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 Политика Украины
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 Отказ Украины от Минского процесса повлечет подрыв санкций ЕС к России, - экс-посол США Пайфер

Кроме того, из-за отказа от Минского процесса Украина потеряет поддержку Германии и Франции как посредников.

Отказ Украиной от Минского процесса повлечет подрыв санкций со стороны Европейского Союза к России. Об этом в интервью LB.ua сообщил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер, передает Цензор.НЕТ.

"Вам не нужно делать ничего такого, что бы ослабило базу для санкций против России", - сказал Пайфер.

Он пояснил, что сколько бы россияне не говорили, что санкции не наносят им никаких серьезных последствий, большинство экономистов считают, что санкции свое действие имеют. Например, санкции стоят российскому ВВП от трех четвертых до одного процента роста в год. И для российской экономики, находящейся в очень инертном состоянии, ведь ее рост ВВП составляет лишь 1,5% в год, это серьезное влияние.

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"При этом на определенном уровне Россия, возможно, может выдержать санкции. Но вопрос заключается в том, российская экономика продолжит находиться в состоянии стагнации. И большинство экономистов, которые наблюдают за российской экономикой, действительно говорят о том, что Россия выиграет от роста цен на нефть, но в целом ее экономика не очень эффективна. И кажется, Путин не горит желанием прибегать к реформам, которые бы позволили расти неэнергетическим секторам российской экономики", - считает эксперт.

А чтобы санкции сохранились, по мнению американского эксперта, необходимо оставаться в Минском процессе "пока не появится что-то, что пришло бы ему на замену". При этом он отметил, что с Минским процессом проблема, ведь о нем договорились еще в феврале 2015 и уже прошло три с половиной года, но он так и не был реализован.

Пайфер объяснил, что Минский процесс важен для Украины по нескольким причинам.

Во-первых, благодаря Минскому процессу сохраняется вовлеченность канцлера Меркель и президента Франции Макрона к украинскому вопросу - "и я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне".

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Во-вторых для Европейского Союза именно Минский процесс является основой для большинства санкций. "И я боюсь, что если бы от Минского процесса отказалась Украина, это бы подорвало поддержку санкций со стороны Европейского Союза", - отметил Пайфер.

Источник: https://censor.net.ua/n3092813
 
 
 Топ комментарии
 
Поэтому зрадофилы против Минских соглашений. Зрадофилы работают на россию.
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И этот порохобот, а следовательно - тоже ума нет, как дано в определении порохобота...
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Во-первых, благодаря Минскому процессу сохраняется вовлеченность канцлера Меркель и президента Франции Макрона к украинскому вопросу - "и я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне". Источник: https://censor.net.ua/n3092813
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Від таких посередників, як Меркель та Макрон краще відмовитися.
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Так ты же вроде всегда за Порошенко топишь. Или даже уже до тебя дошло, на какие соглашения пошел Порошенко в Минске?
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И этот порохобот, а следовательно - тоже ума нет, как дано в определении порохобота...
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Чего это он порохобот? Наоборот, он нагинает Петю, а вместе с ним и Украину, выполнять эти кабальные Минские соглашения, то есть, амнистию террористам, особый статус ОРДЛО, их представители в Верховной Раде, и много других ништяков.
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Поэтому зрадофилы против Минских соглашений. Зрадофилы работают на россию.
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Балбес, ты понимаешь, что от нас требуют соблюдения соглашений, подписанных Порошенко в Минске? Ты понимаешь, что в этих соглашениях прописана амнистия террористам, и особый статус ОРДЛО? Теперь мы не можем ни выполнить эти соглашения, ни отказаться от них. И все из-за твоего Барыги!
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Агресія не скінчилась тому санкції мають продовжуватись автоматично, до біса політичні ігри єврочиновників.
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А ты думаешь Германия и Франция не устали от этих санкции, ихняя экономика тоже страдает не меньше, то вашым гребанным штатам легко пиздеть из-за океана)))
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кром твоей паРаши никто не страдает. а хуйлу они даже на пользу.
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Зачем тогда отказываться от минских договоренностей ?
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Конечно тебе украинские сми только будут втирать что страдает раша!!! Ты на европейские новости зайди и почитай хоть немножечко, что твой мозг паралоновый немного заработал)))
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"При этом на определенном уровне Россия, возможно, может выдержать санкции.--- и дальше что этот гном 3,14стит "Во-первых, благодаря Минскому процессу сохраняется вовлеченность канцлера Меркель и президента Франции Макрона к украинскому вопросу - "и я думаю, что для Украины это полезно иметь таких европейских посредников на высшем уровне".- куйлу выгодно иметь французских и немецких подельников в лице купленнных французских макаронов и фрицовских завербованных подельников...что бы выдержать санкции д,,,еп...
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Минский процесс это сценарий Москвы. Меркель Макрон им вообще плевать что будет делать Путин в своём эсенге. Они давно эсенге с Украиной подарили Путину. Им даже плевать что Путин будет делать в Прибалтике. Может когда полезет в Польшу то Меркель выскажет особую озабоченность. Нужно выходить из "Минска" тем более что "выборы" в лынденере Россия проведёт в нарушении всех минских договорённостей. Вообще нужно официально отказаться от лыденера. Вбить эту разрушенную территорию Путину в глотку в его Россию. Он же так хотел защищать женщин и детей. Путь получает к Крыму в нагрузку лыденер.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтказ Украины от Минского процесса повлечет подрыв санкций ЕС к России, - экс-посол США Пайфер
 
 
 
 
 
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