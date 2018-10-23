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 Экономика, Общество
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Все про:субсидия (422) тарифы (1539) Госстат (130)

 С начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат

За январь-сентябрь 2018 государственные расходы на выплату субсидий на жилищно-коммунальные услуги сократились примерно в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в то время как количество получателей государственной помощи уменьшилась почти на 60%.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Громадське".

Так, за 9 месяцев 2018 государство потратило на субсидии 782,5 млн гривен. В 2017 году за аналогичный период расходы составляли более 2,56 миллиарда гривен.

Отмечается, что средний размер субсидии в сентябре 2018 составил 102,3 гривен. Это на 31,6% меньше, чем в сентябре 2017 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюджет выдержит предоставление субсидий для 7 млн семей, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3092832
 
 
 Топ комментарии
 
Олигархи как конечные получатели этих субсидий малехо опечалились...)
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Отливочно! А шо так? Пенсы повыздыхали, чи шо?
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субсидиии - типичный развод народа, сначала пообещали всем нуждающимся, платили год исправно. А потом как и было задумано лавочку прикрыли. Хрен счас тут субсидию оформишь..
все сделано как кидок
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Отливочно! А шо так? Пенсы повыздыхали, чи шо?
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порохло всех дурит!

Предстоятель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій заявив, що його обдурили з передачею Андріївської церкви в користування Вселенському Патріархату, не давши ніякого храму взамін.
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Шо, правда?! Та не может быть! Петро Алексеевич - честнейший человек! То попы продались сатанинскому мацковскому патриархату и клевещут!
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Олигархи как конечные получатели этих субсидий малехо опечалились...)
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ошибка в твоем посте.Олигархи как коНЧЕные получатели этих субсидий малехо опечалились...)
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новость можно считать устаревшей.
Пэтька вчера приказал "расширить" помощь, а раз гарант сказал, то расширят, он еще ни разу не соврал, краусавчег
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ну так, порошенко ведь не какой-то пи°°°°ол,
у него хорошая зарплата
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субсидиии - типичный развод народа, сначала пообещали всем нуждающимся, платили год исправно. А потом как и было задумано лавочку прикрыли. Хрен счас тут субсидию оформишь..
все сделано как кидок
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ура, народ багатеет, опять буду голосовать, там где есть рабиновичи и гройсманы
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рабин - шлак! С начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 2961 Я иногда листаю каналы и как только попадаю на 112 то видя рожу этого жида так и хочется пультом в телик запустить, а потом одергиваю сам себя, телик то мой... С начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 2961
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попортили своими иудейскими рожами все каналы- где не тыкнешься- кругом шид
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Ну этого стоило ожидать, отсев и урезание идет массовое, скоро право на субсидию будет только у одиноких пенсионеров с минимальной пенсией, которым и на пропитание то не хватает при теперешних ценах.
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ну так, еаселение сократилось, расходы тоже,
порошенко и его сынок льоша-дипутат живут
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Живущий в шоколадном домике должен быть готов к тому, что те, кто сегодня лижут тебе задницу - завтра также слижут и твой домик......
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Сейчас меня обвинят в порохоботстве. Вот недавно в какой то передаче один парень сказал, что выданные субсидии покрываются за счет среднего класса которым они не положены согласно законодательства и привел множество доказательств этому. МВФ не требует повышения цены газа, он требует сбалансированного бюджета, вот и все. А за счет огромного количества людей с низкими доходами правительство обязано их субсидировать. Т.е. повышать цену на газ до той цены которую еще сможет платить средний клас и за счет этого балансировать бюджет. Так я вот и подумал. Может в 4,5 раз сократился за счет того, что вычислили всех хитрожопых, которые оформлены на минималку, а в конверте имеют приличную зарплату, или повыписывались и приписались по селам, а я работаю за белую зарплату и платить за хитрожопых как то не хочется.
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Ну та, позабирали субсидии. Вот и сократились. С начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 1827
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Та шо вы такое кажете?! Просто происходит потужное збагачення простых украинцев в результате невпынного курса радикальных иканамических рихворм!
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Татишо!!!!
І де збрехали?
Я хоч і не Станіславський, але НЕВІРЮ! С начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат - Цензор.НЕТ 8611
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Хоч за правду мене виключають із етеру, але я не можу проходити мимо таких фальшивих інформацій. Ось ви тут пишете: Так, за 9 месяцев 2018 государство потратило на субсидии 782,5 млн гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3092832
А фактично держстат пише: Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-вересні 2018р. становила 782,5 млн.грн. Тобто, влада на звернення 4.4 млн О.Р. ПРИЗНАЧИЛА для 3.2 млн О.Р. субсидій на ЛІТНІ МІС. в сумі 782,5 млн грн.
Фактичні видатки бюджету становили 53,4 млрд грн, що показано у таблиці додатку 1.6.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаС начала 2018 года расходы на субсидии сократились в 4,3 раза, - Госстат
 
 
 
 
 
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