 Болтон и Лавров провели переговоры - обсуждалась тема Украины, Сирии, Афганистана и Кореи

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение в Украине и на Корейском полуострове", - отмечается в информации.

Согласно сообщению, "обсуждались перспективы взаимодействия между странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности".

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Также 22 октября на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, говорили в том числе и об обвинениях в адрес россиянки Елены Хусяйновой. Американские прокуроры считают ее бухгалтером "фабрики троллей", работающей не только в американском, но также в европейском и украинском интернет-пространстве.

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