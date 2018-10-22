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 Семьи Героев Небесной Сотни согласились на перенос мемориала для проведения экспертиз, - Горбатюк

Семьи Героев Небесной Сотни согласились не то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

По его словам, следователи провели ряд необходимых экспертиз, но не могут этого сделать в "пятачке", где расположен временный мемориал. Горбатюк отметил, что именно на этом месте было больше убитых и раненых во время Евромайдана.

"С пониманием того, что эта ситуация может вызвать резонанс может вызвать возмущение, мы получили согласие от семей Небесной Сотни (на перенос мемориала - ред.)", - рассказал Горбатюк.

Ранее Горбатюк заявил, что игнорирование Киевом просьбы о переносе мемориала затягивает следствие по делам Майдана.

В КГГА ответили, что не могли перенести мемориал, поскольку он не находится на балансе города.

Источник: https://censor.net.ua/n3092761
 
 
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какие-то мутки на 4-й год головымороченья от влады.....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСемьи Героев Небесной Сотни согласились на перенос мемориала для проведения экспертиз, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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