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 Экономика, Общество
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Все про:аэропорт (1150) Борисполь (533) электричка (59) Омелян (546)

 Скоростная электричка Киев-Борисполь будет запущена по графику и на нее истрачен бюджет, меньше запланированного, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что железнодорожное сообщение между аэропортом Борисполь и Киевом начнется по запланированному графику и с израходованием сумм, меньше запланированного бюджета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала  "Прямой".

"Мы идем по графику, как и обещали. Причем мы это делаем меньшим бюджетом, чем планировали. Я рад, что фактически основные физические работы уже завершены. И с декабря, как и было условлено, украинцы будут иметь возможность альтернативного приезда в аэропорт "Борисполь" из Киева. Ориентировочная стоимость составит 80 гривен. Это сравнительно недорого", - сообщил министр.

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Омелян также сообщил, что будет три остановки еще в городе. Но общая продолжительность путешествия будет 35 минут.

"И на самом деле, даже по сравнению с автомобилем, я бы сказал, что это, возможно, даже и быстрее. Мы будем иметь альтернативу для тех пассажиров, которые хотят лететь дешевыми авиакомпаниями. Согласитесь, брать такси и платить за него 10 или 20 долларов, когда ты летишь самолетом стоимостью 10 долларов - это абсурд, что проезд из Киева стоил бы дороже, чем сам авиаперелет на час или два. Поэтому я надеюсь, что это оценят. это будет удобно и это будет эффективно", - подчеркнул Омелян.

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Говоря о графике движения поездов министр отметил: "Я думаю, что амплитуда будет достаточно частая. Она, конечно, будет зависеть от пиков авиаперевозок, когда у нас будет максимальное количество самолетов вылетать. Сейчас мы будем эксплуатировать четыре дизель-поезда небольшие, но это будет достаточно удобно. Это дизель-поезда компании польской PESA. Они были отремонтированы силами "Укрзализныци" в новой "ливрее". Я надеюсь, что они понравятся украинским гражданам. Конечно, мы хотели несколько другой вариант - мы хотели вариант "легкого метро", который был еще более удобным и приспособленным для нужд всех, и соединил бы не только аэропорт "Борисполь" с Киевом, но и город Борисполь с Киевом. Но это был более дорогой проект. Поэтому пока его отложили и сделали быстрее то, что можем сделать сегодня".

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Источник: https://censor.net.ua/n3092764
 
   
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Сэкономленные деньги можно:
1. Пустить на ремонт туалетов и кондиционеров в имеющихся поездах.
2. Пустить в гиперпул.
Омелян выбирает вариант 2.
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Это дизель-поезда компании польской PESA. === Поезда в Нидерландах полностью перешли на энергию ветра
В прошлом году ветроэнергетика обеспечивала работу 75% поездов в Нидерландах, а с 1 января 2017 года они полностью перешли на энергию, вырабатываемую ветром. - как говорится почувствуйте разницу , где нет нефти . А Украина все делает что бы быть зависима от росии . Все делается через жопу
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3. а премия ?Сэкономят тыщу,а премируют себя любимых не меньше лимона,но каждому........ хотя в экономию я не верю,не те парни у корыта,у них экономия бывает только в одном случае --------- НА НАС
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Конечно, мы хотели несколько другой вариант - мы хотели вариант "легкого метро", который был еще более удобным и приспособленным для нужд всех, и соединил бы не только аэропорт "Борисполь" с Киевом, но и город Борисполь с Киевом. Но это был более дорогой проект. Поэтому пока его отложили и сделали быстрее то, что можем сделать сегодня" -- Правельно, зачем инвестировать в будощое ? Сегодня деньги распелили, и все .
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСкоростная электричка Киев-Борисполь будет запущена по графику и на нее истрачен бюджет, меньше запланированного, - Омелян
 
 
 
 
 
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