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 Экономика, Общество
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 Еще одного повышения цены на газ не будет, - Гройсман

Вопрос об очередном повышении на 35 % цены на газ для населения не стоит, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом В.Гройсман заявил в программе "Свобода слова" в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3092762
 
   
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Так и этого повышения не было. Продавец труселей этой весной обещал снижение. Чы тёща по макитре сковородкой дала, что все обещания забув!
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а продовец труселей, это Полтава чтоли?
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так у меня ели 23, и несколько минут, а ты что в полночь не спишь, небось людей хочешь ограбить.
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ну как это не будет, ну будет 100% будет, только возможно через немношкодлиньше отрезок времени, выравняется с среднеевропеиской, тогда и притормозится в росте - это в "звёздах написанно"
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Якщо зуб цього Дави, то я теж дам. 🤗
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У вас на двоих один зуб остался, смотри ниже, тварь!
А теперь стрыбками на СФ жаловаться!
Гнида!
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выбирай слова - на первый раз в спам, потом писмицо админу и ты в пролёте - всё понел или ты дефективный?
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я не врач иреанимировать умирающии рюске язык не собираюсь, ты это, украинской мовой пиши, а то как то на дефективного рисуешься. кстати, в сколько разных мовах можешь высказаться, чтоб тебя поняли?
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Продовжуй🤗 Бо це ти сам про себе написав.
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Урод ты винницкий! 2 года назад ты говорил, что тоже больше повышений не будет! Только Могила тебя исправит!
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так зачем веришь иму, тут люди писали что будет 100%, ну вот и есть, ну ненадо думать что вы такие умные а мы дурные, аха, ищите дураков в стране дураков - рассеие, там их ооооочень много.
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Верим. Ты раньше совсем не врал и сейчас не врешь. Винница порожняк не гонит.
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Пусть,вместе с ляшко, виннику морду набьёт. А, вообще, благодетелю - спасибо.
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е, панове, давайте краще підемо пам'ятники Леніну валити.....Давай приватну власність на засоби виробництва - мантра ця всіх спасе, 28 років вже спасає....
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До речі, як раз там, де державна власність, там найбільше проблем. Нагадаю, що Нафтогаз, є державним монополістом, який через своє монопольне становище дере з українців останню шкуру. У тих країнах, де пам'ятники Леніну повалили ще у 90-х, там зростання економіки.
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Треба було валити Леніну раніше? У тому " альфа і омега"?
Де ж ви були у 90-х?
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Вот балабол!!! Ты же ногами в грудь свою стучал,что уже никаких повышений не будет. Забыл ??? Народ тебе на выборах это не забудет, брехун.
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так он врал, а ты что, иму поверил чтоли?
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Еще одного повышения цены на газ не будет, - Гройсман.

Так ти ж казав, що і цього подорожчання газу не буде. Може треба відповідати "за базар", як кажуть у ваших колах?
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не повысите цены так введете абонплату. ума хватит
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так ты говорил,что не будет повышения и на 23,5 %, а сам взял и повысел..Стою на асфальте в лыжи обутый,то-ли лыжи не едут, то-ли я - у6анYтый Ще одного підвищення ціни на газ не буде, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8110
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Из избранного про гросю.
27.04.2016

"Мы рассмотрим важное решение для нас и для государства - вопрос установления единой цены на газ. Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства", - сказал он.
При этом, по словам премьера, речь идет об установлении цены в 6 тыс. 879 грн за тыс. кубометров.
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Ну так хозяин своего слова. Захотел - дал, захотел - забрал. Это как раз одна из черт, которая отличает быдлоэлиту от элиты в нормальном понимании этого слова.
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трусельман никогда не говорит правду, как и его партнёр по грабежу Украины вальцман-поросенко..
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Не так! Ви так дядьку 3,14здите ніби в тещі живите.
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Очередной реформатор. Жаль, народ не оценит. Не по сеньке шапка, управлять экономикой страны.
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тот случай когда всякая новая власть кажется хуже предыдущих
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"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал он.



Это хорошо, что на стороне граждан, но евроотродье ЕС и гитлеровский МВФ заставят это сделать шантажом Украины.
Их цель сделать Украину непригодной для проживания простых людей, часть людей они хотят выгнать на работы в ЕС, так как там не хватает человеческих ресурсов, часть людей хотят умертвить, жизнь в Украине они хотят сделать очень дорогой, как в ЕС и с низким уровнем жизни, а еще хотят скупить земли Украины и вывезти природные ресурсы, даже такие мизерные, как лес.
Инвестировать в экономику они будут мало, так как зачем им это делать, если рабочую силу можно просто переманить для работы в ЕС.
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Його словам знову вірити себе не поважати.
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А что если 3,14здабол- это такая женская игра с мячом
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підвищення не буде а буде повишениє на радость росіянам и коболєву на премії а як ви думаєте чому нам гройсман повишає ціну на газ а коболєву доьзволяє получать в мільйонах премії ціна на газ це ціна і на хліб і так далі
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Ця пика вже не один заявляла що ціна на газ не підніматимется! Це значить знову в Україні тотальне подорожчання на все!!! Судити цю мразь всим народом.
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Бреше петеушник! Кожен раз щось нове придумує, гад!
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прошло немного времени... Гройсман: "У нас были лишь два варианта: или минимальное повышение на 35% или дефолт..."
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЕще одного повышения цены на газ не будет, - Гройсман
 
 
 
 
 
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