 Военный грузовик перевернулся в Киеве. ФОТО

В Киеве перевернулся военный грузовик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Авария произошла возле Дарницкого моста – на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе. По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет.
ти санітарам або куратору своєму скажи, мо тоді всі твої орально анальні фантазії й реалізуються...
подумай про те, бик
два варіанти: або ти - дітьо тупориле, або ж працюєш і вже заємбавсяж. і працюєш на отіпісь!
бот, нужбо! реабілітуйся
бо буде тобі по щокам!
заводу вже не існує, а машинки все ще катаються! і агрегатів до них на складах МО нашого - ГОРИ!
Это зачОт)))