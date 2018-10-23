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 Суд над Януковичем: Адвокат Горошинский продолжает дебатную речь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

23 октября Оболонский райсуд Киева продолжает рассмотрение по сути дела против беглого президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене и пособничестве в ведении войны. На прошлое заседание, которое должно было состояться 22 октября, адвокаты экс-президента Александр Горошинский и Александр Байдык не явились. Пришедший на заседание адвокат Виталий Сердюк сообщил журналистам, что Горошинский находится в другом судебном процессе - по обвинению экс-сотрудников "Беркута". А Байдык, по словам Сердюка, находится в Москве, на встрече с экс-президентом Виктором Януковичем. Судья Владислав Девятко объявил, что если 23 октября не будет адвокатов, то он поставит вопрос об окончании дебатов и удалении судей в совещательную комнату.

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

09:31 Горошинский говорит, что в РФ есть закон, что если адвокат работает на территории РФ, то должен получить там адвокатскую регистрацию. И 18 октября он подал документы в реестр адвокатов РФ, чтоб участвовать в суде из России.

Говорит, что его заявление зарегистрировано уже в Минюсте РФ, и сейчас идет процедура внесения Горошинского в реестр адвокатов РФ.

Горошинский зачитывает заявление Виктора Януковича. Тот указывает, что хочет, чтобы Горошинский принимал участие в суде, находясь рядом с ним. И что по законам России, он должен быть зарегистрирован в специальном реестре адвокатов РФ. А без регистрации иностранные адвокаты не могут работать в России.

Янукович просит отложить заседание, пока Горошинский не будет зарегистрирован в реестре адвокатов РФ.

09:27 Адвокат Горошинский не начинает читать дебатную речь. Снова говорит о том, что такой график нарушает его право. Напоминает, что вчера подал еще одно ходатайство.

В этом ходатайстве говорится, что ранее он сообщал, что находится в командировке и согласовывает позицию с клиентом - разговаривал от участии Януковича в суде по видеосвязи.

Горошинский обратился в суд с просьбой обеспечить видеосвязь с Януковичем при задейстовании механизма международно-правовой помощи.

"Клиент письменно сообщил, что хочет участвовать в суде по видеосвязи, с защитником, который должен находится рядом с ним", - говорит Горошинский.

"Я сообщаю, что мой клиент Виктор Янукович обратился в суд, и в который раз просит обеспечить его участие в суде", - заявил он.

09:23 Судья Владислав Девятко заявляет: суд констатирует, что не все слова Горошинского отвечают действительности.

Он напоминает, что вместе с Горошинским согласовали ранее график, утвердили его, обсудили занятость адвоката. И согласовали, что если будет заседание в Святошмнском суде в 11:30, то в Оболонском суде будут работать с 9 утра до 10.

"Тем не менее, два заседания вы пропустили по надуманным, по мнению суда, причинам", - отмечает судья Девятко.

Говорит, что действитедьно обращались в Святошинский суд, там ответили, что не могут перенести заседания по "беркутовцам".

Поэтому в те дни, когда есть заседание в Святошинском суде, в оболонском будут слушать с 9 до 10 часов.

"У вас осталось 35 минут, продолжайте дебаты", - обратился к Горошинскому Девятко.

09:21 "Вам нужно формальное участие защитника - мы тогда будем устанавливать графики и время. А если нужна конструктмвная работа, то это совсем другие обстоятельства!" - говорит Горошинский.

Он критикует дебатную речь прокуроров, отмечая, что она составлена формально и там нет анализа показаний свидетелей.

Подчеркивает, что ему еще нужно технически готовится к заседаниям. Например, встречаться с клиентами, которые под стражей, перед заседаниями.

Также говорит, что приехал в суд, чтобы заявить ходатайства.

09:17 Адвокат Юрий Рябовол поддерживает коллегу, говорит, что нужно согласовывать график. А также, что адвокаты должны находить время для заседаний.

Горошинский говорит, что не срывал заседания. "Добраться можно и за 30 минут, и за полтора часа - в зависимости от дорожных обстоятельств", - говорит он.

09:15 Прокурор Максим Крым говорит, что ранее адвокат заявлял, что готов закончить дебатную речь, а также что в пятницу и вчера были сорваны заседания.

"33 минуты ехать в суд! О каких полутора часах он говорит?! Думаю, что суд, назначая заседания на 9 утра, делает все возможное", - говорит прокурор.

Судья Девятко: "Можно разными маршрутами ехать. Можно 30 минут, а можно полтора часа".

09:10 Адвокат Горошинский просит, чтобы даты заседаний согласовали с ним. (Ранее, напомним, с Горошинским были согласованы даты - ближайшие шесть рабочих дней, каждый день, в 9 утра, - Ред.)

Горошинский читает прецедентные решения, которые касаются назначения заседаний.

Просит согласовать график заседаний и отложить это заседание.

"Суд делал соответствующие письменные обращения в Святошинский суд, и моя занятость там была подтверждена письменно Святошинским судом", - утверждает Горошинский. Говорит, что ему необходимо еще время на подготовку к заседаниям.

09:05 Адвокат Александр Горошинский начинает свое выступление. Говорит о нарушениях. Например, утверждает, что вчера суд огласил частично его ходатайства. Первое - ходатайство о том, что он не может участвовать несколько дней в заседании из-за других заседаний: в Святошинском суде рассматривается дело "беркутовцев" судом присяжных, даты согласованы заранее.

Суд над Януковичем: Адвокат Горошинский продолжает дебатную речь 01

В зал забежал прокурор Руслан Кравченко.

Горошинский продолжает. Говорит, что вчера судья озвучил, что адвокат не явился, потому что заседание у него на 11:30. Отмечает, что ему нужно на заседание прибывать как минимум за полчаса. Учитывая трафик в городе, из одного суда в другой нужно добираться час-полтора. Поэтому он не может участвовать в двух заседаниях.

09:03 В зал зашли судьи.

Судья Владислав Девятко сообщает, что другой адвокат Александр Байдык написал письмо в суд, что до сих пор находится в России, где встречается с Януковичем.

09:00 На заседание пришли два адвоката Януковича - адвокат по назначению Юрий Рябовол и адвокат по договору Александр Горошинский. Ранее он сообщил суду, что закончит свою дебатную речь, и на это ему хватит трех часов.

Также в зале есть прокурор Максим Крым, нет прокурора Руслана Кравченко.

Кроме этого в зале присутствуют много представителей СМИ.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3092779
 
 
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и кому это интересно?
Может пора начинать суд над Пецей,и готовить документы на экстрадицию...)))))
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Витьок не виноват,что его скомуниздили Шттирлицы ГРУ РАБссии,за что трое из них получили звание ХЕРой РАБссии,скорее всего третий получил эту Матню за то что скомуниздил сына Индюковича Сашу Стоматолога....,Быдло пля ЭЛИТНАЕ... Суд над Януковичем: Адвокат Горошинский продолжает дебатную речь - Цензор.НЕТ 1822 Суд над Януковичем: Адвокат Горошинский продолжает дебатную речь - Цензор.НЕТ 1822
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Здарова БЫДЛО Мавзолейное под украинским флагом...........
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