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 Происшествия, За рубежом
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Все про:журналистика (2313) Саудовская Аравия (158) Турция (2012) убийство (5038)

 Саудовский журналист Хашогги убит на территории консульства в Турции. Фрагменты его тела нашли в колодце в саду дипмиссии

В начале октября на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле исчез журналист Джамаль Хашогги. В итоге его тело обнаружили в колодце на территории резиденции саудовской дипмиссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой haberler.com со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека.

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По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце, который находится в саду на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.

Перинчек отметил, что с более детальным заявлением по этому поводу выступит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как известно, 2 октября журналист Джамаль Хашогги находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с Хашогги к территории генконсульства подошла его невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала журналиста несколько часов, однако он так и не вышел из здания. Сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3092837
 
 
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Да ты шо! Неужели? Вот это оперативность! Об убийстве Кенеди новости не будет?
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Тут вы неправы, меньше месяца прошло, к тому же его убили на территории диппредставительства, США надавили, вот саудиты и раскололись.
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Хорошо что не больше года. Но вообщем этой новости вообще не место в ленте Цензора.
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думаю, что вкидывают чтобы провести аналогию между Скрипалем и Хашогги, между саудовским людоедством и московским каннибализмом, как кто то сказал.
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Уже порешали...команда Донхуйла выполнена...компромаатчик мертв, добыча нефти не увеличится..а быдлу расскажут про кулачный бой, с отрезанными пальцами и головой
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Это очередные нападки запада на ОАЭ , БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ !.

Вспоминаеться дело СКРИПАЛЕЙ,,, ВВ ПУТИН,,
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Причем тут ОАЭ к Саудовской Аравии?

Замочили своего же журналиста на своей же территории - их внутреннее дело. Да мож и журналист был такой себе, шо не особо жалко. Саудівського журналіста Хашоггі убито на території консульства в Туреччині. Фрагменти його тіла знайшли в колодязі в саду дипмісії - Цензор.НЕТ 7654 У нас вон хоть пачками их в колодец кидай - ни свобода слова, ни правда ничего не потеряют.
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У кремлевского окурка слабое базовое образование и такие косяки для него не редкость.
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Самостоятельно вышел журналист из консульства и самостоятельно попал в колодец на територии дипмиссии - это как ? Полный бред !!
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саудиты жгут! либо их круто подставили, "восток дело тонкое"
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Буба Касторский 7d4e5a6c

А санкции то где?

Какие санкции? Это же не Скрыпали, здесь у Трампа личный интерес, здесь бабло.



"Американський президент вказав на необхідність серйозної реакції на це вбивство, однак нагадав, що не бажає псувати відносини з Саудівською Аравією, передає Reuters.
Президент США в черговий раз заявив, що Вашингтон не зацікавлений у погіршенні відносин з Ер-Ріядом, так як Саудівська Аравія є надійним союзником і торговим партнером Сполучених Штатів."
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Просто саудиты пошли цивилизованным путем а не тупым всеврете, Решение саудовских властей признаться в убийстве своего оппозиционного соотечественника-журналиста, пусть и с оговорками, было ожидаемым. Несмотря на то, что эта монархия представляет собой типичную ближневосточную мусульманскую диктатуру с соответствующими атрибутами средневековой жестокости и политического мракобесия, Эр-Рияд слишком дорожит своими отношениями с Западом, чтобы игнорировать международную волну гнева из-за Джамаля Хашогги. В этом отличие аравийского государства от российского режима. Там внебрачные связи и богохульство караются смертной казнью. Там отрубают кисти за воровство. Там приговаривают к тысяче ударам плетью и 10 годам тюрьмы "за оскорбление ислама". Там пытки признаются судом в качестве легального инструмента для получения признательных показаний. Тем не менее, Королевство пошло на уступки цивилизованному человечеству
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САНКЦИИ УЖЭ ВВЕЛИ,
Не такие как на рф , ибо ОАЭ ДОЛГО НЕ ОБМАНЫВАЛА и ПРИЗНАЛА ДОСАДНЫМ ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСаудовский журналист Хашогги убит на территории консульства в Турции. Фрагменты его тела нашли в колодце в саду дипмиссии
 
 
 
 
 
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