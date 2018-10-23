 Сумма предложений дополнительных расходов в госбюджет-2019 от депутатов - 2 триллиона 200 миллиардов, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV вечером, 22 октября.

"Бюджет - 1 триллион двести миллиардов (гривен. – Ред.). Дополнительных расходов предоставили предложения на 2 триллиона 200 миллиардов. Это невозможно...", - отметил Гройсман.

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