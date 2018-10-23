 Завтра по всей Украине ожидаются дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах и Прикарпатье - метель, - "Укргидрометцентр"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В среду по всей Украине ожидаются дожди, в западных областях местами с мокрым снегом; в Карпатах и Прикарпатье местами сильные осадки, метель, на высокогорье сильный снег.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с.

Температура в течение суток 3-8° тепла, на высокогорье Карпат 0-2° мороза; в южной части, Донецкой и Луганской областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

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В Киеве - дождь, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с; температура ночью 4-6° тепла, днем 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 22,8 градусов тепла в 1989 году, самая низкая ночью – на отметке 5,0 градусов мороза в 1920 году.

В четверг, 25 октября, в Украине дожди, ночью в западных, северных и центральных областях с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°; в южных областях ночью 2-7° тепла, днем 7-12°. В Карпатах снег, метель; температура 1-6° мороза.

В Киеве - дождь, ночью местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.