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Все про:Китай (964) Россия (70814) США (14290) ядерное оружие (572) Трамп (2072)

 Трамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю, - Reuters

Все три государства уже обладают ядерным оружием, у России и США его – наибольшее количество.

Президент США Дональд Трамп угрожает создать ядерный арсенал, предназначенный для противодействия России и Китаю. Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая перед журналистами в Вашингтоне, американский лидер еще раз повторил обвинения в адрес России в несоблюдении Договора о ядерных ракетах средней и малой дальности.

Кроме того, он предупредил, что США намерены наращивать свой арсенал ядерного оружия, чтобы оказать давление на Россию и Китай.

Помимо США, России и Китая ядерным оружием владеют Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и КНДР.

Россия и США при этом владеют 93% мирового ядерного потенциала.

Часть американских ядерных бомб находятся на территории пяти стран-членов НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

Источник: https://censor.net.ua/n3092758
 
   
 Топ комментарии
 
Ух-ты! А я не знал, что в Италии, Германии и Турции находится ядерное оружие США. Ведь это рядом. Сейчас Трампа будут критиковать "милосердные". А ведь это хитрый ход. Втянуть Россию в холодную войну. Учитывая, что экономика России мягко говоря не в той форме, чтобы соревноваться, заставить бешеные деньги тратить на вооружения? Чем не санкции?
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Ничего, хуйлопитекам рано расстраиваться. Надо принять асимметричные меры:
-Ввести хлебные карточки и талоны на Чебурнет.
-Передовым бизнесменам выдавать премиальные ватники.
-Детей к станкам, точить ядерные боеголовки.
-Воссоздать лагеря и шарашки, куда посадить яйцеголовых, пока не станут гениями.
-Ввести трудодни и отобрать паспорта.
-Ввести график террористических актов в Москве и других крупных городах.
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Создавай! Не тяни! Первая в очереди - раша.
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фото, канеш)))) мазефака и сан оф бич,так и читаются)))
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Ух-ты! А я не знал, что в Италии, Германии и Турции находится ядерное оружие США. Ведь это рядом. Сейчас Трампа будут критиковать "милосердные". А ведь это хитрый ход. Втянуть Россию в холодную войну. Учитывая, что экономика России мягко говоря не в той форме, чтобы соревноваться, заставить бешеные деньги тратить на вооружения? Чем не санкции?
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так вас же там уже послали в эротическое путешествие...)))
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роиссососсия только болт у себя во рту разместить может
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Усі бояться цієї зброї,навіть Пакистан теж його має,при чому в достатній кількості.
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Бесполезная трата денег на то, что нельзя использовать
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Ну чого, у Штатів вже контролюємий термоядер, можна і використати, якщо з мінімальним вибухом та високоточною доставкою...
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В народе говорят, что «незаряженное ружье один раз в году само стреляет»!

1 - К ядерной войне мог привести Карибский кризис 1962 года

2 - 9 ноября 1979 года. Сразу три командных пункта (в Пентагоне, в недрах горы Шайенн и в Фот-Ричи) зафиксировали массированный ядерный удар в сторону США со стороны Советского Союза. В ту же минуту была объявлена боевая тревога, в воздух поднялись 10 перехватчиков и «Борт номер один» (правда, без президента), а также приведены в боевую готовность мощнейшие баллистические системы «Минитмэн».

В ходе детального анализа тревоги было определено, что в компьютер на боевом дежурстве по ошибке загрузили учебную ленту по отражению ядерного удара.

3 - 3 июня 1980 года. Тогда разные командные пункты США получили сообщения о совершенной ракетной атаке, однако данные о выпущенных ракетах постоянно менялись. Армия была готова отразить удар, но позже выяснилось, что из-за сгоревшей микросхемы компьютер показывал случайные числа вместо количества запущенных в небо ракет.

3 - Утром 25 января 1995 года норвежские ученые самую крупную на тот момент метеорологическую ракету со своего побережья, чтобы изучить северное сияние. Ракета была создана при поддержке США и содержала первую ступень от американской тактической ракеты «Онест Джон».

Советская ПВО трактовала запуск устройства как траекторию ракеты «Трайдент» Д-5, запущенной с борта подводной лодки. «Трайдент» могла использоваться для высотного ядерного взрыва, который бы вывел из строя большинство военных систем России. Мир вновь был на пороге ядерной войны, однако позже стало известно, что Норвегия за три недели предупредила Россию о плановом запуске, и эта новость шокировала, наверное, только Ельцина, который впервые взялся за ядерный чемоданчик...

4 - Январь 2018 года
Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принес извинения жителям за ложное предупреждение о ракетной угрозе - он рассказал, что причиной ложного сообщения с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону Гавайев, стал человеческий фактор. Во время передачи дежурной смены сотрудник службы чрезвычайных ситуаций HI-EMA по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере, в результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы

ps Следующая случайность может оказаться последней и продолжения больше никакого не будет!

Трамп погрожує створити ядерний арсенал для протидії Росії і Китаю, - Reuters - Цензор.НЕТ 3669
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ЯО предотвратило обычные войны. Удалось избежать миллионы смертей.
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Надеюсь ему расскажут, что США уже ядерная держава.
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Ничего, хуйлопитекам рано расстраиваться. Надо принять асимметричные меры:
-Ввести хлебные карточки и талоны на Чебурнет.
-Передовым бизнесменам выдавать премиальные ватники.
-Детей к станкам, точить ядерные боеголовки.
-Воссоздать лагеря и шарашки, куда посадить яйцеголовых, пока не станут гениями.
-Ввести трудодни и отобрать паспорта.
-Ввести график террористических актов в Москве и других крупных городах.
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И последнее.
Попросить у американцев Лендлиз, чтобы победить проклятых пиндосов!
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А потом обвинить пиндосов, что они "до сих пор за лендлиз не расчитались".
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типа сейчас боеголовок не хватает еще что бы вынести всю жизнь на планете несколько раз ?
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Такі є у ереф, а Штати мають супроти них яке не яке, а ПРО. Сама Америка потехеньку замінює старі мега-гіга тонни на контролюємий термоядер, від якого і забруднення менше і підірвати можна від 10 кіломатрів радіус ураження до дохуя.
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Для укрощения буйного нрава кремлевского карлика Путина на первом этапе достаточно Россию отключить от SWIFT и заблокировать счета верхушечной олигаргхии Кремля... Трамп погрожує створити ядерний арсенал для протидії Росії і Китаю, - Reuters - Цензор.НЕТ 9912 и бомба готова.
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А как платить парашникам за их за нефть и газ? Золотом?
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Опана, США вже з Китаєм міряється силами.....Росія, Китай, Туреччина.....здається до світової війни ідемо, вимальовуються угруаування.
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имхо пока только кацапы - против всех. для любой войны нужен или придурок с ресурсами и быдлонаселение, готовое умирать за копейки (что наличествует), или идея которую поддержат миллионы и опять же ресурсы. китайцы живут неплохо, экономика растет, неадекватов у власти нет, все более менее коллегиально. про штаты - вообще не о чем говорить, максимум - экономические войны. но придурок с яо, открытой агрессией к соседней стране, многочисленными терактами по всему миру, уже с использованием оружия массового поражения, кибер\атаками на инфраструктуру кучи стран это опасно, и пока все это игнорят, до поры до времени, по-сути, алкаш с ножом. а чем-то там мериться с алконавтами просто тупо - все равно ничего не послушают.
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0дна из самых честных газетенков эрэфии К.П. ( комс правда ).
нисала статьи ,- 0б уssком происхождении ДРЕВНЕЕГИПЕЦКОЙ Цивилизацыи..
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А вот и фотофакт.
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Немного не так. Писалось, что Египет был захвачен казаками (они же монголы, они же ордынцы, они же самураи, они же кшатрии, они же янычары) в целях строительства пирамид для кладбища рузге царей-ханов
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Плохо, что из-за рашистких ублюдков, возобновляется холодная война с ядерной гонкой. Хорошо, что кремлядей сотоварищи есть кому поставить на место.
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Трамп потихоньку превращается в Рэйгана Трамп погрожує створити ядерний арсенал для протидії Росії і Китаю, - Reuters - Цензор.НЕТ 3804
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А хватит у Трампушки силеночек? А то свои тазики то к КНДР, то обратно))) А здесь на монстров замахнулся. Надеюсь ему разрешили.
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Буба, не бубни. Когда у вас в удмуртии будут такие тазики, вот тогда будешь брать голос
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ДАВАЙ НАМ 1024 ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВКИ !) ЭТО СПРАВЕДЛИВО !!!
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рашу по любому нада опускать, Трамп герой !! америка рай-рф ад.
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Высказывания Трампа-это шо обещания Порошенко.(для лохов).
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Путин:
- Трамп, запомни, мы будем воевать до победного конца!
Трамп:
- Вова, окстись, победный конец давно у вас в жопе!
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"Помимо США, России и Китая ядерным оружием владеют Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и КНДР." - а Израиль разве разоружился или как минимум 150-200 боеголовок (всех тр'х типов доставки) уже не считается? Трамп погрожує створити ядерний арсенал для протидії Росії і Китаю, - Reuters - Цензор.НЕТ 1001 Источник: https://censor.net.ua/n3092758"
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"Помимо США, России и Китая ядерным оружием владеют..." Подзабыли указать Израиль.
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И так 18 раз могут уничтожить землю-зачем ещё?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю, - Reuters
 
 
 
 
 
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