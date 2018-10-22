 Военный грузовик перевернулся в Киеве. ФОТО

В Киеве перевернулся военный грузовик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Авария произошла возле Дарницкого моста – на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе. По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.









