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 Политика Украины
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Все про:пропаганда (2068) Путин (24312) Севастополь (1430) ложь (338)

 Путин солгал, говоря, что Севастополь "юридически всегда был в составе России", - The Insider

Президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным солгал, заявляя, что украинский город Севастополь "юридически всегда был в составе России".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Insider.

С.Собянин: Владимир Владимирович, мы с Севастополем города-побратимы, и во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России, всегда помогали.

В.Путин: Юридически он всегда был в составе России.

С.Собянин: Да, всегда. Мы рассматривали его как действительно город-побратим.

В.Путин: Очень хорошо. Я сказал, что Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.

С.Собянин: Мы ощущали это.

Если рассматривать только послевоенную историю СССР и — позднее — России, то Севастополь никак не мог "всегда" юридически находиться в составе России. После 1948 года Севастополь был выведен из состава Крымской области, которая была частью РСФСР, и наделен статусом, де-факто соответствующим статусу области. 

При передаче Крымской области Украинской ССР статус Севастополя отдельно не оговаривался. В постановлении Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февраля 1954 года, указе Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля того же года и законе СССР от 26 апреля 1954 года нет отдельного упоминания о статусе Севастополя.

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Однако это вовсе не означает, что про Севастополь "просто забыли", как заявил Путин. В конституции УССР 1978 года Севастополь наряду с Киевом был назван городом республиканского подчинения УССР. В конституции РСФСР того же года в числе городов республиканского подчинения РСФСР значились лишь Москва и Ленинград.

После распада СССР Севастополь вошел в состав Украины и стал городом базирования Черноморских флотов ВМФ России и Украины.

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9 июля 1993 года Верховный Совет Российской Федерации провозгласил Севастополь территорией России. Постановление ВС подтверждало "российский федеральный статус города в границах городского округа на декабрь 1991 года"). После разгона Верховного Совета это постановление не было исполнено — в принятой 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации упоминание о Севастополе как субъекте Российской Федерации отсутствовало. Городом "центрального подчинения" после этого Севастополь быть уже никак не мог.

Источник: https://censor.net.ua/n3092812
 
   
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Собянин: - Тогда даже я, такой умный, не совсем понимал, что происходит...
Путин: - Вы всегда были кретином.
Собянин: - Да, я всегда был кретином.
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ПУКин торгуеться ...
.
Хочет хотя бы военную базу-Севастополь сохранить..
.
НАИВНЫЙ !,
Севастополь тожэ , Я бы сказал ТЕМ БОЛЕЕ прийдется ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ !,
Да и РЕПАРАЦЫИИ НИКТО НЕ ЗАБУДЕТ !.
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- Однако для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. А технику этого дела вы знаете? Может быть, у вас в чемодане запрятан походный несессер с набором отмычек? Выбросьте из головы! Это типичное пижонство, грабить бедную вдову. (с)
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Как же не хватает в русскомирном раю этого толкователя истории и всего прочего... Пора уже его освободить от прижизненных забот и дать возможность безотрывно заняться любимым делом - толочь говно в ступе.......
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Кубань юридически всегда была в составе Украины....возвращай Кубань моль плешивая.... Путин солгал, говоря, что Севастополь "юридически всегда был в составе России", - The Insider - Цензор.НЕТ 6060 Путин солгал, говоря, что Севастополь "юридически всегда был в составе России", - The Insider - Цензор.НЕТ 6060
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Константинопольского двуглавого орла вернут Варфоломею ночью.
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После таких учений Кремль накроют ядерным грибом Путин солгал, говоря, что Севастополь "юридически всегда был в составе России", - The Insider - Цензор.НЕТ 7615
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А когда гражданин Путин говорил правду? Врет всегда и везде' и считает что это правильно и хорошо. А ещё в рай собрался☹️
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Після ліквідації СРСР створили нові кордони незалежних держав, тому путін юридично бреше.
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С Россией демаркации границ нет.Пока границы только в рамках бывшей УССР.Но уже без Крыма.
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Где такие границы без Крыма? На картах росии?
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Севастополь и Ялта города союзного подчинення и финансировались за счёт бюджета СССР.Тут он не врет.Ну а как передавали и делили надо было спрашивать у алкаша Ельцина.
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Лэйба, признайся, эту хрень тебе твой психиатр поведал или ты ему???
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А за оренду баз в Севастополе Украине кто платил?Или этот дебил хочет сказать что они сами у себя землю орендовали?
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Какой президент, такие и лакеи:

Тут недавно (третьего дня) у всем знакомого Соловья Рудольфовича случился ДР, и не просто ДР а, если не ошибаюсь прям 55й ДР.
И теперь уже, я думаю, мы все-таки знаем что пожелать человеку, у которого есть все, кроме совести.
Тут мы видим не просто некие перемены взглядов, а канонические примеры лицемерия и политической проституции.

Хроника переобувания Соловьева на видео:

2013 год, до:
Вопрос из зала: - Обсуждается ли вопрос возврата Крыма к Росии?
Соловьев: - Да не дай бог!.. Как вы это себе представляете?... Не дай бог! А зачем вам Крым?!

2014 год, после:
- Приближали как могли, Крым и Севастополь снова составе России, историческая справедливость восторжествовала!

2008 год, до:
-...Никакой войны Украины и России никогда не будет! Потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, притом я не могу представить себе какого размера...

2015 год, после:
- не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина, а вся Украина это больше чем Луганск и Донецк, гораздо больше...

2001 год, до:
- а страна абсолютно византийская и все обращения которые звучат, это в ушко президенту. Президент может быть, захочет а может быть, не захочет отдать очередному боярину очередную вотчину и он с этой вотчиной будет разбираться, а холопы это примут.

2013 год, после:
Соловьев получает очередную награду от Путина.

2003 год, до:
-..я никогда, я не умею прогибаться...

https://politota.d3.ru/ne-pereobulsia-a-vsegda-tak-dumal-1677688/
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Какие признаки того,что путлер врёт?Он шевелит губами и издаёт звуки.
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Про таких как Хуйло еще мой дед говорил : Як не брехне то не дихне. Уже вся планета не верит не единому слову Хуйла , а он и дальше несет всякую хрень с умным видом.
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лучше бы хуйло рассказало как этот Крым впарили Украине в добровольно принудительном порядке на очередном сходняке Хрущева, а потом Украина рыла канал и из пустыни сделала здравницу, пусть расскажет за Сталина с Лас-Вегасом и Израилем, гнида брехливая.
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Прочел ЭТО, и сложилось впечатление, что подслушал разговор придурков в дурдоме. Фуууу
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интересно, кто у кого учился брехать, порошенко у хуйла или хуйло у порошенка ?
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Лысый, это новый президент Украины?
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Так в чем сенсация - в том, что Хуйло постоянно врет или в том, что Севастополь имел в СССР и в Украине особый статус?

Ну так и то и другое сенсация только для людей с посредственным образованием, которые живут бабушкиными слухами. Бо в Украине всегда было 24 области + АР Крым + Киев + Севастополь.
В дальнейшем будет 25 областей и Киев, если Крым частью Херсонской области не сделают.
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Чем дальше - тем больше. Скоро хуйло заявит, что ему принадлежит весь мир. Шизфрения не лечится и пиздец тоже.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин солгал, говоря, что Севастополь "юридически всегда был в составе России", - The Insider
 
 
 
 
 
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