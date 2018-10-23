 Суд по делу Розенблата и Полякова отложили из-за болезни судьи

Подготовительное заседание по так называемому "янтарном делу", в котором фигурируют депутаты Верховной Рады Борислав Розенблат и Максим Поляков, сняли с рассмотрения из-за болезни судьи Марины Есауленко. Об этом LB.ua сообщили в пресс-службе Голосеевского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ.

Заседание должно было начаться во вторник в 10:30, а вести его в составе коллегии судей должна была Есауленко.

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Подготовительное заседание будет проведено после того, как судья выйдет с больничного.

Новую дату заседания должны опубликовать на сайте Голосеевского районного суда Киева.

Напомним, 8 октября этого года дело Розенблата-Полякова передали в суд. Они и еще четверо подозреваемых обвиняются в получении неправомерной выгоды за реализацию права законодательной инициативы (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Расследование дела завершилось еще зимой 2018 года. В 2016 году в рамках расследования нелегальной добычи янтаря на нардепа Розенблата вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат якобы должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и вместе с Поляковым внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.