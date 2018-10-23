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 Политика Украины
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 Российское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер

Но попытки поставить своего президента и или привести пророссийскую силу в парламент будут безуспешными.

Россия будет вмешиваться в президентские выборы в марте и парламентские выборы осенью 2019 в Украине, однако ее вмешательство будет безрезультатным. Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, вы будете наблюдать достаточно значимые усилия, направленные на осуществление влияния на выборы в Украине. И конечно, россияне заинтересованы видеть пророссийского президента по результатам голосования", - сказал Пайфер.

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По его мнению, на украинские выборы будут влиять несколько факторов. Во-первых, конфликт с Россией продолжится. "Россияне продолжат делать те же вещи, которые они делали в течение последних четырех лет на Донбассе. Это означает, что конфликт не будет по-настоящему замороженным, ведь периодически проходят обстрелы и бои по всей линии соприкосновения. Об этом грустно говорить, но, похоже, ничто не указывает на то, что россияне готовы менять этот подход", - сказал Пайфер.

Во-вторых, по его мнению, так, как россияне вмешивались в американские выборы президента и пытались вмешаться в прошлом году в некоторые европейские выборы, они будут искать способы воздействия и вмешательства в выборы в Украине. "Поэтому подозреваю, что вы станете свидетелями таких вещей, как, например, вливания в выборы российских денег, российская киберактивность для влияния на выборы, использование российских медиа, и в частности, активного российского присутствия в социальных медиа, призванного оказывать влияние на выборы. И есть определенные фигуры, в частности, Виктор Медведчук, которые имеют достаточно благосклонное отношение к российской позиции. Предполагаю, что они будут задействованы в обоих кампаниях в следующем году", - отметил Пайфер.

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При этом он предположил, что усилия россиян столкнутся с довольно серьезными вызовами. Во-первых, Украина готовится к попыткам России вмешиваться в выборы. И часто демонстрация миру того, что россияне делают в значительной мере ослабляет эффект от их действий.

Во-вторых, эксперт предположил, что в связи с военным конфликтом Украины с Россией ни один кандидат в президенты и ни одна крупная партия в Верховной Раде не пожелает нацепить на себя про-московский ярлык.

И третья проблема для Москвы - это электоральная карта сторонников России. "Захват и незаконная аннексия Россией Крыма, а также оккупация россиянами и российскими марионеточными силами части Донецкой и Луганской областей означают, что значительная часть избирателей, которые могли бы склоняться к тому, чтобы поддерживать партии в Верховной Раде или кандидатов, которые могли бы быть более благосклонными к линии Москвы, не может голосовать. Поэтому это тоже будет иметь свое влияние", - сказал Пайфер.

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"Поэтому я предполагаю, что, в конце концов, российское вмешательство может спровоцировать определенный хаос во время украинских президентских и парламентских выборов. Однако сомневаюсь, что в следующем году вы станете свидетелями успеха усилий россиян, направленных на определение результатов выборов украинского президента или приведения в парламент большого блока, которые бы начали менять политику Украины по отношению к России и смирились с ярлыком пророссийской силы. Думаю, это вызовы, с которыми россияне не справятся. Но проблема заключается в том, что у них будет соблазн это сделать ", - добавил экс-посол.

Источник: https://censor.net.ua/n3092829
 
   
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Не определенный хаос, а масштабное бедствие и крах государственности.
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Для РАБссии составляют угрозу дажеЛайки в Фейсбуке,Ютьюбе и тд.,сажают РАБссиянцев по поводу и без.... Российское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 1689но доблестное ФСБ хочет контролировать весь Инет.... Российское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 1689Подобных Дебилов уже не вылечить...
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Такими вбросами людей уже подготавлюют к тому шо шо-то будет если не пройдет
нужный кандидат
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"Вбросы" мнений представителей американского политикума могут пугать только кацапов.
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Чтобы лишить чЛенина всякой власти,в октябре 1921 года Джугашвили придумал оригинальную вещь,типа товаристч чЛенин тяжело болен и не может выполнять свои обязанности,именно в октябре Плешивого Сралин отправил на лечение в Горки...,также лично для вождя Мирового ПРОЛЕТАйрята стала выходить газета Правда в одном экземпляре специально для чЛенина,где печатался только его Бред и цитатыиз 55 томов Макулатуры Российское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 242 Российское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер - Цензор.НЕТ 242
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Під час виборів президента і верховної ради в 2019 році, закрити в суботу і неділю всі пункти пропуску в луганської і донецької областей на окуповану територію,а також на територію окупованого криму,,іначе буде масова фальсифікація виборів бандити російські будуть масово запускати людей з своїх територій для голосування за опоблоківців і проросійську сволоту, два дня остануться без нашої ковбаси, сала , хліба і водкі нічого страшного не станеться не схуднуть зате збережемо прозорість виборів ,це основна протидія вмішання в вибори росії
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийское вмешательство в украинские выборы может спровоцировать определенный хаос, - экс-посол США Пайфер
 
 
 
 
 
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