Еще одного повышения цены на газ не будет, - Гройсман.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом В.Гройсман заявил в программе "Свобода слова" в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал он.

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