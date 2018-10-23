Украина и Австралия усилят сотрудничество в противодействии киберугрозам и терроризму.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом шла речь во время встречи председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с заместителем комиссара Федеральной полиции Австралии Лиан Клозе, которая состоялась сегодня, 23 октября, в Канберре.

По словам Сергея Князева, украинская сторона намерена провести действенные переговоры с австралийскими коллегами, в частности в вопросах противодействия киберпреступности и терроризма, учитывая участие полиции Австралии в расследование катастрофы МН-17, в которой погибли 30 граждан Австралии.

"Группа австралийских правоохранителей одна из первых прибыла в Украину и вошла в штаб по расследованию катастрофы Boeing МН-17, который 17 июля 2014 сбили российские боевики над городом Торез Донецкой области. Мы вместе доводим всему миру, что терроризм не имеет границ. Мы постоянно противодействуем, как терроризму со стороны РФ, так и киберугрозам. Поэтому намерены взять на вооружение лучший мировой опыт в борьбе с этими вызовами", - отметил Князев.

Он добавил, что только в течение 2017 - 2018 гг. наши подразделения отразили ряд мировых кибератак, в частности вирус Petya.

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"Благодаря плодотворному сотрудничеству наших киберподразделений только в этом году мы обезвредили по информации австралийских правоохранителей несколько преступных групп, которые через Интернет принуждали малолетних детей к созданию порнографических материалов. Сейчас эти материалы направлены в суд. Этот контент создавался в Украине, а продавался здесь, в Австралии", - отметил Князев.

По его словам, в этом году по информации австралийских правоохранителей, киберполиции задержала супругов из Кривого Рога, которые заставляли свою 4-х летнюю дочь быть объектом сексуального насилия. Родителям ребенка объявлено о подозрении по ч.4 ст.301 УК Украины, в настоящее время им грозит до 10 лет лишения свободы.

"Также в сотрудничестве с австралийскими коллегами задержали жителя г. Бердичев, который систематически насиловал свою трехмесячную дочь и размещал фото / видео материалы на российском файлообменнике. В настоящее время преступник находится в местах лишения свободы, ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.301 (распространение детской порнографии) и ч.3 ст.153 (изнасилование малолетнего ребенка), последнему грозит лишение свободы до 15 лет", - сообщил Князев, добавив, что почти вся оперативная информация по Азиатско-Тихоокеанскому региону получается от правоохранителей Австралии.

Кроме этого, украинская сторона намерена ознакомиться с опытом сотрудничества с киберцентром Интерпола в Сингапуре, противодействию организованной преступности и легализации средств, полученных преступным путем ОЗУ, а также борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

"Представители нашей диаспоры преимущественно работают здесь в IT-сфере, поэтому мы сможем использовать этот ресурс для борьбы с кибератаками, которые, как правило, организуют российские или китайские хакеры. Мы готовы здесь сотрудничать", - добавил глава Нацполиции.

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В свою очередь, заместителем комиссара Федеральной полиции Австралии Лиан Клозе отметила, что Австралия постоянно сотрудничает с международными партнерами в противодействии терроризму.

"У нас достаточно широкая сеть международных партнеров, мы, в том числе работаем с Украиной. Среди наших партнеров - 33 страны, с которыми сотрудничаем в правоохранительной деятельности, а также все что касается оперативной деятельности в плане расследований. Есть офицеры связи, Австралия сотрудничает и с Интерполом, и с Европолом. Также Федеральная полиция Австралии была среди первых, кто отправился на расследование сбитого самолета МН-17 и представители Федеральной полиции до сих пор входят в объединенный штаб по расследованию данного преступления", - отметила Лиан Клозе.

Она отметила, что личный состав Федеральной полиции - около 6,5 тыс. человек в Австралии, а также за ее пределами, и является федеральной силой в Содружестве государств при Великобритании: "Поэтому мы отвечаем за выполнение федеральной законов. Австралийские правоохранители занимаются миротворческими функциями, в частности несут службу на Соломоновых островах, в Восточном море и в Папуа-Новой Гвинее.

В конце встречи украинская сторона поблагодарила Правительство Австралии за предоставленное медицинское оборудование, которое помогает лечить украинских правоохранителей, получивших ранения в войне с РФ.