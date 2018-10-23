 С начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

Так, за 9 месяцев 2018 государство потратило на субсидии 782,5 млн гривен. В 2017 году за аналогичный период расходы составляли более 2,56 миллиарда гривен.

Отмечается, что средний размер субсидии в сентябре 2018 составил 102,3 гривен. Это на 31,6% меньше, чем в сентябре 2017 года.

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