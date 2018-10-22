 Тела мужчины и женщины, погибших 18 октября на минном поле возле Золотого-5, по-прежнему не вывезены, - ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 22 октября, 19 октября команда Миссии осуществляла в указанном районе полет беспилотного летательного мини-аппарата (БПЛА) и обнаружила два тела.

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"Из-за соображений безопасности и в связи с наличием там мин, наблюдатели ни на машине по дороге, ни пешком не смогли добраться до этого места, расположенного примерно в 130 м к востоку от ближайшей позиции Вооруженных сил Украины и приблизительно в 500 м к западу от ближайшей позиции вооруженных формирований", - отмечается в отчете.

В то же время, 21 октября в Золотом-5 (Михайловке) брат погибшего мужчины сообщил СММ, что он попросил извлечь тела погибших и переместить их в неподконтрольный правительству район.

"По состоянию на утро 22 октября, несмотря на предпринятые Миссией усилия по налаживанию диалога с момента сообщения о взрыве, стороны не достигли согласия относительно проведения операции по извлечению тел погибших", - констатируют в СММ.

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Напомним, накануне украинская сторона СЦКК сообщила, что 18 октября двое жителей Золотого-4 погибли, попав на заминированный террористами РФ участок. Отмечалось, что наемники РФ, на которых лежит ответственность за гибель этих гражданских, не принимают меры по эвакуации тел.