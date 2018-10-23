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 "Флот получили полновесный нокаут", - Россия не смогла наладить производство турбин для кораблей ВМФ взамен украинским

Россия не может наладить выпуск военный кораблей для своих ВМФ после, того как из-за войны Украина прекратила поставки стране-агрессору турбин. Таким образом, из-за прекращения поставок украинских турбин было остановлено производство новых фрегатов проектов 11356 ("Буревестник") и 22350. Попытка запустить взамен производство малых ракетных кораблей-корветов (МРК) "Каракурт" (проект 22800) оказалась безуспешной из-за невозможности произвести в России главные энергетические установки (ГЭУ) с дизелями М507.

Об этом говорится в статье "Звезда", что сорвалась и падает "Каракурты" застыли в ожидании дизелей" Максима Климова, опубликованной в Военно-промышленном курьере, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в 2014 году стало ясно, что украинских турбин, а соответственно и новых фрегатов проектов 11356 и 22350 ВМФ в ближайшее время не получит, флот экстренно запустил в производство новый малый ракетный корабль-корвет (МРК) "Каракурт". Проект 22800 почти стал крупным успехом отечественных корабелов. Созданный всего за три года, головной "Каракурт" мог бы выйти за испытания и быть принятым ВМФ еще в 2017-м. А сегодня в строю было бы уже несколько таких МРК. Однако корабелы и флот получили полновесный нокаут, причем не от зарубежных поставщиков, а от своих коллег – не были своевременно поставлены главные энергетические установки (ГЭУ) с отечественными дизелями М507 (дизели серии М507 – разработка более чем полувековой давности. - Ред.), за которые в ответе ПАО "Звезда". Несмотря на заявления экс-председателя совета директоров "Звезды" о готовности и способности выполнить большой контракт на силовые установки для 19 МРК нового проекта, оказалось, что целью было получение и освоение авансов, подкрепленных надеждой: стратегическое предприятие банкротить не будут", - говорится в статье.

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"Звезда" не только сорвала сроки поставки ГЭУ на головной МРК проекта 22800, но и вообще не смогла обеспечить производство установок более чем для одного корабля в год. Уже построенные корабли встали у достроечных набережных в ожидании дизелей. Для исправления ситуации ставился вопрос оснащения "Каракуртов" китайскими дизелями, однако неизбежное снижение ТТХ кораблей исключило это решение. Тем более что Минобороны уже перечислило "Звезде" деньги за ГСУ. Начались разговоры о том, что необходимое оборудование сможет производить Кингисеппский машзавод, ранее специализировавшийся на ремонте судовых дизелей. Однако производство с нуля – принципиально иной уровень сложности. И пока ни один новый дизель М507 с Кингисеппского завода еще не вышел. Соответственно уже построенные МРК обречены на длительный отстой у достроечных набережных, а заводы вынуждены нести большие финансовые потери из-за кредитной нагрузки по контактам с "Каракуртами". Единственно возможное сегодня решение – использование бывших в употреблении дизелей с кораблей боевого состава с их ремонтом на Кингиспеппском машзаводе и временной установкой в проект 22800. Иных вариантов попросту нет", - отмечает автор статьи.

"Есть вопрос к военному представительству ПАО "Звезда" на момент подписания контракта. Флот, судостроительные завод "Пелла" и ЦМКБ "Алмаз" до лета 2018 года не имели надежной и объективной информации по масштабам катастрофы на "Звезде" и, убаюканные докладами ее руководства, надеялись на своевременное выполнение контрактов. Но военная приемка обязана была знать ситуацию, как и доложить о ней, дабы не допустить подписания заведомо невыполнимого контракта", - констатирует издание.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092778
 
   
 Топ комментарии
 
Делов то... сваркой дырки в борту и веслами гребите !
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Тебе конечно не дают, а в украинских школах будет меньше фотографий выпускников, убитых россиянами.
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Из за дебилоида с крымнашем, загинается роскосмос, росвпк, росавиация, нахрена это было нужно моли с Питера?
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Що то новость в подозрительно оптимистическом тоне написана. Хотелось бы, чтобы все было еще хуже.
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Це дослівна перепечатка з росСМІ. Вони часом так і пи шуть для своїх. Типу ми все бачимо і критично відносимось до ситуації.
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Це не академічний майданчик. Тому критичне ставлення до мого допису є перебільшенням.
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То вони так готують мокшан до нових таких новин.. Там же ж далі будуть такі ж новини, про клімовські двигуни для гелікоптерів, замість українських, про поставки тисяч «Супер Армат», про винищувачі «5-го покоління», з помітністю у 100 разів більшою, ніж у F22/35, про «гіперзвукові» ракети, які сгорають в атмосфіері...
А перспективи мокшанського ракетобудування, це взагалі - «пєсня»...

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Ви помиляєтесь. Роспропаганда працює не за примітивними канонами Гебельса або Сталіна. Це треба визнати.
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Роспропаганда працює у розрахунку, на примітивів.
Алеж по іншому вона не вміє.
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Делов то... сваркой дырки в борту и веслами гребите !
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а потом придет сварщик дядя Жора ( брательник сварщика, который варил подлодку год назад), и дизеля и вовсе не понадобятся
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Доброго ранку!
«Полиция опровергла сообщения об обстреле Ан-24 в Хабаровском крае
22 октября телеканал РЕН ТВ сообщил, что 17 октября после приземления Ан-24, прилетевшего из Николаевска-на-Амуре, техники обнаружили сквозное отверстие, а также пулю, застрявшую в фюзеляже. Позднее агентство «Интерфакс» подтвердило эту информацию.»

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Як то так?
Чим більше проблем у ворогів, то добре для України.
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То наші проблеми до тих пір поки кацапи окупували нашу територію.
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Российские беды нам ничего не дают, главное - украинские флотские турбины тысячами каждый год устанавливаются на новые украинские корабли и идут на экспорт, именно за счет доходов бюджета от их продажи удалось поднять пенсии в 2014 году всем пенсионерам.
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Тебе конечно не дают, а в украинских школах будет меньше фотографий выпускников, убитых россиянами.
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А как отличают убитых россиянами от убитых гражданами Украины?
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По пулям, произведенным в РФ, а не в СССР, по оружию, которое на вооружении только у кремлевских ваххабитов.
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А, так насчет всех погибших есть сведения, от какой пули погибли и от какого оружия? Кроме того, в РФ действует закон, жестко запрещающий передавать патроны с такими пулями украинским гражданам в ОРДЛО?
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Я и не говорю что всех, а законы в РФ вообще не действуют, росляков, пермяков и мильчаков доказали это. Скажи еще что моторыла, гиркин, бородай, мильчаков украинцы?
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А что, выше перечисленные - все, кто воевал против ВСУ? Гиви не воевал?
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Тем, что мокши убивают людей, а украинцы избавляют мир от отбросов
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Украинец из ВСУ убивает украинца из т.н. армии ДНР и наоборот, и что - все освобождают от отбросов?
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Украинец из ВСУ убивает только предателя и колобрационалиста который за вонючие портянки продался кацапам врагам человечества!
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Так мы вели речь о гражданстве, а не о том, кто предатель.
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А что в этом удивительного? Да, "Украинец из ВСУ убивает украинца из т.н. армии ДНР" -- это освобождение мира от отбросов.
Пардон что вклинился в чужую беседу.
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А «как дишалі, как дишалі»!
«Какли, да Расія вас просто жалєла, когда ми ваши двігатєлі покупалі. Счас ми их сами понастроим аж 100500 штук! »..
А зараз, вон оно чьо Міхаличь:
«Единственно возможное сегодня решение - использование бывших в употреблении дизелей с кораблей боевого состава с их ремонтом на Кингиспеппском машзаводе и временной установкой в проект 22800. Иных вариантов попросту нет", - отмечает автор статьи. Источник: https://censor.net.ua/n3092778»


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Из за дебилоида с крымнашем, загинается роскосмос, росвпк, росавиация, нахрена это было нужно моли с Питера?
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В оригинале говорится о задержке, а не о том "Россия не может наладить". Так что наверно рано радоваться.
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В оригіналі:
«Единственно возможное сегодня решение - использование бывших в употреблении дизелей с кораблей боевого состава с их ремонтом на Кингиспеппском машзаводе и временной установкой в проект 22800. Иных вариантов попросту нет", - отмечает автор статьи. Источник: https://censor.net.ua/n3092778»

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а на россии все плохие новости так и подаются, как "временные неудобства"
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Нехай вдягяють ласти, та гребуть хутчіш!)))
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Так в Армянске и проводиться эксперемент. Через лет сто тамбудут рождатся люди с двумя головами и с ластами вместо ног!
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А треба зовсім без голови, з трьома парами ласт!)))
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Ну над этим работает Челябинск 14 который с переодичностью раз в месяц выпускает живительные изотопы в воздух!
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в армянске отрабатывают новый вид химического оружия для Сирии. Как только испытали, так сразу делегация крымчан улетела на переговоры к Асаду
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Нада из гамна делать корабли! Гамно в воде не тонет! Даже если дырку просверлить! Кацапам на заметку. "Флот дістав повносилий нокаут", - Росія не змогла налагодити виробництво турбін для кораблів ВМФ замість українських - Цензор.НЕТ 756 А двигатели караблям ненужны. Боженке помолитесь боженька даст попутный ветер!
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Ну они-то рано или поздно доведут до ума. А что будет с украинским производителем? Южмаш и Антонов назло бабушке уже отморозили.
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Что будет если все совковое отомрет? Кукурузный бантустан?
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Кацапы доведут до ума? Не смеши свои тапочки они могут только испоганить как надежную ракету Союз!
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мокши сами до ума довели только петуха из дерьма)))
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"Флот дістав повносилий нокаут", - Росія не змогла налагодити виробництво турбін для кораблів ВМФ замість українських - Цензор.НЕТ 9554

И тут я почему-то задумался: чего не хватает и что должно быть в огромной (1/7 часть суши) стране с огромным количеством металлургических, нОучных и проч. военных предприятий, чтобы не смочь наладить производство корабельных даже дизельных !!! двигателей для своего военно-морского флота??? (союзники россии -- ее армия и флот...)
(ответ я знаю, это просто мысли вслух)
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Я смотрю: хуйло -- великий стратег. У него фсё получается.
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Проект "рассея" накрывается звяздой...впрочем и не удивительно...правт то оной хуйло...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Флот получили полновесный нокаут", - Россия не смогла наладить производство турбин для кораблей ВМФ взамен украинским
 
 
 
 
 
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