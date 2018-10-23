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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госбюджет (599) Гройсман (4376)

 Сумма предложений дополнительных расходов в госбюджет-2019 от депутатов - 2 триллиона 200 миллиардов, - Гройсман

Сумма полученных от народных депутатов предложений дополнительных расходов Государственного бюджета Украины на 2019 год составляет 2 триллиона 200 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в прямом эфире "Свободы слова" на ICTV вечером, 22 октября.

"Бюджет - 1 триллион двести миллиардов (гривен. – Ред.). Дополнительных расходов предоставили предложения на 2 триллиона 200 миллиардов. Это невозможно...", - отметил Гройсман.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092809
 
 
 Топ комментарии
 
Если запустить Порошенка, Гройсмана, Розенблата и им подобных в бюджет, скажем, США или Китая - то они бы там воровали триллионами.
Но так как американцы их бы через месяц посадили, а китайцы расстреляли - приходится воровать в Украине миллионами и миллиардами. Тут за это пока не наказали никого.
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уважаемые депутаты ваши праститутки и мальдивские утехи с каждым годом все накладнее для наших шей, трахайте лучше друг друга, так дешевле.
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Грося так подними газ еще?
Даешь по 15 !
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уважаемые депутаты ваши праститутки и мальдивские утехи с каждым годом все накладнее для наших шей, трахайте лучше друг друга, так дешевле.
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коротко и по делу))) И добавить нечего! Сумма предложений дополнительных расходов в госбюджет-2019 от депутатов - 2 триллиона 200 миллиардов, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3632
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Если запустить Порошенка, Гройсмана, Розенблата и им подобных в бюджет, скажем, США или Китая - то они бы там воровали триллионами.
Но так как американцы их бы через месяц посадили, а китайцы расстреляли - приходится воровать в Украине миллионами и миллиардами. Тут за это пока не наказали никого.
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В Китае расстреливают в год около 1 тыс чиновников. Еще около 10 тыс получают сроки 10+ с конфискацией. Кампания длится более 10 лет и коррупцию они еще не победили.
Украина конечно поменьше раз в 20, но уровень коррупции на порядок выше.
То есть если казнить хотя бы 100+ чинуш и сажать на 10+ более тысячи в год, то лет через десять можно добиться каких-то результатов.
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Риго-соєві мародери уже рахують трильйонами, скоро перейдуть на квадрильйони...
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А ведь скоро новые выборы депутатов. Те тоже захотят больше дополнительных расходов.
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грося шо, ICTV владеет?
Задолбали уже его цирковые шоу!
Долгие высокопарные монологи, и обязательно проплаченные эксперты, которые занимаются анилингусом в прямом эфире!
Еще не разу в этих шоу шапито не видел хороших специалистов, которые гросе (да и пете) задавали неудобные вопросы!
Весь смысл шоу - я не виноват, это МВФ и попэрэдныкы! Я веду вас к светлому будущему!
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1) Так вони вже майже всім володіють: українським газом, українськими податками, гаманцями українців і т.д. А в сукупності це вже фактично володіння життям українців...Дожилися...Довибиралися...

2) "Папірєднікі" винні - а скільки конфісковано у злочинців-папірєдніків?

3) "Це все "папірєднікі" набрали кредитів в МВФ аяяяй "плахіє"...50 млрд..."(с) - і саме тому, що кредити це погано, бариги і беруть знову кредити )))
Тобто обзиваючи поганими "папірєднікав", що отримали гроші від МВФ, вони немов в дзеркало дивляться, тільки в недалеке майбутнє, коли також стануть "папірєдніками" зі своїми боргами перед МВФ, але, принаймні я сподіваюсь, постануть перед судом за геноцид та грабунки !!!

4) А ще смішно заяви про те, що "папірєднікі" понабирали кредити, а сама сволота тільки і клянчить перед МВФ, щоб дали кредит )))
А вся різниця тільки в тому, що баригам то і не дуже і дають, бо не довіряють. А так то вони понабирали б і більше за "папірєднікав" - "патамушта вайна...кабала расії...путін нападьот"(с)

Крутиться сволота, як на сковорідці, як би то зробити вигляд, що боремось з корупцією(бджоли проти меду), щоб МВФ повірив і дав кредит. Та створюють вигляд інших псевдо реформ.
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На підняття пенсій і інших соціальних виплат скільки заложено??? На утримання ГПУ,СБУ,МВД,НАЗК,САП,Набу не збільшувати ні копійки,поскільки це дармоїди і толку від них мало.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСумма предложений дополнительных расходов в госбюджет-2019 от депутатов - 2 триллиона 200 миллиардов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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