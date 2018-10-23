 Саудовский журналист Хашогги убит на территории консульства в Турции. Фрагменты его тела нашли в колодце в саду дипмиссии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой haberler.com со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека.

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По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце, который находится в саду на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.

Перинчек отметил, что с более детальным заявлением по этому поводу выступит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Как известно, 2 октября журналист Джамаль Хашогги находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с Хашогги к территории генконсульства подошла его невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала журналиста несколько часов, однако он так и не вышел из здания. Сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.