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 Враг в течение почти трех часов бил по опорному пункту украинских сил в районе Счастья. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС

В течение прошедших суток, 22 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты, без применения вооружения запрещенного минского договоренностям, 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.

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"Опорный пункт наших войск неподалеку от Счастья подвергался огневому воздействию из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. А чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

По данным разведки, в течение суток троих оккупантов уничтожено и двое ранены.

"С начала текущих суток, 23 октября, российско-оккупационные войска огонь по нашим позициям пока не открывали", - добавили в штабе ОС.

Враг в течение почти трех часов бил по опорному пункту украинских сил в районе Счастья. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3092771
 
 
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Нет тебя в окопах, а то бы ты показал кузькину мать
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Блин ну что это за *потери* у врага??(( 2-3 тела за сутки!! В 1941-45 годах только скажи по радио людям что за сутки убили аж 2 фашиста...
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Нет тебя в окопах, а то бы ты показал кузькину мать
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так сейчас война гибридная, скажи такое людям в 1941-1945 подумали бы о гибридной кукурузе. Пускай там каждый день по 2 дохнут, лишь бы украинцы оставались живыми.
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Во сколько жизней обходился совку один убитый фашист ? В 10-20 ? Хотите повторить ?
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Слава Україні!!! Гарно хлопці на фарширували рогате бидло!!! Смерть ворогам України!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг в течение почти трех часов бил по опорному пункту украинских сил в районе Счастья. За сутки - 12 обстрелов, потерь нет, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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