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 Trident Juncture: в Норвегии пройдут масштабные учения НАТО с участием 50 тысяч военнослужащих

Многонациональные учения НАТО Trident Juncture, который стартуют в Норвегии 25 октября, призваны проверить способности НАТО планировать и проводить крупную операцию коллективной обороны, повысить уровень взаимодействия союзников на тактическом уровне и их способность противостоять любой угрозе.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом "Укринформу" сообщили из пресс-центра оперативного штаба учений.

"Trident Juncture демонстрирует наши надежные возможности, вместе мы сдерживаем потенциальных противников. Все наши 29 стран-членов НАТО будут участвовать в учениях вместе с нашими партнерами из Швеции и Финляндии, и мы в восторге от этого", - сказал адмирал ВМС США Джеймс Фогго, командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке старший военачальник альянса, наблюдающий за этими учениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны

В маневрах, которые пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, включая Исландию и воздушное пространство Финляндии и Швеции, принимают участие около 50 тысяч солдат, в том числе более 14 тыс военнослужащих армии США - ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также около 150 самолетов, вертолеты Apache и 60 кораблей, в частности, атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн".

Источник: https://censor.net.ua/n3092769
 
   
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Шведы и финны одной ногой уже в НАТО.
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Вот-бы всей этой славной компашкой на раиську двинуть, а на встречу мы, укропчики, выдвинимся!
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Trident - переводится как трезубец троллинг 50 левела
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Все готовятся к масштабной войне. А можно просто ху"нуть плешивого педофила.
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До Крымнаша такое было невозможно, кто то хорошо подготовил агента по реанимированию НАТО.
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Ну так можливо і мурманськ звільнити з архангельськом.... а я то думаю, чого б це путін хуйло базікало о відповіді ядреном... сцуко, плешиве лайно воно!!!!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомTrident Juncture: в Норвегии пройдут масштабные учения НАТО с участием 50 тысяч военнослужащих
 
 
 
 
 
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