 Саудовский журналист Хашогги убит на территории консульства в Турции. Фрагменты его тела нашли в колодце в саду дипмиссии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНИАН со ссылкой haberler.com со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека.
По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце, который находится в саду на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.
Перинчек отметил, что с более детальным заявлением по этому поводу выступит президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Как известно, 2 октября журналист Джамаль Хашогги находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с Хашогги к территории генконсульства подошла его невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала журналиста несколько часов, однако он так и не вышел из здания. Сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.
Вспоминаеться дело СКРИПАЛЕЙ,,, ВВ ПУТИН,,
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Замочили своего же журналиста на своей же территории - их внутреннее дело. Да мож и журналист был такой себе, шо не особо жалко. У нас вон хоть пачками их в колодец кидай - ни свобода слова, ни правда ничего не потеряют.
А санкции то где?
Какие санкции? Это же не Скрыпали, здесь у Трампа личный интерес, здесь бабло.
"Американський президент вказав на необхідність серйозної реакції на це вбивство, однак нагадав, що не бажає псувати відносини з Саудівською Аравією, передає Reuters.
Президент США в черговий раз заявив, що Вашингтон не зацікавлений у погіршенні відносин з Ер-Ріядом, так як Саудівська Аравія є надійним союзником і торговим партнером Сполучених Штатів."
Не такие как на рф , ибо ОАЭ ДОЛГО НЕ ОБМАНЫВАЛА и ПРИЗНАЛА ДОСАДНЫМ ...