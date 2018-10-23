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 Накануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана

Музей Майдана ставят перед фактом: либо поведение расследования либо потеря денег, выделенных на строительство мемориала. При этом все лето КГГА и ГПУ блокировали проведение расследования преступлений на Майдане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни-Музее Революции Достоинства.

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"Новые показания о расстрелах на Майдане обязывают провести дополнительный следственный эксперимент - на правой стороне аллеи Героев Небесной Сотни, где убито восемь и ранено семь майдановцев. Сейчас на холме стоит деревянная часовня и размещен металлический мемориал. В управлении специальных расследований Генпрокуратуры, которое ведет эти уголовные дела, утверждают, что для работы на местности нужно более двух недель, однако уже не первый месяц никак не могут приступить к работе.

В музее напомнили, что поскольку стоящий сегодня временный металлический мемориал перекрывает пространство, необходимое для эксперимента, управления спецрасследований достигло соглашения с ОО "Семья Героев Небесной Сотни" о его демонтаже. Однако дальше, как утверждает руководитель спецправлиння, дело тормозят местные власти.

"Прокурор издал постановление о запрете любых изменений на местности до завершения следственных экспериментов в июле. И одновременно было направлено письмо в КГГА, чтобы перенести этот мемориал. Предварительно получено согласие семей Небесной Сотни. Но с июля наши просьбы не находят отклика в КГГА, и соответственно вы видите, что мемориал не переносят и тормозится проведения следственных экспериментов ", - сказал Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований ГПУ, на экстренной пресс-конференции 22 октября 2018.

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Завтра, 24 октября, по итогам тендера должны определить генерального подрядчика по строительству мемориала Героев Небесной Сотни. Проект мемориала предусматривает существенную реконструкцию улицы.

"Все лето КГГА и руководство Генеральной прокуратуры не давали возможности провести необходимые для расследования следственные эксперименты. И теперь нас хотят поставить перед искусственным выбором: либо безвозвратно будет уничтожена обстановка на месте совершения преступления, что сделает невозможными необходимые для расследования следственные действия, либо мы потеряем средства на реконструкцию мемориала, которых в следующем году для Музея Революции Достоинства может просто и не быть. Нет смысла выбирать. Нам нужны и расследования, и память!", - отмечает координатор инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

Напомним, проект-победитель Музея Революции достоинства был объявлен 28 июня 2018 года.  Проект-победитель Мемориала был объявлен в феврале. На строительство комплекса мемориала и музея правительство выделило 200 млн гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3092814
 
   
 Топ комментарии
 
Уже все поняли, что при этой власти убийства на майдане расследованы не будут.
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Всеосяжний долбоебизм. 5 лет нихера не делать, давать возможность убийцам, коллаборантами и прочим гонд...нам свалить со страны. Многим просто ничего не сделать, ведь они сей час "уважаемые люди", "эксперты"... Со 100% уверенностью могу сказать кто якобы "расследует" это дело сами есть непосредственные виновники тех событий. А в итоге пук в лужу...
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Сколько можно дурить ? за 4 года не могли провести эксперимент ? Что мешало ? Гнать всех пинкертонов сраной метлой Накануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана - Цензор.НЕТ 657
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Сколько можно дурить ? за 4 года не могли провести эксперимент ? Что мешало ? Гнать всех пинкертонов сраной метлой Накануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана - Цензор.НЕТ 657
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Эта музыка должна быть вечной. Горбатюку именно такое задание и поставили. За что же его выгонять?
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На следственном эксперименте проверяются показания, а не по результатам следственного эксперимента делаются показания...
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Это расследование превратилось в такой же фейк, как и расследование убийства Гонгадзе.
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А что бы вы делали на месте тех кто и организовал побитьё студентов ?
Ведь именно это и спровоцировало Майдан.
https://youtu.be/jq4VEwT3rm0
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Уже все поняли, что при этой власти убийства на майдане расследованы не будут.
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банально....избитая фраа, НО повторюсь, ибо можно выйти на самих себя. Накануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана - Цензор.НЕТ 8869
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Всеосяжний долбоебизм. 5 лет нихера не делать, давать возможность убийцам, коллаборантами и прочим гонд...нам свалить со страны. Многим просто ничего не сделать, ведь они сей час "уважаемые люди", "эксперты"... Со 100% уверенностью могу сказать кто якобы "расследует" это дело сами есть непосредственные виновники тех событий. А в итоге пук в лужу...
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Какой то маразм и саботаж. Расселодование нужно было проводить по горячим следам, а не ждать когда там пострят мемоеал. Вроде британцы уже проводили там баллистичекие экспертизы где их результат?
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Сколько уже было проведенных экспертиз. Может я и не прав, но закралась мысль, что они хотят похерить вообще память о небесной сотне! Расправляются уже безнаказанно с активистами. Добровольцев и волонтеров "опускают". Боятся шакалы!!!
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Скорее всего кому то приглянулся этот участок в центре Киева, придумли какое то расследование, которое ничего уже не даст за такое время и под шумок снесут мемореал.
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Ни к чему подобные музеи в центре города. Центральная площадь страны не должна превращаться в мемориал - что за совковые приколы? Совкодрочерам хочется устроить поминальню с дрочительством на каждого погибшего за независимость, чтобы показать какие они патриоты?

Хотите в Киеве свою Красную площадь устроить, как в Москве?

если каждому погибшему в центре города там же и памятник ставить - то жить будем среди памятников и могил, как в совке.

Хотя даже при совке люди были мудрее - и пилон Славы.и музей ВОВ вынесли с центра города.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНакануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана
 
 
 
 
 
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