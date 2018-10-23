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 Мне нужны две операции и три тренажера для реабилитации: беговая дорожка, велосипед и гребля, - Савченко

По словам внефракционного нардепа Надежды Савченко, ей требуются две операции в связи со старой травмой колена.

Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что у нее в тюрьме началось воспаление колена. Об этом она сказала журналистам в Шевченковском районном суде Киева 23 октября, где должны рассмотреть продление для нее меры пресечения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Суд объявил перерыв в заседании до 15.00 23 октября.

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"Мне действительно нужны две операции. Это старая травма, еще с армии, в колене. Но поскольку у меня сейчас мало движений в тюрьме, у меня пошло воспаление", – заявила Савченко, отвечая на вопрос по поводу состояния ее здоровья.

По словам нардепа, она не может лечиться в тюрьме и "восстановить мышечную систему".

"Мне нужны две операции. Одна на мениске… Но никто из врачей не советует делать это в тюрьме, поскольку реабилитационный период у меня будет от шести до девяти месяцев, и это проблема. Сейчас мне посоветовали врачи заниматься в реабилитационном кабинете на тренажерах… У меня нет возможности поставить тренажеры. Мне нужны три тренажера – беговая дорожка, велосипед и гребля, которые даже в мою камеру не влезут. В принципе. Поэтому, наверное, пока что я буду терпеть боль. Ничего. Не в первый раз", – сказала Савченко.

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Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3092822
 
 
 Топ комментарии
 
...и бесплатная путевка, в Сибирь.
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У неё травма. Травма не в колене. Травма в голове. Это я вам, как психиатр, говорю.
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Психіатр тобі потрібний добрий.. А ще більше потрібен - добрий хлоп, щоб трохи вгамував самотню екзальтовану панянку та вправив їй на місце курячі мізки..
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галоперидола дайте и хватит))
обосрала нас на весь мир, *урва.
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Масажист, візажист, стиліст і особистий п кухар ?
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цирюльник нада, шоб копыта газонокосилкой побрить.
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І шо ото воно з людьми робиться: тільки но до буцигарні потрапляють, так сто болячок вилазить?
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Психіатр тобі потрібний добрий.. А ще більше потрібен - добрий хлоп, щоб трохи вгамував самотню екзальтовану панянку та вправив їй на місце курячі мізки..
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"доброго хлопа" Надії вже не буде, не судилося як то кажуть. Тому що вона сама деспотично-домінуючого характеру, і якщо з таким же чоловіком, то не вживуться разом. Тому їй залишаються варіанти лише з якимось хлюпіком-підкаблучником, що погодиться на другорядну підпорядковану роль у сімейному житті.
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бедняга... Наверное хочет гребсти в сторону Сочи..
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У неё травма. Травма не в колене. Травма в голове. Это я вам, как психиатр, говорю.
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а ещё мороженку, пироженку,шоколадку, мартини, каких нибудь конфет, туфельку, юбочку, сумочку, браслетик, лето,море,солнце,пляж. а так ничё не хочу!
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Интересно, всем сидельцам спортивные тренажеры по их требованиям предоставляются?
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В тюрьмах паРаши условия, выходит, лучше... впервые слышу о мениске...
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все три тренажера можно объединить в один - бегобля... не специалист, но в свое время, чтобы получить приличную нагрузку на многие мышцы, нам хватало и мотка хорошей резины...
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Завтра Верховний суд розглядатиме справу щодо незаконного засекречення декларацій СБУ. Початок засідання о 12.20. Адреса суду - Московська 8, корпус 5. ЦПК судиться з СБУ ще з 2017 року через те, що в СБУ приховують декларації таких, як Демчина. Деталі: http://bit.ly/2NXRf6D
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это такая туфта, что с диагнозом, что с процессом восстановления. Почему такие думают, что люди такие необразованные....Сиди, Надя и не капризничай.
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После голодовки нужно грести и подальше.
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Чому ми про цей діагноз почули від Савченко, а не від лікаря?
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доктор не имеет права разглашать диагноз пациента. В нормальных странах - даже по решению суда не может.

Это не отменяет того что перетопчется Надежда своими силами. мягко говоря.
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С беговой дорожкой, чтоб коленко не болело.
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Извиняюсь, но хочется спросить про сенченко. Как поменять? Помоему сенченко в змеинном кодле тимошенко, и в плен его никто не брал.
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Гребля ей нужна - без двух первых букв...
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Куплю одеяло клетчатое,как у Насырова ,магнитофрн... - и в Крым....
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По словам внефракционного нардепа Надежды Савченко, ей требуются две операции в связи со старой травмой колена.Внефракционный нардеп Надежда Савченко заявила, что у нее в тюрьме началось воспаление колена.



Это воспаление другого характера, называется воспаление хитрости.
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какой еще хитрости.

У сидельцев это старый прием - косить на больничку это называется - как Тимошенко, и прочие болельцы.
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Названия могут быть разные, но суть от этого не меняется.
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лучше спроси, как эта дура была первым номером в йулином списке на выборах?
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Ты лучше спроси как паРашенко ей дал героя Украины ?
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Я извиняюсь, может лучше дать ей фаллоимитатор?
Пусть сядет на него и гребёт)
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перетопчется - свои руки сильные или пусть подруги помогут. Не фиг госденьги на фаллоимитаторы тратить. Не заслужила.
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А я хочу миллион долларов и Ларису Ивановну...
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И еще массаж шиацу и трюфеля ежедневно.

Получишь у Пушкина.
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две операции:
- удаление жира с "талии"
- пластика извилины в мозгу.
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У Шпака в фільмі було три замшових куртки, а у Гаді - три тренажери.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне нужны две операции и три тренажера для реабилитации: беговая дорожка, велосипед и гребля, - Савченко
 
 
 
 
 
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