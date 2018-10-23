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Все про:Польша (4541) Словакия (378) Северный поток (347) Дуда (246)

 "Северный поток-2" представляет опасность для Украины и Словакии, - Дуда

Газопровод "Северный поток-2" является опасностью для Украины, Словакии и Польши, а затем Варшава пытается предотвратить его реализации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Польскому радио сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Без сомнения, создание газопровода "Северный поток-2" является опасностью для Украины, Словакии и также было бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупредительные действия, которые мы реализовываем",- подчеркнул Дуда.

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По его словам, позиция Польши, а также Украины и Словакии в этом вопросе является однозначной, президенты очень четко ее озвучивали и в этом контексте ничего не изменилось.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3092773
 
   
 Топ комментарии
 
Этот говнострим не менее опасен и для всей Европы. Только они это еще не догнали
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Американский ЗПГ дешевле путинского на 20%
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Есть в этом и положительный момент.Покупать будем напрямую через Европу.Тобишь спрыгнем с иглы нашего общего врага.От них нам подачек не надо.
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Этот говнострим не менее опасен и для всей Европы. Только они это еще не догнали
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Есть нефть-газ - есть Х**лостан, нет нефти-газа - нет Х**лостана.
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Молодцы поляки, все заранее предусмотрели и подстраховались(даже с прибылью).
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Американский ЗПГ дешевле путинского на 20%
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Так отчего бы не договориться с поляками и не покупать через них дешевый американский спг, там еще литовцы рядом, у них бочка полупустая простаивает. Вот и получился бы такой Черноморско - Балтийский союз, не зависящий от рашки, а там, глядишь, и немцы подтянутся за дешевым газом.
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Петя скважины заимел, будем с газом.
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Есть в этом и положительный момент.Покупать будем напрямую через Европу.Тобишь спрыгнем с иглы нашего общего врага.От них нам подачек не надо.
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Так и сейчас покупаем через Европу российский газ.))
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Ну да, а когда ветер с России, то и российским воздухом дышим? Молекулы газа везде одинаковы. Если что-то купила Польша или Словакия - то это уже польский или словацкий газ. А законный собственник имеет право владеть, распоряжаться и использовать СВОЕЙ законной собственностью. И если в их трубах (или в наших) смешался газ из Норвегии, США или наших подземных хранилищ с тем газом, что прокачали из Раши - смесь будет иметь точно такой состав, как если бы там рашинского газа не было.
Польша вообще отказалсь от Рашинского газа. И по более низкой цене будет покупать газ из США.
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А шо там у них з Бандерою, незабаром знов почнуть, чи вже всьо?
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интересно во время вов шел транзит немецких товаров через ссср?
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Польша тоже теряет деньги за транзит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Северный поток-2" представляет опасность для Украины и Словакии, - Дуда
 
 
 
 
 
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