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Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
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 Соглашение о ядерном оружии не функционирует из-за агрессивных действий России, в частности, относительно Украины, - Чапутович

Глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что соглашение о ядерном оружии не функционирует из-за агрессивных действий России, в частности, относительно Украины.

Министр иностранных дел Яцек Чапутович заверил, что Польша хочет, чтобы переговоры об укреплении американского присутствия в Польше были прозрачными, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо. Министр Чапутович не соглашается с позицией Москвы, которая утверждает, что постоянное присутствие американских войск в Польше будет нарушением соглашения между Россией и НАТО.

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"Нельзя нарушить то, что уже нарушила Россия. Иначе говоря, это соглашение не функционирует из-за агрессивных действий России в отношении Украины, Грузии, Сирии. Есть еще дело Скрипаля, дело в Гааге, вмешательство в выборы в странах Запада. Это Россия нарушает это соглашение, в том числе и тем, что проводит несогласованные военные учения на границе с Альянсом. А значит, нельзя нарушить то, что уже нарушено. На мой взгляд, этот аргумент не применим", - подчеркнул глава МИД Польши.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092759
 
   
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Кстати в Керчи прогремел новый взрыв и опять в качестве главного подозреваемого выступает газовый баллон. Один человек вроде пострадал.
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Вибух завжди не так. Чому замість відповіді ви мене запитуєте, чи ви дійсно Шніперсон😏
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Не минуло й трьох днів після хуйловської хірні про рай...
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Пройшло чотири роки і нарешті "чітко і ясно" сказали, що угода про ЯЗ не функціонує😳
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Россия умрет, когда взойдет Украинское солнце (Джохар Дудаев)
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Ответил, так ответил. Скромненько и со вкусом. Гори, раша, в пекле, который готовишь для других. Аминь.
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Пан Яцек, якби ти повохав, чим взагалі тхне ядерна боєголовка та що може вона накоїти, ти б дещо замислився - як не про свій народ, то особисто про себе, та й зрекав би людською мовою з цього приводу.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоглашение о ядерном оружии не функционирует из-за агрессивных действий России, в частности, относительно Украины, - Чапутович
 
 
 
 
 
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