 В трех военных вузах Украины стартуют Дни НАТО

Об этом Укринформу сообщил заместитель начальника штаба стратегического командования НАТО в Европе Одд Эгил Педерсон, передает Цензор.НЕТ.

"Мы в двенадцатый раз встречаемся с представителями военных учебных заведений в ходе программы "Дни НАТО в Украине". Ежегодно проходит около 400 таких мероприятий и они посвящены тематике, о которой нас просит руководство Украины. Наша программа этой недели предусматривает выступления перед тремя военными институтами. Среди главных тем, с которыми выступят представители НАТО, - сотрудничество в сфере военного образования, НАТО после саммита в Брюсселе, отношения НАТО со странами-партнерами и партнерстве между странами-членами НАТО. С курсантами и преподавателями мы будем говорить о системе подготовки и обучения в НАТО", - сказал Падерсон, который отвечает за партнерство с 41 страной, в том числе с Украиной.

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Делегация представителей НАТО уже посетила Киевский военный институт Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Аналогичные встречи состоятся в Харьковском институте военно-морских сил и Одесском военном институте.

Дни НАТО призваны повысить осведомленность офицеров, научно-педагогических работников, слушателей и курсантов военных институтов о структуры и задачи НАТО на современном этапе. Предполагается, что такие меры улучшат сотрудничество Вооруженных сил Украины со структурами Нато в сфере военного образования и внедрения стандартов НАТО в образовательный процесс.