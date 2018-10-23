 В октябре все заседания Рады посетили 37% нардепов, лидеры по прогулам - "Воля Народа", "Видродження" и "Оппоблок"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на данные письменной и электронной регистраций Верховной Рады.

Среди них Вадим Рабинович, Лев Пидлисецкий, Глеб Загорий и Дмитрий Ярош, которые не подали никаких официальных объяснений и таким образом пропустили заседание Рады по неизвестным причинам.

Вместе с тем уже традиционно отсутствовали в Раде депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев. Кроме того не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, которая находится в СИЗО.

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Больше всего депутатов-прогульщиков в группах "Воля Народа" и "Видродження", а также фракции "Оппозиционного блока". В среднем на заседаниях Совета отсутствовали по неизвестным причинам 42% депутатов "Воли Народа", 31% - "Видродження" и 30% – "Оппозиционного блока". Самые высокие показатели посещаемости у "Народного Фронта" и "Блока Петра Порошенко". В среднем на заседаниях отсутствовали 15% депутатов НФ, 16% – БПП, 18% – "Батькивщины", 20% – РПЛ, 26% – "Самопомочи" и внефракционных депутатов.

По сравнению с сентябрем количество депутатов-прогульщиков выросло. В сентябре все заседания Рады посетили 43% народных депутатов, в октябре – 37%.

Больше всего депутатов официально отсутствовали на пленарном заседании Рады в пятницу, 19 октября – 123 депутата, а всего за месяц состоялось 12 пленарных заседаний.

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