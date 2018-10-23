 Скоростная электричка Киев-Борисполь будет запущена по графику и на нее истрачен бюджет, меньше запланированного, - Омелян

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире канала "Прямой".

"Мы идем по графику, как и обещали. Причем мы это делаем меньшим бюджетом, чем планировали. Я рад, что фактически основные физические работы уже завершены. И с декабря, как и было условлено, украинцы будут иметь возможность альтернативного приезда в аэропорт "Борисполь" из Киева. Ориентировочная стоимость составит 80 гривен. Это сравнительно недорого", - сообщил министр.

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Омелян также сообщил, что будет три остановки еще в городе. Но общая продолжительность путешествия будет 35 минут.

"И на самом деле, даже по сравнению с автомобилем, я бы сказал, что это, возможно, даже и быстрее. Мы будем иметь альтернативу для тех пассажиров, которые хотят лететь дешевыми авиакомпаниями. Согласитесь, брать такси и платить за него 10 или 20 долларов, когда ты летишь самолетом стоимостью 10 долларов - это абсурд, что проезд из Киева стоил бы дороже, чем сам авиаперелет на час или два. Поэтому я надеюсь, что это оценят. это будет удобно и это будет эффективно", - подчеркнул Омелян.

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Говоря о графике движения поездов министр отметил: "Я думаю, что амплитуда будет достаточно частая. Она, конечно, будет зависеть от пиков авиаперевозок, когда у нас будет максимальное количество самолетов вылетать. Сейчас мы будем эксплуатировать четыре дизель-поезда небольшие, но это будет достаточно удобно. Это дизель-поезда компании польской PESA. Они были отремонтированы силами "Укрзализныци" в новой "ливрее". Я надеюсь, что они понравятся украинским гражданам. Конечно, мы хотели несколько другой вариант - мы хотели вариант "легкого метро", который был еще более удобным и приспособленным для нужд всех, и соединил бы не только аэропорт "Борисполь" с Киевом, но и город Борисполь с Киевом. Но это был более дорогой проект. Поэтому пока его отложили и сделали быстрее то, что можем сделать сегодня".

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