 "Флот получили полновесный нокаут", - Россия не смогла наладить производство турбин для кораблей ВМФ взамен украинским

Об этом говорится в статье "Звезда", что сорвалась и падает "Каракурты" застыли в ожидании дизелей" Максима Климова, опубликованной в Военно-промышленном курьере, передает Цензор.НЕТ.
"Когда в 2014 году стало ясно, что украинских турбин, а соответственно и новых фрегатов проектов 11356 и 22350 ВМФ в ближайшее время не получит, флот экстренно запустил в производство новый малый ракетный корабль-корвет (МРК) "Каракурт". Проект 22800 почти стал крупным успехом отечественных корабелов. Созданный всего за три года, головной "Каракурт" мог бы выйти за испытания и быть принятым ВМФ еще в 2017-м. А сегодня в строю было бы уже несколько таких МРК. Однако корабелы и флот получили полновесный нокаут, причем не от зарубежных поставщиков, а от своих коллег – не были своевременно поставлены главные энергетические установки (ГЭУ) с отечественными дизелями М507 (дизели серии М507 – разработка более чем полувековой давности. - Ред.), за которые в ответе ПАО "Звезда". Несмотря на заявления экс-председателя совета директоров "Звезды" о готовности и способности выполнить большой контракт на силовые установки для 19 МРК нового проекта, оказалось, что целью было получение и освоение авансов, подкрепленных надеждой: стратегическое предприятие банкротить не будут", - говорится в статье.
"Звезда" не только сорвала сроки поставки ГЭУ на головной МРК проекта 22800, но и вообще не смогла обеспечить производство установок более чем для одного корабля в год. Уже построенные корабли встали у достроечных набережных в ожидании дизелей. Для исправления ситуации ставился вопрос оснащения "Каракуртов" китайскими дизелями, однако неизбежное снижение ТТХ кораблей исключило это решение. Тем более что Минобороны уже перечислило "Звезде" деньги за ГСУ. Начались разговоры о том, что необходимое оборудование сможет производить Кингисеппский машзавод, ранее специализировавшийся на ремонте судовых дизелей. Однако производство с нуля – принципиально иной уровень сложности. И пока ни один новый дизель М507 с Кингисеппского завода еще не вышел. Соответственно уже построенные МРК обречены на длительный отстой у достроечных набережных, а заводы вынуждены нести большие финансовые потери из-за кредитной нагрузки по контактам с "Каракуртами". Единственно возможное сегодня решение – использование бывших в употреблении дизелей с кораблей боевого состава с их ремонтом на Кингиспеппском машзаводе и временной установкой в проект 22800. Иных вариантов попросту нет", - отмечает автор статьи.
"Есть вопрос к военному представительству ПАО "Звезда" на момент подписания контракта. Флот, судостроительные завод "Пелла" и ЦМКБ "Алмаз" до лета 2018 года не имели надежной и объективной информации по масштабам катастрофы на "Звезде" и, убаюканные докладами ее руководства, надеялись на своевременное выполнение контрактов. Но военная приемка обязана была знать ситуацию, как и доложить о ней, дабы не допустить подписания заведомо невыполнимого контракта", - констатирует издание.
А перспективи мокшанського ракетобудування, це взагалі - «пєсня»...
Алеж по іншому вона не вміє.
«Полиция опровергла сообщения об обстреле Ан-24 в Хабаровском крае
22 октября телеканал РЕН ТВ сообщил, что 17 октября после приземления Ан-24, прилетевшего из Николаевска-на-Амуре, техники обнаружили сквозное отверстие, а также пулю, застрявшую в фюзеляже. Позднее агентство «Интерфакс» подтвердило эту информацию.»
Чим більше проблем у ворогів, то добре для України.
Пардон что вклинился в чужую беседу.
«Какли, да Расія вас просто жалєла, когда ми ваши двігатєлі покупалі. Счас ми их сами понастроим аж 100500 штук! »..
А зараз, вон оно чьо Міхаличь:
«Единственно возможное сегодня решение - использование бывших в употреблении дизелей с кораблей боевого состава с их ремонтом на Кингиспеппском машзаводе и временной установкой в проект 22800. Иных вариантов попросту нет", - отмечает автор статьи. Источник: https://censor.net.ua/n3092778»
«Единственно возможное сегодня решение - использование бывших в употреблении дизелей с кораблей боевого состава с их ремонтом на Кингиспеппском машзаводе и временной установкой в проект 22800. Иных вариантов попросту нет", - отмечает автор статьи. Источник: https://censor.net.ua/n3092778»
И тут я почему-то задумался: чего не хватает и что должно быть в огромной (1/7 часть суши) стране с огромным количеством металлургических, нОучных и проч. военных предприятий, чтобы не смочь наладить производство корабельных даже дизельных !!! двигателей для своего военно-морского флота??? (союзники россии -- ее армия и флот...)
(ответ я знаю, это просто мысли вслух)