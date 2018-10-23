 Путин солгал, говоря, что Севастополь "юридически всегда был в составе России", - The Insider

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.
С.Собянин: Владимир Владимирович, мы с Севастополем города-побратимы, и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали.
В.Путин: Юридически он всегда был в составе России.
С.Собянин: Да, всегда. Мы рассматривали его как действительно город-побратим.
В.Путин: Очень хорошо. Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.
С.Собянин: Мы ощущали это.
Если рассматривать только послевоенную историю СССР и — позднее — России, то Севастополь никак не мог "всегда" юридически находиться в составе России. После 1948 года Севастополь был выведен из состава Крымской области, которая была частью РСФСР, и наделен статусом, де-факто соответствующим статусу области.
При передаче Крымской области Украинской ССР статус Севастополя отдельно не оговаривался. В постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года, указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля того же года и законе СССР от 26 апреля 1954 года нет отдельного упоминания о статусе Севастополя.
Однако это вовсе не означает, что про Севастополь "просто забыли", как заявил Путин. В конституции УССР 1978 года Севастополь наряду с Киевом был назван городом республиканского подчинения УССР. В конституции РСФСР того же года в числе городов республиканского подчинения РСФСР значились лишь Москва и Ленинград.
После распада СССР Севастополь вошел в состав Украины и стал городом базирования Черноморских флотов ВМФ России и Украины.
9 июля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации провозгласил Севастополь территорией России. Постановление ВС подтверждало "российский федеральный статус города в границах городского округа на декабрь 1991 года"). После разгона Верховного Совета это постановление не было исполнено — в принятой 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации упоминание о Севастополе как субъекте Российской Федерации отсутствовало. Городом "центрального подчинения" после этого Севастополь быть уже никак не мог.
Путин: - Вы всегда были кретином.
Собянин: - Да, я всегда был кретином.
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Хочет хотя бы военную базу-Севастополь сохранить..
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НАИВНЫЙ !,
Севастополь тожэ , Я бы сказал ТЕМ БОЛЕЕ прийдется ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ !,
Да и РЕПАРАЦЫИИ НИКТО НЕ ЗАБУДЕТ !.
https://www.youtube.com/watch?v=fhGovqNwSco
Тут недавно (третьего дня) у всем знакомого Соловья Рудольфовича случился ДР, и не просто ДР а, если не ошибаюсь прям 55й ДР.
И теперь уже, я думаю, мы все-таки знаем что пожелать человеку, у которого есть все, кроме совести.
Тут мы видим не просто некие перемены взглядов, а канонические примеры лицемерия и политической проституции.
Хроника переобувания Соловьева на видео:
2013 год, до:
Вопрос из зала: - Обсуждается ли вопрос возврата Крыма к Росии?
Соловьев: - Да не дай бог!.. Как вы это себе представляете?... Не дай бог! А зачем вам Крым?!
2014 год, после:
- Приближали как могли, Крым и Севастополь снова составе России, историческая справедливость восторжествовала!
2008 год, до:
-...Никакой войны Украины и России никогда не будет! Потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу представить себе какого размера...
2015 год, после:
- не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина, а вся Украина это больше чем Луганск и Донецк, гораздо больше...
2001 год, до:
- а страна абсолютно византийская и все обращения которые звучат, это в ушко президенту. Президент может быть, захочет а может быть, не захочет отдать очередному боярину очередную вотчину и он с этой вотчиной будет разбираться, а холопы это примут.
2013 год, после:
Соловьев получает очередную награду от Путина.
2003 год, до:
-..я никогда, я не умею прогибаться...
https://politota.d3.ru/ne-pereobulsia-a-vsegda-tak-dumal-1677688/
Ну так и то и другое сенсация только для людей с посредственным образованием, которые живут бабушкиными слухами. Бо в Украине всегда было 24 области + АР Крым + Киев + Севастополь.
В дальнейшем будет 25 областей и Киев, если Крым частью Херсонской области не сделают.