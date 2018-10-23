 В своем ответе Семочко солгал или сманипулировал фактами семь раз, - "BIHUS.info". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в новом сюжете прогрммы BIHUS.info, где журналисты анализирую видеответ Семочко на их расследование о гражданстве его жены и его доходах.
Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов
Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.
Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.
Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=92QKtoaNpFw
У вас Батенька мания величия! Лечитесь!
У вас Батенька мания величия! Лечитесь!
Наверно вы не можете письменно сформулировать свои мысли!
Это тоже лечится!
А потом стало за нацбезопасность страшно!
У нас оказывается не только зам, но и начальник его диб-л!
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Більше за все мені подобаються ті львів'яни, що з ПеПо роблять селфі у Льовові. І посміхаються, довольні... А це вони його нам привели. Бо Львівщіна дала рекордні 70% за добре відомого з 2005го пройдисвіта. Потім, під час Іловайська, з'ясувалось, що він ще й шпигун... але це вже інша історія. Селфі з ПеПо у Львові. Цієї осені. Красота
его мольдивского процесса подсчёта голосов
- Как картошка.
- В смысле?
- Или по весне посадят, или по осени уберут.