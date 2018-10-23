 "Флот получили полновесный нокаут", - Россия не смогла наладить производство турбин для кораблей ВМФ взамен украинским

Об этом говорится в статье "Звезда", что сорвалась и падает "Каракурты" застыли в ожидании дизелей" Максима Климова, опубликованной в Военно-промышленном курьере, передает Цензор.НЕТ.

"Когда в 2014 году стало ясно, что украинских турбин, а соответственно и новых фрегатов проектов 11356 и 22350 ВМФ в ближайшее время не получит, флот экстренно запустил в производство новый малый ракетный корабль-корвет (МРК) "Каракурт". Проект 22800 почти стал крупным успехом отечественных корабелов. Созданный всего за три года, головной "Каракурт" мог бы выйти за испытания и быть принятым ВМФ еще в 2017-м. А сегодня в строю было бы уже несколько таких МРК. Однако корабелы и флот получили полновесный нокаут, причем не от зарубежных поставщиков, а от своих коллег – не были своевременно поставлены главные энергетические установки (ГЭУ) с отечественными дизелями М507 (дизели серии М507 – разработка более чем полувековой давности. - Ред.), за которые в ответе ПАО "Звезда". Несмотря на заявления экс-председателя совета директоров "Звезды" о готовности и способности выполнить большой контракт на силовые установки для 19 МРК нового проекта, оказалось, что целью было получение и освоение авансов, подкрепленных надеждой: стратегическое предприятие банкротить не будут", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Они просто сдохнут". Песков объяснил смысл слов Путина о ядерном оружии и рае

"Звезда" не только сорвала сроки поставки ГЭУ на головной МРК проекта 22800, но и вообще не смогла обеспечить производство установок более чем для одного корабля в год. Уже построенные корабли встали у достроечных набережных в ожидании дизелей. Для исправления ситуации ставился вопрос оснащения "Каракуртов" китайскими дизелями, однако неизбежное снижение ТТХ кораблей исключило это решение. Тем более что Минобороны уже перечислило "Звезде" деньги за ГСУ. Начались разговоры о том, что необходимое оборудование сможет производить Кингисеппский машзавод, ранее специализировавшийся на ремонте судовых дизелей. Однако производство с нуля – принципиально иной уровень сложности. И пока ни один новый дизель М507 с Кингисеппского завода еще не вышел. Соответственно уже построенные МРК обречены на длительный отстой у достроечных набережных, а заводы вынуждены нести большие финансовые потери из-за кредитной нагрузки по контактам с "Каракуртами". Единственно возможное сегодня решение – использование бывших в употреблении дизелей с кораблей боевого состава с их ремонтом на Кингиспеппском машзаводе и временной установкой в проект 22800. Иных вариантов попросту нет", - отмечает автор статьи.

"Есть вопрос к военному представительству ПАО "Звезда" на момент подписания контракта. Флот, судостроительные завод "Пелла" и ЦМКБ "Алмаз" до лета 2018 года не имели надежной и объективной информации по масштабам катастрофы на "Звезде" и, убаюканные докладами ее руководства, надеялись на своевременное выполнение контрактов. Но военная приемка обязана была знать ситуацию, как и доложить о ней, дабы не допустить подписания заведомо невыполнимого контракта", - констатирует издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На военно-морском параде в Санкт-Петербурге десантный катер врезался в опору моста. ВИДЕО