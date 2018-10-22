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 Военный грузовик перевернулся в Киеве. ФОТО

Авария произошла возле Дарницкого моста, погибших и пострадавших нет

В Киеве перевернулся военный грузовик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Авария произошла возле Дарницкого моста – на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе. По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3092757
 
 
 Топ комментарии
 
Какая-то слабая зрада... но ничего штатные зрадофилы цензора раздуют сейчас бережно искру... Сейчас по идее будут и Порошенко и Муженко и вообще ))) Дебилы вы когда-то отдыхаете? ))
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експерде!!! ти повернулося))) де пропадав? мо справжньою роботою займався? чи вчився на курсах з підвищення кваліті??? бачу, від копіпасту тебе вже відучили Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 1793 тепер вчи іншомовні слова Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 7454
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Переименовывают удоды диабетнын исторические улицы, а Тепловозную с Фанерной не трогают
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В чем дело, зоотехник липецкий?
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Треба було залишити на Печерську вулицю Патріса Лумумби? Того, що мав прізвисько Конголезький різник???
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Треба не чіпати Багговутівську та Військовий шлях
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Багговутівську і не перейменували, в мене офіс поруч...
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Та то ви ще не в курсі? Вже Богуна. Не Пітєрську ж перейменовувати
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Перейменували в тому районі тільки Якіра, так Якір був ще більшим різником, ніж Лумумба... Навіть Пугачова лишили.
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О! Та ви професійний киянин! Пугачова вже давно Ромодана, а Мєльниікова - Іллєнка (нещодавно)
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Про Мельникова чув, про Пугачова - ні... на Гугл-мапс дійсно Ромоданова, але Багговутівська там є...
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А про Мануїльського теж не чули? У тому районі Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 5447
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это историческое название - там был первый тепловозный завод
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Дырку замажь, которую тебе бык с ротяки сделал, чертило крыжопольское
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дивлюсь, тебе таки ще не поправило... все ще ЖОПОЮ мислиш
ти санітарам або куратору своєму скажи, мо тоді всі твої орально анальні фантазії й реалізуються...
подумай про те, бик Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 3378
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Иди к быку, опудало. Пора дирку вальцевать
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смісной однако... ти в своєму життя Бика хоч бачило? тварину! та він в тисячі разів розумніший та людяніший за тебе, бичара... а так, драв дід, драв прадід - дратиму і Я Військова вантажівка перекинулася в Києві - Цензор.НЕТ 9579
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Не надо рекламировать своего полового партнёра, дырка быка. Он у тебя лучший, никто и не спорит
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ну ти дійсно вважаєш себе дотепним? та це ж - ДНО: ти ні про що не говориш, окрім одностатевих сношеній... у тебе розумовий ступор, бо інтелект, як правило, прагне виділятися з посеред інших примітивних інстинктів... у тебе навіть прагнення такого не помічаю...
два варіанти: або ти - дітьо тупориле, або ж працюєш і вже заємбавсяж. і працюєш на отіпісь!
бот, нужбо! реабілітуйся Військова вантажівка перекинулася в Києві - Цензор.НЕТ 8210
бо буде тобі по щокам!
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Нову військову техніку потрібно обладнати системами безпеки руху, щоб вона підгальмовувала на небезпечних поворотах на небезпечних швидкостях, але наша влада про це не думає, а думає про те як знищити Краз, щоб Президент більше своїх говномашин Богдан продав в армію!
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експерде!!! ти повернулося))) де пропадав? мо справжньою роботою займався? чи вчився на курсах з підвищення кваліті??? бачу, від копіпасту тебе вже відучили Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 1793 тепер вчи іншомовні слова Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 7454
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он в буйном отделении был, но осеннее обострение прошло и он опять в строю Ыкспердов
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Ты совсем что-ли? Военную технику? Ограничить водителя, который с высокой вероятностью будет действовать в экстремальной обстановке?
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Нє, машині нічо нема. Та заасфальтірує він ту подряпину на асфальті. Да, сам. Та ну, шо йому троє суток губи на це не хватить?
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Совдеповское железо решило самоликвидироваться... Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 6998 когда уже ресурс этого хлама будет исчерпан.
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Никогда наверно. Эх, помню эти машины по армии. Украинцы очень любили на них ездить.
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ну хз... ти от натякаєш на хламітність цієї техніки і водночас зауважуєш про невичерпність її ресурсу Военный грузовик перевернулся в Киеве - Цензор.НЕТ 42
заводу вже не існує, а машинки все ще катаються! і агрегатів до них на складах МО нашого - ГОРИ!
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Какая-то слабая зрада... но ничего штатные зрадофилы цензора раздуют сейчас бережно искру... Сейчас по идее будут и Порошенко и Муженко и вообще ))) Дебилы вы когда-то отдыхаете? ))
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вопрос как машина 10 тонн на ровном асфальте..не по уставу
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я смотрю что творится с тролефабрикой на украинских сайтах... это просто ад - рашенстан шоколадный и полный
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Масло потекло і посковзнувся?Гляньте на 3 фото зверху.Навіть колесо ніби в масло вимазане.
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Порохоботе, це ти на якій мові нашкрябав "масло потекло"?
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А второго водилы-пиндоса в кабине не было?
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На фоне взорвавшихся складов с боеприпасами это вообще ни о чем.
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там 96процентов взорвалось...кто знает может тут последние 4% добили?)
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Не только на фоне взорвавшихся арсеналов. Просто вообще ни о чем. О! Есть о чем! Машина не простая, а военная.
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