 Trident Juncture: в Норвегии пройдут масштабные учения НАТО с участием 50 тысяч военнослужащих

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Укринформу" сообщили из пресс-центра оперативного штаба учений.

"Trident Juncture демонстрирует наши надежные возможности, вместе мы сдерживаем потенциальных противников. Все наши 29 стран-членов НАТО будут участвовать в учениях вместе с нашими партнерами из Швеции и Финляндии, и мы в восторге от этого", - сказал адмирал ВМС США Джеймс Фогго, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке старший военачальник альянса, наблюдающий за этими учениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны

В маневрах, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции, принимают участие около 50 тысяч солдат, в том числе более 14 тыс военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолеты Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн".