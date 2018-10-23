 Бюджет выдержит предоставление субсидий для 7 млн семей, - Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, ос ссылкой на "Укринформ", об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в понедельник в вечернем эфире ICTV.
"То есть эта цифра может достичь 7 млн и мы к этому готовы, а самое главное не то, сколько субсидиантив, а чтобы это было справедливо", - сказал Гройсман.
По его словам, сейчас идет процесс оформления субсидий на отопительный период, и те, кто уже получал субсидии и не имеет тех обстоятельств, которые могут повлиять на субсидии, автоматически получат переназначения.
Напомним, комментируя ситуацию с государственным гарантированным долгом президент заметил, что больше всего "нахватались кредитов" именно те политические силы, которые сегодня "громче всех "защищают" простой люд". По его информации, общее долговое наследие, "нагулянное" в 2007-2013 годах, составляет 54 миллиарда долларов.
Що впливає на призначення субсидії?
- Раніше для призначення пільги враховували винятково офіційні доходи сімей. Сьогодні - майновий стан. Це покупки на суму понад 50 тисяч гривень, наявність машини віком менш як п'ять років, розмір житла. При призначенні субсидій не враховують аліменти та дотації на вирощування великої рогатої худоби. Бо це цільові кошти.
Міністерство звернулося до Кабміну щодо уточнення деяких критеріїв призначення пільг. Наприклад, якщо хтось із батьків ухиляється від сплати аліментів на дитину. То чи може він претендувати на субсидію? Неоднозначні критерії щодо авто й будинків, площа яких перевищує 200 "квадратів". Як показала практика, такий розмір житла не завжди свідчить про високі доходи громадян. У радянські часи, щоб зекономити, під одним дахом будували підвал, гараж і житлові кімнати. Загальна площа будинку може перевищувати 200 квадратних метрів. Водночас опалювальна площа насправді там значно менша. Будемо вносити зміни.
Чи є рішення щодо авто на єврономерах?
- Їх не враховуватимемо при призначенні субсидії. Адже неможливо встановити, кому конкретно належить майно. Водночас 99 відсотків "євроблях" - це автомобілі, яким більш як п'ять років. Вони в будь-якому випадку не впливають на субсидію.
Із липня почав працювати єдиний реєстр отримувачів субсидії. Яка користь від нього?
- Громадяни можуть перевірити наявність пільг за будь-якою адресою. Водночас у реєстрі немає персональних даних людей. Це закрита інформація. Завдяки нововведенню нам удалося виявити тих, хто оформляв соціальну допомогу двічі за різними адресами.
Скільки українців звертаються за соціальною допомогою?
- За опалювальний період 2017-2018 років субсидію оформили 6,9 мільйона сімей. Скільки буде цього року, поки що невідомо. Щоправда, звернень стає більше. У вересні за тиждень в середньому подавали 40-45 тисяч заяв. У жовтні - майже 100 тисяч.
Що потрібно змінити в нинішній системі призначення допомоги?
- Людей, які отримують субсидії, контролюють тільки управління соціального захисту. Потрібно змінювати цю систему. Ми не стимулюємо людей чесно декларувати свої доходи. На сьогодні єдине покарання для порушників - мусять повернути незаконно отримані кошти. Є випадки, коли люди субсидію повертають за два-три роки.
У жовтні запрацювала гаряча лінія. Можна зателефонувати і розповісти про людей, які незаконно отримують субсидію. Або поскаржитися на дії управлінь соціального захисту. Така практика успішно працює в Європі.
Потрібно запровадити вибіркові перевірки. Зробити сірі та білі списки субсидіантів. Прискіпливіше перевіряти доходи й умови проживання потенційних порушників. Тобто тих сімей, які увійшли до сірого списку. Водночас не витрачати часу на перевірку тих, хто надає правдиву інформацію.
Чи вистачить грошей 2019 року?
- Цього року бюджет субсидій становить 71 мільярд гривень. Водночас на 1 січня 2018-го мали борг 18 мільярдів гривень. Погашали його за рахунок виділених коштів. У проекті бюджету на 2019 рік на субсидії заклали 55 мільярдів гривень. Цього достатньо.
Коли субсидії почнуть видавати грішми?
- Монетизація запланована з 1 січня наступного року. Міністерство працює над цим. Усе відбуватиметься поетапно. Бо одразу нарахувати кошти сімом мільйонам громадян просто нереально. Поки ще не маємо механізму, як виплачуватимемо гроші на субсидії.
800 мільйонів гривень - на таку суму подали заяви, щоб отримати гроші за зекономлені субсидії. Максимальна сума - 700 грн. Це еквівалент вартості 100 "кубів" газу. Гроші держава має виплатити протягом двох місяців від дати початку нового опалювального періоду.
Автор: Маргаріта ДИКАЛЮК
https://m.gazeta.ua/articles/money-newspaper/_e-vipadki-koli-lyudi-povertayut-subsidiyu-za-dvatri-roki/865516
И вот вроде как 7 млн домохозяйств цифра не очень пугающая, а более 65% дает показатели катастрофы.
13 семей из 20.