 Детонация боеприпасов на арсенале в Ичне 22 октября не наблюдалась, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
В сообщении отмечается: "По состоянию на 19:00, 22 октября, на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.
Согласно утвержденному Премьер-министром Украины Плана пиротехническими подразделениями ГСЧС продолжается очистка прилегающей к арсеналу территории. Пожарно-спасательными подразделениями была организована работа по обеспечению бесперебойной заправки водой пожарных танков 12 заправок (108 тонн воды), всего с начала работ - 272 заправки (2449 тонн воды) и наполнения пожарного водоема (объемом 200 м. Куб.).
Для проведения работ привлекались 4 отделения пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах и пожарная насосная станция.
Организовывалось дежурство 4 пожарно-спасательных расчетов на автоцистернах для обеспечения оперативного тушения возможных пожаров в пгт Дружба и на административной территории арсенала.
В районе чрезвычайной ситуации привлечены силы и средства общей численностью 400 человек и 104 ед. техники, в том числе от ГСЧС - 212 человек и 61 ед. техники. Координацию привлеченных сил и средств, оказание помощи населению осуществляет штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оперативная группа ГСЧС Украины".
Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.
Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.
Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").
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Трамп приветствовал планы Германии покупать СПГ у США
///А Шрайбер предупреждал))))
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил удовлетворение тем, что Германия намерена профинансировать строительство проекта по поставке СПГ из США
Что интересно. Северный Поток-2 - финансируют российские налогоплательщики. А газовые терминалы - Германия.Это так мило)))
Видать, в рай Вова поедет с голой жопой. с воткнутым в нее петушьим пером, и с криками "Кукареку, я павлин!"