 Сумма предложений дополнительных расходов в госбюджет-2019 от депутатов - 2 триллиона 200 миллиардов, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV вечером, 22 октября.
"Бюджет - 1 триллион двести миллиардов (гривен. – Ред.). Дополнительных расходов предоставили предложения на 2 триллиона 200 миллиардов. Это невозможно...", - отметил Гройсман.
Но так как американцы их бы через месяц посадили, а китайцы расстреляли - приходится воровать в Украине миллионами и миллиардами. Тут за это пока не наказали никого.
Украина конечно поменьше раз в 20, но уровень коррупции на порядок выше.
То есть если казнить хотя бы 100+ чинуш и сажать на 10+ более тысячи в год, то лет через десять можно добиться каких-то результатов.
Даешь по 15 !
Задолбали уже его цирковые шоу!
Долгие высокопарные монологи, и обязательно проплаченные эксперты, которые занимаются анилингусом в прямом эфире!
Еще не разу в этих шоу шапито не видел хороших специалистов, которые гросе (да и пете) задавали неудобные вопросы!
Весь смысл шоу - я не виноват, это МВФ и попэрэдныкы! Я веду вас к светлому будущему!
2) "Папірєднікі" винні - а скільки конфісковано у злочинців-папірєдніків?
3) "Це все "папірєднікі" набрали кредитів в МВФ аяяяй "плахіє"...50 млрд..."(с) - і саме тому, що кредити це погано, бариги і беруть знову кредити )))
Тобто обзиваючи поганими "папірєднікав", що отримали гроші від МВФ, вони немов в дзеркало дивляться, тільки в недалеке майбутнє, коли також стануть "папірєдніками" зі своїми боргами перед МВФ, але, принаймні я сподіваюсь, постануть перед судом за геноцид та грабунки !!!
4) А ще смішно заяви про те, що "папірєднікі" понабирали кредити, а сама сволота тільки і клянчить перед МВФ, щоб дали кредит )))
А вся різниця тільки в тому, що баригам то і не дуже і дають, бо не довіряють. А так то вони понабирали б і більше за "папірєднікав" - "патамушта вайна...кабала расії...путін нападьот"(с)
Крутиться сволота, як на сковорідці, як би то зробити вигляд, що боремось з корупцією(бджоли проти меду), щоб МВФ повірив і дав кредит. Та створюють вигляд інших псевдо реформ.
Ублюдки.