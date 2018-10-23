 Накануне определения генподрядчика строительства мемориала Небесной Сотни нас ставят перед искусственным выбором: расследование либо память, - заявление Музея Майдана

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют в Национальном мемориальном комплексе Героев Небесной Сотни-Музее Революции Достоинства.

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"Новые показания о расстрелах на Майдане обязывают провести дополнительный следственный эксперимент - на правой стороне аллеи Героев Небесной Сотни, где убито восемь и ранено семь майдановцев. Сейчас на холме стоит деревянная часовня и размещен металлический мемориал. В управлении специальных расследований Генпрокуратуры, которое ведет эти уголовные дела, утверждают, что для работы на местности нужно более двух недель, однако уже не первый месяц никак не могут приступить к работе.



В музее напомнили, что поскольку стоящий сегодня временный металлический мемориал перекрывает пространство, необходимое для эксперимента, управления спецрасследований достигло соглашения с ОО "Семья Героев Небесной Сотни" о его демонтаже. Однако дальше, как утверждает руководитель спецправлиння, дело тормозят местные власти.



"Прокурор издал постановление о запрете любых изменений на местности до завершения следственных экспериментов в июле. И одновременно было направлено письмо в КГГА, чтобы перенести этот мемориал. Предварительно получено согласие семей Небесной Сотни. Но с июля наши просьбы не находят отклика в КГГА, и соответственно вы видите, что мемориал не переносят и тормозится проведения следственных экспериментов ", - сказал Сергей Горбатюк, начальник управления специальных расследований ГПУ, на экстренной пресс-конференции 22 октября 2018.

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Завтра, 24 октября, по итогам тендера должны определить генерального подрядчика по строительству мемориала Героев Небесной Сотни. Проект мемориала предусматривает существенную реконструкцию улицы.



"Все лето КГГА и руководство Генеральной прокуратуры не давали возможности провести необходимые для расследования следственные эксперименты. И теперь нас хотят поставить перед искусственным выбором: либо безвозвратно будет уничтожена обстановка на месте совершения преступления, что сделает невозможными необходимые для расследования следственные действия, либо мы потеряем средства на реконструкцию мемориала, которых в следующем году для Музея Революции Достоинства может просто и не быть. Нет смысла выбирать. Нам нужны и расследования, и память!", - отмечает координатор инициативы "Евромайдан SOS" Александра Матвийчук.

Напомним, проект-победитель Музея Революции достоинства был объявлен 28 июня 2018 года. Проект-победитель Мемориала был объявлен в феврале. На строительство комплекса мемориала и музея правительство выделило 200 млн гривен.