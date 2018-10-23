Еще одного повышения цены на газ не будет, - Гройсман.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом В.Гройсман заявил в программе "Свобода слова" в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.
"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал он.
А теперь стрыбками на СФ жаловаться!
Гнида!
Де ж ви були у 90-х?
Так ти ж казав, що і цього подорожчання газу не буде. Може треба відповідати "за базар", як кажуть у ваших колах?
Капец...((
Учись грамоте
27.04.2016
"Мы рассмотрим важное решение для нас и для государства - вопрос установления единой цены на газ. Убежден в том, что мы в этом вопросе сегодня поставим точку, и это будет последнее изменение цены на газ в жизни нашего государства", - сказал он.
При этом, по словам премьера, речь идет об установлении цены в 6 тыс. 879 грн за тыс. кубометров.
🤞
Это хорошо, что на стороне граждан, но евроотродье ЕС и гитлеровский МВФ заставят это сделать шантажом Украины.
Их цель сделать Украину непригодной для проживания простых людей, часть людей они хотят выгнать на работы в ЕС, так как там не хватает человеческих ресурсов, часть людей хотят умертвить, жизнь в Украине они хотят сделать очень дорогой, как в ЕС и с низким уровнем жизни, а еще хотят скупить земли Украины и вывезти природные ресурсы, даже такие мизерные, как лес.
Инвестировать в экономику они будут мало, так как зачем им это делать, если рабочую силу можно просто переманить для работы в ЕС.