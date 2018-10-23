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Все про:Нацполиция (8349) футбол (3022) Харьков (4038) Шахтер (525)

 Матч "Шахтер"- "Манчестер Сити" в Харькове будут охранять более 2 тыс. правоохранителей

Сегодняшний матч 3 тура Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" в Харькове будут охранять более 2 тысяч правоохранителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции Харьковской области.

Матч состоится в 22:00 на стадионе "Металлист". Ожидается, что мероприятие посетят около 35 тысяч болельщиков.

Охрану общественной безопасности будут обеспечивать 1350 сотрудников Нацполиции и 200 военнослужащих Национальной гвардии, а также 600 сотрудников полиции из числа приданных сил (поступивших во временное подчинение. - Ред.) - дополнительные экипажи патрульной полиции из других регионов Украины, курсанты высших учебных заведений МВД и ВСУ.

Сотрудники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде сыграл вничью с французским "Лионом"

Источник: https://censor.net.ua/n3092816
 
 
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Шахтер представляет Украину а не днр,пора уже понять..
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27 октября в Днепре впервые пройдет Всеукраинский конопляный марш свободы. Фальстарт?
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Смотрю, ты в теме. Проинформируешь нас, как он прошел, ОК?
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Я за сборную Украины болею - почему я должен за частную лавочку - кротовник болеть?
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Як багато охорони. Чекають на вболівальників кротів з днири?
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А не хочет ли Ахметка провести матч на Донбасарене?
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Шахтер представляет Украину а не днр,пора уже понять..
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Шахтёр представляет только Ахметова и часть его "спортивного" бизнеса. И больше Шахтёр никого и ничего не представляет не представлял и не будет представлять никогда. Если бы были у нас нормальные спортивные суды то Шахтёр давно бы прекратил своё существование.
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Всё равно Шахтёр проиграет. Вообще то за столько лет после Брагина можно было Ахметову добиться большего в ЛЧ. Но он прагматично Шахтёр превратил в тренировочно - адаптационную базу для бразильских мартышек. Впрочем это писали его же газеты. Поэтому Шахтёр никогда и ничего не добьётся в ЛЧ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМатч "Шахтер"- "Манчестер Сити" в Харькове будут охранять более 2 тыс. правоохранителей
 
 
 
 
 
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