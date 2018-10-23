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 Политика Украины
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 В октябре все заседания Рады посетили 37% нардепов, лидеры по прогулам - "Воля Народа", "Видродження" и "Оппоблок"

Десять народных депутатов Верховной Рады Украины не пришли ни на одно заседание парламента в октябре 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на данные письменной и электронной регистраций Верховной Рады.

Среди них Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош, которые не подали никаких официальных объяснений и таким образом пропустили заседание Рады по неизвестным причинам.

Вместе с тем уже традиционно отсутствовали в Раде депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится в СИЗО.

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Больше всего депутатов-прогульщиков в группах "Воля Народа" и "Видродження", а также фракции "Оппозиционного блока". В среднем на заседаниях Совета отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов "Воли Народа", 31% - "Видродження" и 30% – "Оппозиционного блока". Самые высокие показатели посещаемости у "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко". В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% – БПП, 18% – "Батькивщины", 20% – РПЛ, 26% – "Самопомочи" и внефракционных депутатов.

По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков выросло. В сентябре все заседания Рады посетили 43% народных депутатов, в октябре – 37%.

Больше всего депутатов официально отсутствовали на пленарном заседании Рады в пятницу, 19 октября – 123 депутата, а всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний.

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В октябре все заседания Рады посетили 37% нардепов, лидеры по прогулам - Воля Народа, Видродження и Оппоблок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092839
 
 
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Висновок: зменшить кількість депутатів до 150 чоловік.
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Поможет тико если оставшихся 300 повесить за прогулы.
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Рабинович не может свою дупу из телевизора высунуть, а вот у Яроша работы как раз много, то ил завалит, то дырок в союзе насверлит...
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Наобум цифру нельзя называть, необходимо обосновывать.
37% от 450 - 166 депутатов плюс 10% на болезни и неотложные дела, итого - около 183 депутата.
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может за прогулы выгонять, а не оставлять на второй год.......
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Доля потрібних їм законів вирішується в кулуарах, в зал приходять лише натиснути на кнопочку. Парламент належить прмисловим групам та бізнес кланам.
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Хмммм, странно, мне всегда казалось что за систематические прогулы, на ЛЮБОЙ РАБОТЕ, следует увольнение.
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На работе за прогулы на предприятиях у этих избраников, выгоняют за три опоздания на 5 минут... Этим уже на "повесить на Хрещатике"" накапало
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ октябре все заседания Рады посетили 37% нардепов, лидеры по прогулам - "Воля Народа", "Видродження" и "Оппоблок"
 
 
 
 
 
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