 "Северный поток-2" представляет опасность для Украины и Словакии, - Дуда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в интервью Польскому радио сообщил президент Польши Анджей Дуда.

"Без сомнения, создание газопровода "Северный поток-2" является опасностью для Украины, Словакии и также было бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупредительные действия, которые мы реализовываем",- подчеркнул Дуда.

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По его словам, позиция Польши, а также Украины и Словакии в этом вопросе является однозначной, президенты очень четко ее озвучивали и в этом контексте ничего не изменилось.

Как сообщалось, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.