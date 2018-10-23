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 В своем ответе Семочко солгал или сманипулировал фактами семь раз, - "BIHUS.info". ВИДЕО

Замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко дал интервью со опровержением расследования "Наших Грошей" в отношении имущества и российских паспортов его семьи. В ходе интервью он солгал или сманипулировал менее 7 раз.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в новом сюжете прогрммы BIHUS.info, где журналисты анализирую видеответ Семочко на их расследование о гражданстве его жены и его доходах. 

Также на Цензор.НЕТ: Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Позже Семочко выступил с видеобращением о ситуации с журналистским расследованием.

Источник: https://censor.net.ua/n3092765
 
   
 Топ комментарии
 
Чувствуется, что этого ценного кадра воспитала та же контора, что и Мишкина с Чепигой, разве что он про Воронцовские шпили не упомянул. Товарищ по роковой случайности не успел предать в Крыму, либо не смог сторговался за должность там, получив более теплое место здесь. Теперь вот стоит у руля внешней разведки Украины. Эффект десятилетий отрицательного отбора налицо, и весь этот сюр мог бы смешить, если бы не было так страшно: в воюющей стране высшее военное руководство с похожим уровнем профессионализма в 2014 году ни за что положило сотни солдат ВСУ. А может быть все эти товарищи честно выполняют присягу и до сих пор служат Советскому Союзу ?
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Оторжался....
А потом стало за нацбезопасность страшно!
У нас оказывается не только зам, но и начальник его диб-л!
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Стандартная процедура, орден, медаль, очередная звезда, карьерный рост!!
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погубил 200 людей! брешет про родственников и про доходы. Заебись кадр, они там похоже все такие. Если убивать их, то всех, не промахнешься.
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Я чекаю його відповіді, а після цього тобі відповідати.
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А шо ты такое чтобы перед тобой ответ держать?
У вас Батенька мания величия! Лечитесь!
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. (c)
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А шо ты такое чтобы перед тобой ответ держать?
У вас Батенька мания величия! Лечитесь!
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Давай ще раз напиши цей коментар, а я тобі надав відповідь.
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Где?
Наверно вы не можете письменно сформулировать свои мысли!
Это тоже лечится!
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Ви не праві, такі хвороби як в Ali, семочко не лікуються, їх можна тільки хірургічно...
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"Деятельность" такого уровня физически не может происходить без крышевания ее на самом высоком уровне
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Оторжался....
А потом стало за нацбезопасность страшно!
У нас оказывается не только зам, но и начальник его диб-л!
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да. не до смеха.Вот так просто узнать на 5 году войны, что внешней разведки у Украины нет. Вернее, она, оказывается, есть, только не Украины.
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Стандартная процедура, орден, медаль, очередная звезда, карьерный рост!!
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Ну да, всего лишь двести человек, подумаешь, чего там.
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к нему вопросов было меньше, а он семь раз умудрился сманипулировать...теперь ясно кто у него собутыльник- главный поднатаскал его так,что тут и до диабета недалеко...
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Соевому для рейтинга выгоднее отмежеваться от токсичного мудака, но соевый своих в беде не бросает! Тонуть, так разом!
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Чувствуется, что этого ценного кадра воспитала та же контора, что и Мишкина с Чепигой, разве что он про Воронцовские шпили не упомянул. Товарищ по роковой случайности не успел предать в Крыму, либо не смог сторговался за должность там, получив более теплое место здесь. Теперь вот стоит у руля внешней разведки Украины. Эффект десятилетий отрицательного отбора налицо, и весь этот сюр мог бы смешить, если бы не было так страшно: в воюющей стране высшее военное руководство с похожим уровнем профессионализма в 2014 году ни за что положило сотни солдат ВСУ. А может быть все эти товарищи честно выполняют присягу и до сих пор служат Советскому Союзу ?
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вся владная верхушка мрази предатели......
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семечка - реальный прахвисианал... а божок - таки брехал - очень сильно краснел... какие их них разведчики... сразу видно, что назначены лично шакаладным...
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Подяка журналістам. Поржав, але якось криво. Це, якщо перший заступник такий, то який тоді начальник розвідки? Да, що там начальник розвідки, хто тоді наш ПеПо???

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Більше за все мені подобаються ті львів'яни, що з ПеПо роблять селфі у Льовові. І посміхаються, довольні... А це вони його нам привели. Бо Львівщіна дала рекордні 70% за добре відомого з 2005го пройдисвіта. Потім, під час Іловайська, з'ясувалось, що він ще й шпигун... але це вже інша історія. Селфі з ПеПо у Львові. Цієї осені. Красота
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Я уверен что именно Семочко отминусует определенный процент голосов на выборах от Порошенко ((
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Вибори? ПеПо вже вибори 2019го виграв. Бо у другий тур заходять він з бойкой, якого він певно переграє по сценарію. І тільки лицемір скаже, що це буде якось не так.
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І в цьому ПеПу допоможуть різні абинеюлькані кошулинські, гриценкі і решта численних продажних тєрєщєнок, що повідтягують у Юлі голоси. Але, навіть, якби Юлі і не було, то все одно ПеПо виграє вибори. Бо люди не можуть переступити через власне "ХОЧУ" і узгодити якогось одного кандидата від демсил на президентські. За що і будуть вчергове покарані.
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А люля тута при чому? Якщо ця 1нвал1дка вийде прийдеця точно за пецю голосувати! Де ти бачив у президентах 1нвал1д1в ПЕРШО1 групи???? Це 20% працеспособност1 всьго.Нехай в1д псих1атра справку покаже твоя вонА.
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то після Парубія..він десь довідку никає..а вона ж є=))
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Думаю, що пан Юрік у свойому Тамбові за рік стільки не пробіжить(за пивом у генделик), скільки Юля бігає щодня по стадіону. А всі західні експерти визнають Юлю найуспішнішим прем'єром і видатним політичним діячем України
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Ну я не знаю куди і скіко бігає твій пан,але люля на стадіоні хіба шо в інвалідній колясці кататись може. У своїй відповіді Семочко збрехав або зманіпулював фактами сім разів, - "BIHUS.info" - Цензор.НЕТ 8628
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Ага,а мертветчука найкращим кумом хуйла і найближчим другом люлі!
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Ой,забув...Я років десять тому теж міг дівці з трусами вперти..... У своїй відповіді Семочко збрехав або зманіпулював фактами сім разів, - "BIHUS.info" - Цензор.НЕТ 7732Так що не ностальгуй,люля вже політруп повний,навіть якщо брикаєця.
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Може й не так....Бойко вряд чи пройде,але можна просто не ходити на другий тур,щоб не було явки.
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треба йти, бо явку вони зроблять на раз
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Це буде останнє що вони вспіють зробити... У своїй відповіді Семочко збрехав або зманіпулював фактами сім разів, - "BIHUS.info" - Цензор.НЕТ 1486
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Пусть переписывают сценарий. Не может этот Бойко набрать столько,чтобы выйти во второй тур.
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главное, что порошенко на морозе, как и все остальные бандиты
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как там с делом Савченко, алкопрокурор обещал какие-то доказательства ?
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пеця на выборах надеется на вооруженную поддержку бандой семочка
его мольдивского процесса подсчёта голосов
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Позорище несусветное.....Порошенко, даже холуи должны иметь мозги , а ты выбрал пустоголового!
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Есть народная мудрость: Семочки надо или лузгать или сажать!
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- Как дела?
- Как картошка.
- В смысле?
- Или по весне посадят, или по осени уберут.
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Руководство ФСБ, почём семочка? Аааа, вы не продаетё, вы покупаете семочку. А за сколько прикупили семочку? У своїй відповіді Семочко збрехав або зманіпулював фактами сім разів, - "BIHUS.info" - Цензор.НЕТ 5691
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Из него уже масло не сделаешь, семочка погорела.
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Тобто, Семочко сколотив бригаду "моїх ребят" на кшалт 90-х років та три роки (2015-2017) тупо торбив всіх фармдистрибюторів України? Це - десятки лямів зелені щороку на карман! Ау, пане генпрокурор, Ви де? Журналісти мало здивували баблом-будинками-авто - це ми бачимо у всіх! Але - 200 людськіх життів!? Це як!? Це дійсно свідомий злочин, скоєний проти однієї з самих незахищених груп населення - інвалідів І групи! Горіти вам у пеклі, мерзота!
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Господи, яка ж наволоч і гидота засіла у владі...
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Какие же они становятся жалкими под камерами. А какие "молодцы" под прикрытием вооруженных воинов. Тот факт, что его защищает его начальник, говорит о том, что начальник точно такой же и в доле. Тот факт, что молчат президент и руководитель СБУ - говорит о том, что они молчаливо одобряют подобный стиль жизни и трудовой деятельности подчиненных, порожденные коррупцией, значит сами в доле. А как иначе? Что должен сделать нормальный человек, в таком случае, при наличии хотя бы остатков совести и чести? Да подать в отставку, по крайней мере и ждать разбирательства суда. Что делает разведчик? Трусит, извивается, врет пытаясь выгородить себя. Это особый сорт людей, без чести и без совести, у которых единственная философия, нет, не защита граждан Украины, не защита государства Украина, а его величество американский доллар, которому они поклоняются и молятся и которому продали душу с потрохами вместе. Я не понимаю, почему его до сих пор не уволили из СБУ? Что должен сделать нормальный президент? Выступить с осуждением, отстранить от работы и найти другого кандидата на эту должность. Почему молчит президент? Или СБУ Украины - это глобальная ОПГ под прикрытием государства и за наши деньги, где один за всех и все за одного в единой преступной плоскости? Надо очищаться, господа, давно пора.
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Вот такие вот друзья подчинённые у Главнокомандующего Барыги.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ своем ответе Семочко солгал или сманипулировал фактами семь раз, - "BIHUS.info". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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