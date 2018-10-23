 С начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".
Так, за 9 месяцев 2018 государство потратило на субсидии 782,5 млн гривен. В 2017 году за аналогичный период расходы составляли более 2,56 миллиарда гривен.
Отмечается, что средний размер субсидии в сентябре 2018 составил 102,3 гривен. Это на 31,6% меньше, чем в сентябре 2017 года.
Предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій заявив, що його обдурили з передачею Андріївської церкви в користування Вселенському Патріархату, не давши ніякого храму взамін.
Пэтька вчера приказал "расширить" помощь, а раз гарант сказал, то расширят, он еще ни разу не соврал, краусавчег
у него хорошая зарплата
все сделано как кидок
порошенко и его сынок льоша-дипутат живут
І де збрехали?
Я хоч і не Станіславський, але НЕВІРЮ!
А фактично держстат пише: Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-вересні 2018р. становила 782,5 млн.грн. Тобто, влада на звернення 4.4 млн О.Р. ПРИЗНАЧИЛА для 3.2 млн О.Р. субсидій на ЛІТНІ МІС. в сумі 782,5 млн грн.
Фактичні видатки бюджету становили 53,4 млрд грн, що показано у таблиці додатку 1.6.