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 Экономика, Общество
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Все про:субсидия (422) Министерство социальной политики (600)

 Субсидия украинцам будет назначаться с начала месяца, в котором поступило обращение, - Минсоцполитики

Государство назначает субсидию гражданам с месяца обращения за ее предоставлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського" сообщил Виталий Музыченко, гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Министерства социальной политики.

"Субсидия назначается с месяца обращения за ее предоставлением. То есть если гражданин обратился даже 30 сентября, то субсидия будет ему назначена с начала месяца, в котором поступило обращение. То есть за весь сентябрь, независимо от того при общих основаниях... или комиссионное дело. В любом случае, гражданин получит субсидию с месяца, в котором он обратился", - сказал Музыченко.

"У нас предусмотрено, что при начале отопительного периода, в течение двух месяцев с даты его старта гражданин имеет возможность обратиться за субсидией и она будет назначена с месяца начала отопительного периода. То есть где-то к середине декабря все, кто будут обращаться за получением жилищной субсидии, могут рассчитывать на ее получение, начиная с октября", - добавил он.

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Напомним, 19 октября Кабинет министров Украины усовершенствовал порядок начисления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Так, субсидию будут получать те, кто имеет долги по ЕСВ по вине работодателя.

Ранее в Минсоцполитики уточнили, что размер субсидии на жилищно-коммунальные услуги для работающих пенсионеров рассчитывается на основании и пенсии, и зарплаты.

Ранее в правительстве сообщали, что планируют завершить переход к монетизации субсидий через год - до октября 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3092776
 
   
 Топ комментарии
 
Поменяй на квартиры в Болгарии и Черногории, будет и абонплата и субсидия.
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Решишься покупать, свяжемся, может подскажу чего, у нас многие купили квартиры в Европе.
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"У нас предусмотрено, что при начале отопительного периода, в течение двух месяцев с даты его старта гражданин имеет возможность обратиться за субсидией и она будет назначена с месяца начала отопительного периода."(с) Забыл только сказать, что пока не будет назначена субсидия гражданин обязан платить по полным тарифам, а если не заплатит, то в субсидии откажут. Эту байду мы уже проходили...Сейчас платите по квитанциям, а потом пересчитаем...когда-нибудь. А вообще в каждом отдельном городе своя отдельная песня и хрен, что докажешь.
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Как оказалось, громче всех на Донбассе "ХВАТИТ КОРМИТЬ УКРАИНУ!" кричала женщина, получавшая от Украины выплаты за рождение детей, пособие на несовершеннолетних детей, пособие матери-одиночке, пособие по безработице, пенсию по инвалидности, субсидии, бесплатный проезд... Источник: https://censor.net.ua/n398739
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А у нас опалювальний сезон ще не розпочався.
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Везет же людям, а у меня две квартиры и свой дом в Днепре и никаих субсидий. Не полжено....
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в том то и дело, что она померла, оствила квартиру. Сдавать нет смысла, продать тем более.
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Поменяй на квартиры в Болгарии и Черногории, будет и абонплата и субсидия.
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Нормально сказала, я имею, с трех квартир примерно по 500 евро капает чистыми, в городах на море конечно.
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...мне жена только что именно так сказала. Любопытное предложение.
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Например Поморие, городок в Болгарии, там уже целые украинские дома стоят, а однокомнатная студия стоит до 20-ки евриков, там тоже цены пошли вниз стремительно, может Порох виноват?
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Хорошая идея. Удивительно что я до этого не знал. Спасбо.
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Решишься покупать, свяжемся, может подскажу чего, у нас многие купили квартиры в Европе.
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Для того, чтобы квартиросъёмщик получил субсидию необходим официальный договор аренды с вытекающими налогами, все лицевые счета должны быть переписаны на арендатора и арендатор должен работать или состоять на учёте в центре занятости.Каким образом получит субсидию хозяин квартиры непонятно.
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Обычным, переписываешь квартиру на малолетнего ребенка, внука, племянника.
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Ну не знаю... Раньше несовершеннолетний не мог быть один прописан в квартире, а только по адресу родителей, родственников или опекунов.
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Тезка, прописку отменили фиг знает когда, теперь регистрация, можешь зарегистрировать на несовершеннолетнего.
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Ну да, с радостью помогу рузькемирцам свалить с Украины, вы против?
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Статистику отказов в субсидиях кто-то ведет, ну так чтобы сравнить по годам куда катимся, потому как количество субсидированных я так понял не уменьшается. А условия ужесточают, значит должно увеличиться количество отказов.
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субсидии могут скращаться только по пересмотру. Например у кого есть своя земля, как у меня, не положено.
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Интересно, откуда взял такое, сколько у тебя земли? Это сейчас придумали?
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странно, это сельхозземля, правда у меня на теще висит, но она имеет субсидию.
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если честно я не узнавал, слышал что не положено. У меня нет субсидий согласно доходам. Земля в аренде.
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Как ее вести, если кабмин постоянно меняет условия, я вон месяц назад не подпадал, сейчас три дня как подпадаю, к концу недели могу опять не подпадать.
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Украинское правительство решило поощрить наркоманов и алкашей, теперь при предоставлении справки от нарколога у людей больше нет проблем с получением субсидии в случае нулевых доходов.
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Алкаши не люди? Когда это ты стал русофобом?
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"У нас предусмотрено, что при начале отопительного периода, в течение двух месяцев с даты его старта гражданин имеет возможность обратиться за субсидией и она будет назначена с месяца начала отопительного периода."(с) Забыл только сказать, что пока не будет назначена субсидия гражданин обязан платить по полным тарифам, а если не заплатит, то в субсидии откажут. Эту байду мы уже проходили...Сейчас платите по квитанциям, а потом пересчитаем...когда-нибудь. А вообще в каждом отдельном городе своя отдельная песня и хрен, что докажешь.
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К подобным заявлениям нужно относиься осторожно. Рева весной уверял, что работающим пенсионрам будут автомтаичеси пересчитывать пенсии каждый год, как оказлось это шутка.
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Вибори вибори .Голосуєм ..*по новому * !!!... Субсидія українцям призначатиметься з початку місяця, в якому надійшло звернення, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 1630
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.Субсидія українцям призначатиметься з початку місяця, в якому надійшло звернення, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 6349
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСубсидия украинцам будет назначаться с начала месяца, в котором поступило обращение, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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