По результатам съезда также был утвержден ряд важных документов и внесены изменения в руководящие органы партии.

"Президент страны-агрессора Владимир Путин уже прямо заявляет, что будет налаживать отношения с Украиной только тогда, когда дождется результатов выборов, а в это время в Украине готовят плацдарм для реванша - скупают и осуществляют рейдерство политических сил. Аграрная партия как единственная в Украине независимая, демократическая политсила первой попала под удар…" - заявил лидер АПУ Виталий Скоцик.

По результатам съезда также было утверждено обращение к иностранным посольствам и политическим партнерам (всего до 50 политических сил) о помощи и поддержке в борьбе с прокремлевскими политическими силами, которые пытаются взять реванш на следующих выборах 2019 года.

На съезде также было принято несколько важных документов, в частности, изменен устав партии - в документ внесены положения об импичменте председателя партии.