 Трамп угрожает нарастить ядерный арсенал для противодействия России и Китаю, - Reuters

Президент США Дональд Трамп угрожает создать ядерный арсенал, предназначенный для противодействия России и Китаю. Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Выступая перед журналистами в Вашингтоне, американский лидер еще раз повторил обвинения в адрес России в несоблюдении Договора о ядерных ракетах средней и малой дальности.
Кроме того, он предупредил, что США намерены наращивать свой арсенал ядерного оружия, чтобы оказать давление на Россию и Китай.
Помимо США, России и Китая ядерным оружием владеют Великобритания, Франция, Индия, Пакистан и КНДР.
Россия и США при этом владеют 93% мирового ядерного потенциала.
Часть американских ядерных бомб находятся на территории пяти стран-членов НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов и Турции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.
1 - К ядерной войне мог привести Карибский кризис 1962 года
2 - 9 ноября 1979 года. Сразу три командных пункта (в Пентагоне, в недрах горы Шайенн и в Фот-Ричи) зафиксировали массированный ядерный удар в сторону США со стороны Советского Союза. В ту же минуту была объявлена боевая тревога, в воздух поднялись 10 перехватчиков и «Борт номер один» (правда, без президента), а также приведены в боевую готовность мощнейшие баллистические системы «Минитмэн».
В ходе детального анализа тревоги было определено, что в компьютер на боевом дежурстве по ошибке загрузили учебную ленту по отражению ядерного удара.
3 - 3 июня 1980 года. Тогда разные командные пункты США получили сообщения о совершенной ракетной атаке, однако данные о выпущенных ракетах постоянно менялись. Армия была готова отразить удар, но позже выяснилось, что из-за сгоревшей микросхемы компьютер показывал случайные числа вместо количества запущенных в небо ракет.
3 - Утром 25 января 1995 года норвежские ученые самую крупную на тот момент метеорологическую ракету со своего побережья, чтобы изучить северное сияние. Ракета была создана при поддержке США и содержала первую ступень от американской тактической ракеты «Онест Джон».
Советская ПВО трактовала запуск устройства как траекторию ракеты «Трайдент» Д-5, запущенной с борта подводной лодки. «Трайдент» могла использоваться для высотного ядерного взрыва, который бы вывел из строя большинство военных систем России. Мир вновь был на пороге ядерной войны, однако позже стало известно, что Норвегия за три недели предупредила Россию о плановом запуске, и эта новость шокировала, наверное, только Ельцина, который впервые взялся за ядерный чемоданчик...
4 - Январь 2018 года
Губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж принес извинения жителям за ложное предупреждение о ракетной угрозе - он рассказал, что причиной ложного сообщения с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону Гавайев, стал человеческий фактор. Во время передачи дежурной смены сотрудник службы чрезвычайных ситуаций HI-EMA по ошибке нажал не на ту кнопку на своем компьютере, в результате чего ложное сообщение было отправлено на мобильные телефоны жителей штата, а также на местные радиостанции и телеканалы
ps Следующая случайность может оказаться последней и продолжения больше никакого не будет!
-Ввести хлебные карточки и талоны на Чебурнет.
-Передовым бизнесменам выдавать премиальные ватники.
-Детей к станкам, точить ядерные боеголовки.
-Воссоздать лагеря и шарашки, куда посадить яйцеголовых, пока не станут гениями.
-Ввести трудодни и отобрать паспорта.
-Ввести график террористических актов в Москве и других крупных городах.
Попросить у американцев Лендлиз, чтобы победить проклятых пиндосов!
нисала статьи ,- 0б уssком происхождении ДРЕВНЕЕГИПЕЦКОЙ Цивилизацыи..
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А вот и фотофакт.
- Трамп, запомни, мы будем воевать до победного конца!
Трамп:
- Вова, окстись, победный конец давно у вас в жопе!